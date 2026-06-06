El Madrid cae eliminado ante el Tenerife en los cuartos de final de los playoffs de la ACB y termina la temporada en blanco

El conjunto blanco volvió a mostrar una imagen muy pobre en defensa y 18 años después cae eliminado en unos cuartos de final (95-107).

Batacazo del Real Madrid en la serie de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. El vigente campeón ha caído eliminado ante La Laguna Tenerife -octavo de la liga regular- tras perder el tercer partido de la serie en el Movistar Arena [Narración y estadísticas del partido: Real Madrid 95-107 La Laguna Tenerife].

El conjunto blanco ha dimitido de sus opciones de ganar algún título esta temporada tras perder la final de la Supercopa ante el Valencia, la final de la Copa del Rey ante Baskonia, la final de la Euroliga ante Olympiacos y tras caer ante el Tenerife, en casa, en los cuartos de final de la ACB.

15 años después, la sección de baloncesto del Real Madrid cierra la temporada en blanco. Sin ganar ningún título. Muy tocada queda la figura de Sergio Scariolo, cuya temporada al frente del equipo ha resultado decepcionante.

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El equipo blanco no cerraba un año en blanco desde 2011 y no caía en cuartos de final desde 2006, ante el Unicaja Málaga del propio Scariolo, que vivirá sus horas más difíciles desde que regresó al banquillo madridista el pasado verano.

Todo o nada

En contra de los intereses del conjunto blanco, el partido se pareció mucho al primero de la serie, el que se disputó el martes. La defensa del Madrid dejaba mucho que desear, mientras que el conjunto tinerfeño cumplían a la perfección el guion que habían escrito.

Completamente recuperados mentalmente de la paliza recibida en el Santiago Martín, los de Txus Vidorreta comenzaron con cuatro triples prácticamente consecutivos -dos de Marcelinho, por uno de Scrubb y otro de Doornekamp-. Sin embargo, fracasaban en la misión de frenar a Hezonja.

El croata fue el artífice de los diez primeros puntos del Madrid en el partido (12 de 24 en el primer cuarto). Ganando la pelea en el poste bajo impidió que La Laguna Tenerife empezara a sacar ventaja en el resultado, aunque sí lo hacía en el juego.

Con las actuaciones discretas de Yurtseven y Sissoko en defensa, quienes no aprovecharon sus centímetros y potencia, tuvo que emerger la segunda unidad para poner por delante al conjunto blanco.

Campazzo aguanta el balón ante la presión de Scrubb. EFE

Un triple de Krämer, sumado a las canastas de Feliz y Maledon hicieron que el Real Madrid se fuera por delante al término del primer cuarto ante un equipo rival que fue de más a menos (24-23).

Por momentos, la tensión pudo con el equipo de Txus Vidorreta, a quien se le señaló la técnica por una protesta monumental tras una canasta de Yebo. Pedía 2+1 el vasco, no lo vieron así los colegiados y el técnico entró en cólera.

En el segundo cuarto bajó el ritmo del partido endiablado que habían protagonizado los jugadores durante los diez primeros minutos, pero la tensión aumentó.

Feliz y Doornekamp se intercambiaron triples y Yurtseven empezaba a ganar confianza desde la pintura, pero en cuanto entró al partido Patty Mills, se produjo un nuevo cambio de guion.

Parcial de 4-13 para el Tenerife que obligó a Scariolo a parar inmediatamente el encuentro. A los problemas de Sissoko para defender lejos del cesto se sumó la falta de acierto del Madrid en ataque, donde únicamente Deck imprimió un punto físico más en la pintura (41-44). Y es que La Laguna le ganó la partida cerrando el rebote.

Mientras el argentino era ahora quien sostenía al Real Madrid, Marcelinho Huertas puso el broche a la primera parte con victoria momentánea para el equipo visitante (45-49).

La distancia aumentó ligeramente tras el paso por los vestuarios después de que La Laguna Tenerife se pusiera siete arriba, pero le duró poco la alegría al equipo canario. Abalde y la dupla argentina firmaron la remontada tras un triple espectacular de Campazzo (56-54) y un parcial de 9-0.

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Pudo cortar la hemorragia Txus Vidorreta y aprovechando los desajustes del Madrid, de nuevo le dieron la vuelta al marcador. No obstante, todo pendía de un hilo. Feliz y Maledon castigaron con sus penetraciones y desde el tiro libre, el dominicano estableció la máxima del Madrid en el partido (71-66).

Los de Vidorreta tiraron de la veteranía de Marcelinho para aferrarse al marcador y el pase a semifinales no estaba ni mucho menos decidido antes del último cuarto (73-70). Al Madrid le funcionó la fórmula del '5 pequeño' con Lyles, hasta que la vuelta de Sissoko le hizo dar un salto en la zona.

La fuerza del maliense sirvió durante un tramo para opacar la carencia desde el triple… hasta que a Tenerife le volvieron a entrar todas. El acto definitivo arrancaba con uno de Joan Sastre, otro de Mills y otro de Yebo que hacían daño a los blancos.

Sin soluciones

Scariolo tenía que pararlo antes de introducir al dúo argentino que había obrado la remontada anterior.

Campazzo y Deck regresaban para solucionar uno de los momentos más críticos de la temporada, pero la cosa se pondría más complicada para el Madrid.

Huertas y Mills volvían a enchufar desde el perímetro y el Tenerife ponía el +10 con sólo 4:41 por jugarse (79-86). Nueva pausa del italiano, con el agua al cuello, y jugándosela sin pívots.

Yurtseven y Sissoko, pero a diferencia del maliense, al que le separaba una personal de la expulsión, el turco estaba completamente liberado con sólo dos.

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El martes, ya había perdido el Madrid sin utilizar a Ömer en toda la segunda parte. Yebo se aprovechaba: 2+1, canastón y dos adicionales. Tremendo, 88-97 para el Tenerife a menos de dos minutos del final.

El bloqueo mental del Madrid fue para verlo, mientras Patty Mills seguía enchufando tiros libres con el reloj corriendo en contra del equipo del Palacio, un recinto cuya afición lo dio todo hasta el final.

El daño era irreparable y La Laguna triunfó con toda la tranquilidad que le ofreció la desconexión de los locales. Desenlace dramático de un curso que ya sí es para olvidar.

Ficha técnica del partido:

95 - Real Madrid (24+21+28+22): Campazzo (11), Abalde (2), Deck (10), Hezonja (22), Sissoko (5) -cinco inicial, Lyles (7), Feliz (16), Krämer (7), Llull (-), Yurtseven (7) y Maledon (8).

107 - La Laguna Tenerife (23+26+21+37): Huertas (23), Sastre (7), Scrubb (3), Doornekamp (14), Abromaitis (3), -cinco inicial-, Fernández (8), Yebo (22), Van Beck (-), Alderete (-) y Mills (27).

Árbitros: Antonio Conde, Fernando Calatrava y Joaquín García. Eliminaron por cinco faltas a Scrubb (m.37), Andrés Feliz (m.38), Campazzo (m.38) y Mills (m.39).

Incidencias: Tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 9.034 espectadores.