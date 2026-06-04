El Barça se complica el pase a la semifinal de la Liga Endesa tras perder ante UCAM Murcia en el Palau: habrá tercer partido

Los de Xavi Pascual están obligados a ganar en Murcia si no quieren caer eliminados y certificar así una temporada sin títulos (87-90).

El UCAM Murcia forzó el tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final de la Liga Endesa tras imponerse al Barcelona en el Palau Blaugrana por 87-90.

El conjunto murciano firmó una actuación sobresaliente en una de las pistas más exigentes del campeonato y resistió incluso sin su gran referencia ofensiva, David DeJulius, lesionado en el tobillo durante el tercer cuarto.

Antes de abandonar la pista, el estadounidense había dejado una exhibición de 22 puntos y cuatro triples. La eliminatoria se decidirá este sábado en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde los de Sito Alonso recuperan el factor cancha.

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DeJulius marcó el ritmo desde el inicio. Pese a la intensa vigilancia defensiva del Barça, lideró un arranque brillante del UCAM, que encontró el acierto exterior como principal argumento para tomar el mando.

Radebaugh, Nakic y Martin también castigaron desde el perímetro, mientras Forrest y Kacok completaban el sólido primer cuarto de los visitantes.

Con ventaja murciana de 18-22 al término del primer parcial, DeJulius ya había superado en apenas 14 minutos los ocho puntos que había anotado en el primer encuentro de la serie. Su inspiración parecía no tener techo.

Un duelo muy reñido

Ni siquiera el triple de Parra, que devolvió las tablas al marcador mediado el segundo cuarto, frenó el impulso del base estadounidense.

Sin embargo, el Barcelona encontró respuesta en Kevin Punter, cuyos seis aciertos consecutivos permitieron a los azulgranas llegar al descanso con opciones (40-43).

El equipo de Xavi Pascual regresó de vestuarios con fuerza y logró darle la vuelta al marcador gracias a un parcial de 17-5 liderado por Shengelia y Clyburn.

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Cuando peor pintaban las cosas para los murcianos, apareció de nuevo DeJulius con su cuarto triple para cortar la reacción local. Siete puntos consecutivos del estadounidense revitalizaron al UCAM, que volvió a ponerse por delante gracias al acierto exterior de Nakic y Radebaugh (57-59).

El encuentro entró entonces en una fase especialmente exigente para los visitantes. A la creciente molestia en el tobillo de DeJulius se sumó un balance de tiros libres claramente favorable al Barcelona, que había lanzado 15 frente a los cuatro de Murcia al cumplirse la media hora de juego.

Aun así, los de Sito Alonso no bajaron los brazos y cerraron el tercer cuarto por delante gracias a dos triples de enorme valor, obra de Forrest y Radebaugh, este último desde casi el centro de la pista (66-67).

Con DeJulius ya fuera de combate para el último periodo, el UCAM necesitaba nuevos protagonistas. Kelan Martin asumió esa responsabilidad. El alero estadounidense anotó ocho puntos en siete minutos y sostuvo a su equipo cuando más lo necesitaba, permitiendo a los murcianos afrontar el tramo decisivo con ventaja.

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El Barça reaccionó con un parcial de 5-0 que le devolvió el mando del encuentro. A falta de 1:56, una gran acción de Punter colocó a los locales uno arriba (85-84) y obligó a Sito Alonso a detener el partido.

El desenlace prometía emociones fuertes y no defraudó. Martin respondió con un triple de enorme dificultad ante la defensa de Juani Marcos, mientras Shengelia igualaba desde la línea de personal a 78 segundos del final.

En el último minuto apareció la figura de Forrest. El base falló tres de sus cuatro tiros libres, pero el último error acabó beneficiando al UCAM al generar una nueva posesión tras una acción afortunada culminada con falta sobre Martin.

El estadounidense no tembló desde la línea y estableció el 87-90 definitivo. Con apenas 13 segundos por jugarse, el Barcelona se vio obligado a buscar una prórroga que nunca llegó y el UCAM Murcia selló una victoria memorable para llevar la serie al tercer encuentro.