El Real Madrid, a la caza de la duodécima Euroliga frente a las bajas, el infierno griego y el mejor Olympiacos

Alberto Abalde celebra con rabia una acción en la semifinal de la Final Four ante Valencia. REUTERS

El Real Madrid busca La Duodécima... en unas condiciones nunca esperadas. Es imposible entender la final de la Euroliga que hoy disputan los blancos y Olympiacos sin incidir en la plaga de bajas que azotan el puesto de pívot en la plantilla madridista.

Los merengues viajaron a Atenas sabiendo que no iban a poder contar con Tavares por lesión. Tampoco con Len. Dos bajas fundamentales a las que se unió, de forma dramática, la mala noticia de Garuba en plena semifinal ante Valencia Basket.

Ahora Scariolo tendrá que dar un giro de vuelta más a su pizarra. El reto asume una nueva dimensión ante un Olympiacos que amenaza precisamente con destrozar con el juego interior.

Mario Hezonja entra a canasta en el partido ante Valencia. EFE

Una final en la que hay ánimo de revancha por parte de los griegos. Será imposible que olviden aquella final de hace tres años que se les marchó en el último segundo por una canasta de Sergio Llull.

Ahora juegan como anfitriones, además en casa de su eterno rival, donde tendrán especial ilusión por plantar su bandera. El favoritismo recae del lado de los helenos, pero la lógica no va con el Real Madrid cuando se trata de Europa, ya sea baloncesto o fútbol.

Las bajas lo condicionan todo

Sergio Scariolo ya advirtió que el Real Madrid tuvo que "reinventarse por completo" para vencer a Valencia en la semifinal, y destacó el carácter "resiliente, cohesionado y competitivo" de su plantilla. Subrayó el italiano la importancia de mantener el acierto de cara al aro para compensar las bajas.

"No es el momento de los nombres propios", aseguró Scariolo, apelando al trabajo colectivo de un Madrid que también tirará de experiencia y saber hacer en las grandes citas continentales. Quiere un bloque convencido el transalpino para jugar sus bazas en la final.

El Real Madrid busca la Euroliga a través de la experiencia y de la mano, entre otros, de Facundo Campazzo, abriendo la pista, del acierto de Mario Hezonja y del juego de Andrés Feliz. También necesitará un gran esfuerzo físico para intentar frenar a la poderosa dupla del Olympiacos, Nikola Milutinov y Sasha Vezenkov, además del escolta Tyler Dorsey.

Aunque parezca mentira, la oportunidad es pintiparada para Sergio Scariolo, que en su gran trayectoria todavía no ha sido capaz de añadir la Euroliga a su palmarés.

La revancha

Olympiacos ejerce como anfitrión en el OAKA, casa habitual de su máximo rival, el Panathinaikos. Un motivo más para que los griegos salgan con los ojos hinchados en sangre a por un rival tocado.

Por si fuera poco, la sombra de la revancha está muy presente en el imaginario de los rojiblancos. Existe un presente un precedente doloroso y reciente, aquella final perdida por un solo punto ante el Real Madrid en 2023 (79-78) en Kaunas, Lituania. Ya habían perdido ocho años antes, en 2015, otra final contra los blancos.

Usman Garuba, ayudado por sus compañeros para salir de la pista tras lesionarse. EFE

Olympiacos se cuelga el cartel de favorito en esta final. Las bajas inclinan la balanza del lado de los griegos, que además terminaron como líderes la fase regular. Por si fuera poco, mostraron un juego muy convincente ante el Fenerbahce en la semifinal y cuentan con una afición que va a llenar el pabellón para empujar la máximo.

Unos 15.000 aficionados abarrotarán las gradas del OAKA y convertirán el ambiente en una auténtica olla a presión para el conjunto madrileño.

Las amenazas de Olympiacos

La pizarra de Georgios Bartzokas le pondrá las cosas muy difíciles al Real Madrid a través de un juego colectivo muy estructurado, basado en la solidez defensiva, el control del ritmo y la capacidad para castigar el desajuste del rival.

El conjunto griego buscará imponer un partido físico, con posesiones largas, apoyándose en su fortaleza interior y en piezas clave como, entre otros, Milutinov, referencia en el juego cerca del aro, Vezenkov, su principal amenaza ofensiva, y Dorsey, escolta capaz de abrir el campo.

Precisamente esa fortaleza interior es la que buscarán convertir en la principal palanca hacia la victoria, teniendo en cuenta las numerosas bajas en el pívot del Real Madrid.

Sergio Scariolo, en el partido ante Valencia Basket. REUTERS

Scariolo creó una fórmula mágica en el partido ante Valencia Basket para que nadie echara de menos a Tavares y a Len. Pero ahora deberá buscar otro hechizo todavía mayor para maquillar la ausencia de Garuba.

Necesitará su mejor versión el Real Madrid, que tuvo en el triple y en el rebote ofensivo sus dos principales armas para pasar por encima de Valencia. La Duodécima espera, y si termina en la vitrina blanca tendrá más mérito que nunca por las numerosas piedras en el camino.