El Estudiantes cambia de dueño tras seis años sin ACB y Diego Megía pasará a ser el máximo accionista del club

El Estudiantes y su afición, durante un partido del playoff de asenso. ESTUDIANTES

El Estudiantes cambia de dueño. Tal y como anunció el propio club durante este viernes, el inversor Diego Megía pasará a ser el nuevo máximo accionista de la entidad.

Después de seis años militando en Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto nacional, llega este giro de timón completo para tratar de recuperar la división perdida de una vez por todas. Ya son varios playoffs consecutivos quedándose a las puertas de regresar a la máxima categoría.

Los dueños salientes llegaron a un acuerdo para "la transmisión de la totalidad de las acciones que los accionistas de referencia poseen", por lo que se desprenderán de cualquier vinculación con el conjunto madrileño.

https://www.elespanol.com/deportes/baloncesto/20260618/juan-carlos-sanchez-regresa-direccion-real-madrid-seccion-baloncesto-recupera-formula-exito/1003744291898_0.html

Megia, un gran administrador

Megía es un gestor español que trabaja y ha hecho carrera en la City londinense. Hace dos años, lanzó el fondo Taula Capital para invertir en bonos y divisas, el cual ya administra unos 7.400 millones de euros en activos y del que es su director global de Inversiones.

Hoy día, su fondo alternativo tiene oficinas en Londres, Nueva York, Milán, Ginebra, Dubái, West Palm Beach (Florida) y Jersey.

El financiero español ha trabajado para algunos de los bancos y fondos más famosos del planeta: Barclays, Citadel o Millennium. El hedge fund Millennium, donde estuvo más de un lustro, es muy conocido en España porque suele apostar a la baja (en corto) contra algunas de las principales cotizadas del Ibex 35.

Megía también cuenta con una fuerte vertiente social como cofundador de la organización Cris contra el cáncer, fundación privada e independiente que busca fomentar y financiar proyectos de investigación para el tratamiento y cura del cáncer.

Comunicado íntegro del Estudiantes

El Club Estudiantes informa de que, tras la reunión celebrada en el día de ayer entre el Consejo de Administración del Club Estudiantes SAD, la Junta Directiva del Club Estudiantes, el Presidente de la Fundación Estudiantes y el Presidente de Honor de la entidad, los accionistas de referencia del Club Estudiantes, como vendedores, y D. Diego Megía, como comprador e inversor, han alcanzado un acuerdo para la transmisión de la totalidad de las acciones que los accionistas de referencia poseen en el Club Estudiantes SAD, así como para la realización de una inversión relevante por parte de D. Diego Megía.

Asimismo, todos los accionistas del Club Estudiantes SAD podrán acogerse a la venta de sus acciones en las mismas condiciones económicas acordadas para los accionistas de referencia.

Este acuerdo supone un importante impulso para la marca Movistar Estudiantes y para el desarrollo de los proyectos presentes y futuros de la entidad.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Estudiantes informa del acuerdo alcanzado para la transmisión de las acciones de los accionistas de referencia.



🗓️ El 24 de junio, a las 19:00h, celebraremos un encuentro informativo en el Movistar Academy Magariños.



ℹ️ Comunicado completo en la web. pic.twitter.com/KTiCSEXrIW — Movistar Estudiantes (@MovistarEstu) June 19, 2026

El Club Estudiantes cuenta con 78 años de historia, construidos gracias al compromiso de todas las personas e instituciones que han contribuido a su crecimiento: aficionados, cantera, patrocinadores, representantes de empresas e instituciones, medios de comunicación y directivos.

Con el objetivo de informar con total transparencia sobre este acuerdo, el Club Estudiantes convoca a todos sus aficionados a un encuentro informativo que tendrá lugar el próximo miércoles 24 de junio, a las 19:00 horas, en el Movistar Academy Magariños, donde se ofrecerán todos los detalles de la operación y del proyecto de futuro de la entidad.