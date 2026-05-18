Xavi Pascual dejará el banquillo del Barça de basket después de abonar los 400.000€ de su cláusula de rescisión

Cambio de rumbo en el timón del FC Barcelona de baloncesto. El entrenador Xavi Pascual abandonará el club culé al final de la presente temporada en busca de nuevos retos abonando su cláusula de rescisión.

El preparador deberá pagar los cerca de 400.000€ que figuran en su contrato como cláusula de salida.

El Dubái parece ser el próximo destino del entrenador catalán. El equipo de los Emiratos, que compite en la Euroliga, le asegura a Pascual seguir ligado a la élite del baloncesto a través de esta competición europea.

Xavi Pascual, con Willy Hernangómez. EFE

EFE confirmó que Pascual comunicó este mismo lunes su decisión al presidente en funciones, Rafa Yuste, y que no hay vuelta atrás en su postura.

Ya la semana pasada se produjeron los primeros contactos al respecto, unas reuniones en las que se evidenció el distanciamiento entre el entrenador y el club culé.

Una oferta irrechazable

La segunda etapa de Xavi Pascual en el Barça de basket quedará marcada por lo fugaz de la misma. El catalán regresó al banquillo azulgrana en noviembre del año pasado para tratar de reconducir el rumbo, pero apenas siete meses más tarde volverá a tomar la puerta de salida.

El Dubái se ha cruzado en el camino de Pascual para poner sobre la mesa una oferta que no puede rechazar. El catalán pasará a percibir un salario mucho mayor que el que recibía en la ciudad condal, y además el proyecto viene acompañado de promesas deportivas.

Los emiratíes aumentarán la inversión en plantilla y quieren dar un paso adelante en la Euroliga. Su gran objetivo será llegar a la Final Four del año que viene que se jugará en Abu Dabi.

Otros grandes clubes europeos llamaron a la puerta de Pascual, pero ninguno de ellos pudo competir con la propuesta del Dubái.

Pascual, que tomó el relevo en el banquillo del Barça del destituido Joan Peñarroya en noviembre pasado con un contrato hasta 2028, había expresado públicamente en más de una ocasión las dudas acerca de su continuidad, que supeditaba a la confección de una plantilla capaz de competir por la Euroliga.

"Esto es el Barça, no es solo profesional, para mí es algo más. Y en el Barça la vida es ganar, no es ir por Europa con medianías", llegó a comentar al respecto.

La relación entre el club y el entrenador se fue deteriorando de manera progresiva, ya que el técnico realizó varias peticiones deportivas que el club no estaba dispuesto a atender.

El Barça, por su parte, defiende que el incremento de presupuesto de la próxima campaña, de 28,5 a unos 36 millones de euros brutos de salarios, sumado a la reestructuración de una plantilla que será prácticamente nueva, ofrecerá los mimbres para competir por todo.



Además, el club ha trabajado con el entrenador para cerrar los primeros fichajes de la próxima temporada, a falta de confirmación oficial: los pívots Josh Nebo y Moses Wright, y el ala-pívot Olivier Nkamhoua; y tiene avanzadas las negociaciones con el base Mike James.