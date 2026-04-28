Muere Moncho Monsalve, exjugador del Real Madrid y leyenda del baloncesto español, a los 81 años

El mundo del baloncesto está de luto tras conocerse el fallecimiento de Moncho Monsalve. Su muerte supone la pérdida de un referente tanto en los banquillos como en la formación de jugadores y entrenadores.

Nacido en Medina del Campo, Monsalve dedicó gran parte de su vida al baloncesto, llegando a jugar en grandes equipos como el Real Madrid y en la selección española, con la que disputó 65 partidos internacionales.

Durante su etapa como jugador en el conjunto blanco, logró conquistar un total de nueve títulos en apenas cuatro años: tres Copas de Europa, tres Ligas y tres Copas de España. Sin embargo, su prometedora carrera sobre la pista se vio truncada en 1972 debido a los problemas físicos en sus rodillas, que le obligaron a retirarse de manera prematura.

Ese mismo año comenzó su carrera como entrenador en el Mataró de Barcelona. A partir de ahí, inició un largo recorrido en los banquillos, dirigiendo a numerosos equipos tanto nacionales como internacionales, como el FC Barcelona, además de varias selecciones. Entre ellas destacó su paso por Brasil, donde logró uno de los mayores éxitos de su carrera, la medalla de oro en el FIBA Américas.

En 2010, su trayectoria fue reconocida con el prestigioso Premio Raimundo Saporta, otorgado por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto. Dos años más tarde, en 2012, sufrió un infarto en pleno partido que le obligó a retirarse definitivamente de los banquillos, poniendo fin a una carrera ejemplar.

Nos ha dejado Moncho Monsalve a los 81 años.



Leyenda de nuestro baloncesto, triunfó como jugador y sentó cátedra en los banquillos y como formador de entrenadores.



Deja una huella imborrable que nunca olvidaremos.

Descansa en paz, Moncho 🙏✨ pic.twitter.com/jrUgpK0FfE — Liga Endesa (@ACBCOM) April 28, 2026

A pesar de ello, su legado continuó muy presente dentro del deporte. Hace apenas dos años, Monsalve ingresó en el Hall of Fame del baloncesto español, un reconocimiento reservado a las figuras más influyentes de este deporte en el país. Este homenaje puso en valor no solo sus éxitos deportivos, sino también su contribución al crecimiento del baloncesto desde la base.

La figura de Monsalve deja una huella imborrable en varias generaciones de jugadores y entrenadores, como reconoció la propia Liga Endesa: “Sentó cátedra en los banquillos y como formador de entrenadores”.

Con su fallecimiento, el baloncesto pierde a uno de sus grandes maestros. Su legado, sin embargo, permanecerá vivo en cada pista, en cada entrenador formado bajo su influencia y en cada jugador que creció siguiendo sus enseñanzas.