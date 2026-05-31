Así queda el cuadro de la Liga Endesa: calendario de los playoffs, cruces y rivales del Real Madrid y del Barça

Sergio Llull conduce el balón durante el partido ante La Laguna Tenerife. EFE

La última jornada de la Liga Endesa se disputó el viernes, aunque el cuadro definitivo del playoff no quedó resuelto hasta 48 horas después. El encuentro aplazado entre Barça y Valencia Basket, condicionado por la participación del conjunto taronja en la Final Four de la Euroliga, terminó siendo decisivo para determinar la posición final de cuatro equipos en la clasificación.

Hasta entonces, únicamente había quedado definida una de las eliminatorias de cuartos de final. El Real Madrid, que certificó matemáticamente el liderato varias semanas atrás, se medirá a La Laguna Tenerife, que cayó hasta la octava plaza tras su derrota frente al Surne Bilbao Basket. La serie arrancará este martes 2 de junio a las 21:00 horas.

Antes, a las 19:00 horas, se pondrá en marcha la serie entre el UCAM Murcia, cuarto clasificado al término de la fase regular, y el Barça, que concluyó en la quinta posición.

🏆 ¡Así queda definido definitivamente el CUADRO de #PlayoffLigaEndesa 2025-26!



8️⃣ EQUIPOS

3️⃣ RONDAS

1️⃣ ÚNICO CAMPEÓN



Llega la hora de la verdad.

Llega la LUCHA POR EL TÍTULO.



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El conjunto murciano llegó a la última jornada con opciones de escalar hasta la segunda plaza, aunque necesitaba una victoria azulgrana frente al Valencia Basket en el encuentro aplazado del domingo. Sin embargo, el cuadro taronja se impuso con claridad (77-102), dejando sin premio a los rojillos.

La acción continuará el miércoles con los otros dos cruces de cuartos de final. El Valencia Basket, segundo clasificado, recibirá al Surne Bilbao Basket, séptimo, a partir de las 19:00 horas, mientras que el Kosner Baskonia, tercero, se enfrentará al Asisa Joventut, sexto, en la otra eliminatoria.

Los cuartos de final se disputarán al mejor de tres partidos, mientras que tanto las semifinales como la final se resolverán en series al mejor de cinco encuentros.

Los cruces de cuartos

Real Madrid - La Laguna Tenerife Primer partido: 2 de junio a las 21:00 horas en Madrid. Segundo partido: 4 de junio a las 19:00 horas en Tenerife. Tercer partido (si fuera necesario): 6 de junio a las 18:00 horas en Madrid.

Valencia Basket - Surne Bilbao Primer partido: 3 de junio a las 19:00 horas en Valencia. Segundo partido: 5 de junio a las 21:00 horas en Bilbao. Tercer partido (si fuera necesario): 7 de junio a las 19:00 horas en Valencia.

Baskonia - Joventut Primer partido: 3 de junio a las 21:00 horas en Vitoria. Segundo partido: 5 de junio a las 21:00 horas en Badalona. Tercer partido (si fuera necesario): 7 de junio a las 21:00 horas en Vitoria.