La exhibición de Mario Hezonja no es suficiente para que el Real Madrid cierre la fase regular con una victoria ante Manresa

El croata terminó con 32 puntos y 27 de valoración, permitió soñar con remontar un partido flojo de su equipo, pero en los últimos minutos se impuso el cuadro catalán (94-87).

Al Real Madrid se le ha echo largo el final de la fase regular. A pesar de haber asegurado hace tiempo la primera posición, el conjunto blanco encadena ya cinco derrotas consecutivas tras la última sufrida ante Manresa [Narración y estadísticas: Manresa 94-87 Real Madrid].

El Baxi Manresa logró tumbar al Real Madrid en el Nou Congost por primera vez desde 1998. Tras dejarse remontar una ventaja de 19 puntos, al equipo del Bagés no le tembló el pulso cuando Hezonja empató el partido a 85.

Desde que aseguraron el liderato de la fase regular los blancos se han dejado ir de forma lastimosa -primero pensando en la Final Four y luego pesarosos por no ganarla- y las sensaciones que transmiten antes de los playoffs son cuando menos preocupantes.

El Real Madrid empezó a entonarse poco a poco con el paso de los minutos mediante el acierto desde la larga distancia de Hezonja, el mejor del partido, y Alberto Abalde (13-13, min. 7).

Sin embargo, los locales, fieles a su estilo, corrieron bien la pista en el tramo final de un primer cuarto que acabó 26-19 con un triple de Retin Obasohan sobre la bocina.

El guion en el segundo periodo fue similar, con un Baxi Manresa más metido en el partido, en ambos lados de la pista, y con un triple de Agustín Ubal se fueron hasta los 11 puntos de ventaja (32-21, min. 12).

Ante el conjunto catalán, la grave indolencia del Madrid les llevó a arrastrarse (52-33, min 18) provocando la ira de Scariolo. Los blancos salieron a verlas venir y el Manresa aprovechó su laxitud defensiva.

Primero Dani Pérez y luego Agustin Ubal junto a Obasohan pusieron tierra de por medio con Hezonja como único faro madridista (26-19, min 10). No mejoró el Madrid, cuya desidia le hizo rozar el ridículo (52-33, min 18).

"¡DESPERTAD! ¡ESTO ES EL REAL MADRID! ESTE EQUIPO TIENE UNA P*** HISTORIA!" 😡



Tremendo 🔊 La bronca de Sergio Scariolo a los jugadores del Real Madrid cuando perdían de 19 puntos a las puertas del descanso 😶#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/9dQ5FQHlT3 — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2026

Scariolo pidió un tiempo muerto y estalló para intentar detener el desaguisado. "¡Despertad y haced algo, esto es el Real Madrid! ¡Este equipo tiene una historia! No me importa si estáis jugando mal, que le den a eso. ¡Jugad por el equipo!".

Su furia tocó la fibra de sus jugadores, que reaccionaron con dos triples de Hezonja, uno de Abalde y 6 puntos de Almansa resucitó con un 4-19 (56-52, min 22).

Dicha situación no descentró al Real Madrid, que en su intento de remontada se puso a tan sólo un punto después de la enésima acción positiva de Hezonja en ataque (62-61, min. 26).

Los visitantes tuvieron varias opciones de ponerse por delante por primera vez en el partido. Sin embargo, erraron varias opciones claras y cerraron el tercer cuarto con un 74-73 después de una canasta final de Chuma Okeke.

SCARIOLO SE VUELVE LOCO 🤯 La protesta que le costó la segunda técnica... ¡Y SU EXPULSIÓN! 🤬#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/PCzwgxxOus — DAZN España (@DAZN_ES) May 29, 2026

El inicio del último cuarto, al igual que el anterior, empezó con una descalificación, esta vez a Scariolo tras doble falta técnica, por lo que el último periodo lo dirigió Luis Gil en el Real Madrid.

El Baxi Manresa aprovechó el momento de desconcierto en los visitantes para volver a abrir una brecha en el marcador tras un triple de Álex Reyes (83-75, min. 34).

¿Y quién hizo reaccionar de nuevo al Real Madrid? Hezonja, con un espectacular juego de pies en el juego interior, puso el 85-85 en el marcador a falta de tres minutos para el final.

En los últimos minutos, el Baxi Manresa fue mejor con un gran Obasohan y finalmente selló el triunfo ante el Real Madrid por 94-87 para cerrar la temporada de la mejor manera posible.

Ficha técnica del partido:

94. Baxi Manresa (26+30+18+20): Bassas (14), Brooks (2), Reyes (10), Knudsen (-), Akobundu (8) -cinco inicial-; Duke Jr (5), Ubal (16), Steinbergs (5), Paulicap (-), Oriola (13), Obasohan (14) y Pérez (7).

87. Real Madrid (19+29+25+14): Maledon (2), Abalde (9), Hezonja (32), Deck (2), Yurtseven (8) -cinco inicial-; Kramer (10), Okeke (2), Almansa (12), Llull (4) y Feliz (6).

Árbitros: Alfonso Olivares, Javier Torres y Ariadna Chueca. Eliminaron a los jugadores visitantes Yurtseven (falta descalificante, min. 23) y Almansa (cinco faltas, min. 39). Descalificaron al entrenador visitante, Sergio Scariolo (doble falta técnica, min. 31).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Nou Congost ante 4.920 espectadores.