Fernando Romay, 66 años: "Un deportista olímpico que estuvo en dos Olimpiadas cobra 600 euros de jubilación"

Muchos deportistas españoles han tenido que reinventarse profesionalmente una vez finalizada su carrera deportiva. Fernando Romay es uno de ellos y, además, se ha convertido en una de las voces más activas en la defensa de los derechos de los atletas retirados.

El exjugador de baloncesto ha denunciado en varias ocasiones las dificultades que afrontan numerosos deportistas al llegar a la jubilación debido a los problemas de cotización que arrastran desde su etapa en activo.

Durante más de una década defendió la camiseta del Real Madrid y fue uno de los integrantes de la histórica selección española que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. A lo largo de su trayectoria también participó en tres Mundiales y cuatro Eurobasket.

El gallego ha explicado en distintas intervenciones públicas que tanto él como muchos de sus compañeros dedicaron años de su vida al deporte de élite sin cotizar adecuadamente a la Seguridad Social. Una situación que, décadas después, está teniendo un impacto directo en sus pensiones.

En octubre del pasado año, durante una entrevista en el programa Y ahora Sonsoles, Romay abordó esta problemática al ser preguntado por las pensiones de los deportistas. "Depende de lo larga que haya podido ser tu carrera deportiva, pues te pueden faltar años. Si luego las cotizaciones no fueron altas, a lo mejor te pueden bajar un 30 o un 40%", señaló.

Fernando Romay, durante un acto de la selección española. Europa Press

Sin embargo, aseguró que existen casos aún más preocupantes. "Hay compañeros míos a los que no les fueron bien las cosas y están cobrando la pensión mínima no contributiva. El otro día nos habló un deportista olímpico que participó en dos Juegos Olímpicos y que está cobrando 600 euros de jubilación", lamentó.

El exinternacional español también explicó que ha trasladado esta situación a las administraciones competentes con el objetivo de encontrar una solución.

Según relató, mantuvo conversaciones con el secretario de Estado para el Deporte, quien le informó de que el asunto ya se encuentra en manos de la Seguridad Social.

"En los deportes de equipo es más sencillo porque existen registros de los años de cotización y de las cantidades que deberían haberse tributado", indicó.

La crítica de Romay

No obstante, reconoció que el escenario es más complejo en disciplinas vinculadas a federaciones deportivas, donde cada caso debe analizarse de forma individual.

Romay considera que muchos atletas no fueron plenamente conscientes de las consecuencias de esta situación mientras desarrollaban su carrera. "Con 20 años, cuando estás en la efervescencia de tu carrera, lo das todo por hecho", recordó.

Además, destacó que otros países optaron por fórmulas diferentes para proteger a sus deportistas, mientras que en España las limitaciones del sistema dificultaban las cotizaciones.

No es la primera vez que el exjugador pone el foco sobre este problema. Deportistas como Lola Fernández Ochoa o Almudena Cid también han denunciado las dificultades que afrontan algunos olímpicos al llegar a la jubilación.

En una entrevista concedida a 'El Larguero', de la Cadena SER, Romay insistió en la necesidad de corregir una situación que afecta a numerosos profesionales del deporte.

"Nuestro caso era muy raro porque éramos profesionales a todos los efectos. Tributariamente, nosotros cotizábamos el 56%. Estamos hablando de más de la mitad, por eso jugaba tan poco. Jugaba la mitad del partido y la otra mitad la jugaba Hacienda", ironizó.

El exjugador puso como ejemplo su propia experiencia. "Mi número de la Seguridad Social es gallego porque toda mi etapa en el Real Madrid transcurrió sin cotizar. No fue hasta que me fui al OAR Ferrol cuando comenzaron las cotizaciones", explicó.

En los últimos años, Romay ha impulsado una plataforma de afectados para trasladar sus reivindicaciones al Consejo Superior de Deportes (CSD).

Según detalló, en esta iniciativa participan antiguos profesionales de ligas de baloncesto, fútbol, balonmano, voleibol y ciclismo, así como deportistas de alto nivel que desarrollaron sus carreras durante las décadas de los años 70 y 80.

El principal problema, sostiene, es que gran parte de esos años dedicados al deporte de élite no computan a efectos de jubilación. "Toda esa etapa deportiva no cuenta para la jubilación. Simplemente cuentan los años", afirmó.

Por ello, su reclamación es clara: "Lo que queremos recibir es el 100% de lo que nos corresponde. No queremos más que nadie. Simplemente, lo que nos corresponde".