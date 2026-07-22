El Barça cierra el fichaje de Aleksander Sekulic: el cuarto entrenador en tres años para acabar con la sequía de títulos

El FC Barcelona ha hecho oficial la incorporación de Aleksander Sekulic como nuevo entrenador de su sección de baloncesto para las próximas dos temporadas.

El técnico esloveno asume de forma inmediata las riendas de un banquillo cargado de exigencia y con la misión ineludible de romper la severa sequía de títulos que arrastra la entidad catalana, la cual no levanta un trofeo de máxima categoría desde junio de 2023.

La contratación de Sekulic escenifica, al mismo tiempo, el enésimo volantazo de un proyecto deportivo marcado por la extrema inestabilidad en los últimos años.

Aleksander Sekulic és el nou entrenador del Barça.

El tècnic eslovè signarà un contracte amb el Club per a les properes dues temporades. https://t.co/QFE3o5odfN — Barça Basket (@FCBbasket) July 22, 2026

De este modo, el esloveno se convierte formalmente en el cuarto entrenador principal del primer equipo azulgrana en un lapso de apenas tres temporadas, una cifra que pone de manifiesto la inmensa presión y la urgencia de resultados que se respiran a diario en el Palau Blaugrana.

El preparador de Liubliana aterriza en la Ciudad Condal tras protagonizar un curioso e inesperado intercambio de cromos con el Dubai BC.

Sekulic sustituye en el banquillo barcelonista a Xavi Pascual, quien decidió ejecutar su cláusula de salida al finalizar el pasado curso para emprender una nueva etapa profesional con destino precisamente al conjunto de los Emiratos Árabes Unidos.

Este cruce de caminos añade una dosis extra de expectación a la llegada de Sekulic, quien deberá demostrar con rapidez su capacidad para gestionar el volumen de exigencia de un gigante europeo en constante efervescencia deportiva.

Su currículum

Aunque la experiencia real de Sekulic en el marco de la Euroliga es todavía muy limitada -competición en la que únicamente llegó a dirigir un encuentro de manera testimonial frente al Valencia Basket-, el estratega viene firmemente avalado por su reciente éxito deportivo.

Al frente del cuadro emiratí, Sekulic firmó una gesta memorable al conducir al Dubai a la conquista de la prestigiosa Liga Adriática (Liga ABA), imponiéndose en la gran final al Partizan de Belgrado.

Además de este hito, el técnico de 48 años ostenta una dilatada trayectoria tras haber dirigido a diversos clubes en Eslovenia, la República Checa y Rusia, donde perfeccionó un estilo táctico basado en la disciplina, el ritmo alto y la versatilidad.

Paralelamente a su andadura en el baloncesto de clubes, el perfil de Sekulic destaca enormemente por su sólida trayectoria internacional al frente de la selección absoluta de Eslovenia desde el año 2020.

Sekulic, junto a Doncic en un partido con Eslovenia. EFE

Bajo su batuta y dirección estratégica, el combinado centroeuropeo, liderado sobre la pista por Luka Doncic, logró la clasificación histórica de su país para los Juegos Olímpicos de Tokio.

En aquella cita olímpica, Eslovenia deslumbró al panorama internacional con un baloncesto fluido, ofensivo y vistoso que los llevó a rozar las medallas tras finalizar en una meritoria cuarta posición, confirmando la notable capacidad del preparador para gestionar vestuarios repletos de talento y altas expectativas.

Ahora, el preparador de 48 años afronta en la Ciudad Condal el desafío más complejo y ambicioso de su carrera deportiva.

Su principal reto en el Palau residirá en construir un bloque colectivo sólido, restaurar la identidad competitiva perdida en los últimos meses y maximizar el rendimiento de una plantilla exigida al máximo para pelear por todos los títulos en liza, tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

La afición barcelonista aguarda con mezcla de expectación y cautela la puesta en escena del nuevo proyecto de Sekulic, confiando en que su rigor táctico y versatilidad sirvan para devolver al club a la cima continental e iniciar una tan necesitada etapa de estabilidad.