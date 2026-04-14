La vida de Michael Jordan (63), leyenda del baloncesto: el deportista que más dinero ganó en 2025 con 235 millones de €

Michael Jordan, en la previa de un partido de la NBA. Europa Press

Michael Jordan se retiró del baloncesto hace más de veinte años, pero su figura continúa generando más ingresos que la de cualquier deportista en activo. Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, ni LeBron James han logrado superarle.

El legendario exjugador de los Chicago Bulls ha vuelto a encabezar la lista de los atletas mejor remunerados del mundo, con unos ingresos estimados de 275 millones de dólares en 2025, confirmando que su influencia trasciende con creces el terreno de juego.

La magnitud de la cifra resulta aún más llamativa al ponerla en contexto con las grandes estrellas actuales. Cristiano Ronaldo se sitúa justo detrás con 260 millones, mientras que Canelo Álvarez ocupa el tercer puesto con 137 millones. Jordan, alejado de la competición desde 2003, sigue liderando el negocio global del deporte.

Buena parte de ese dominio tiene su origen en una alianza histórica con Nike. El contrato que firmó en 1984, coincidiendo con su llegada a la NBA, supuso un punto de inflexión en la industria deportiva.

En aquel momento, Nike no era la referencia en el baloncesto. Adidas lideraba en facturación, Converse patrocinaba a figuras como Magic Johnson, Larry Bird o Julius Erving, y Reebok ganaba terreno con rapidez. Sin embargo, la apuesta por Jordan transformó por completo el panorama.

Michael Jordan, en su programa en la NBC

Aquel primer acuerdo, valorado en 500.000 dólares anuales durante cinco años, ya marcó un antes y un después. No solo por la cifra fija, sino por incluir royalties sobre las ventas. El impacto fue inmediato: las zapatillas de Jordan superaron los 100 millones de dólares en su primer año en el mercado. Así comenzó a construirse un imperio.

Décadas más tarde, ese negocio sigue en plena expansión. Aunque el mercado del calzado de baloncesto ha atravesado fases irregulares, la marca Jordan ha diversificado su crecimiento hacia la moda, el público femenino, nuevas categorías y su internacionalización.

Entre 2020 y 2024, los ingresos llegaron a duplicarse. En el ejercicio fiscal cerrado en mayo de 2025, Jordan Brand alcanzó los 7.300 millones de dólares, incluso en un contexto de descenso del 16% derivado del plan de reestructuración impulsado por el consejero delegado de Nike, Elliott Hill.

Ese volumen sitúa a Jordan en una categoría propia. Su marca genera ingresos muy por encima de la mayoría de líneas asociadas a otros deportistas, sin que exista una competencia real en términos de escala.

Gracias a ello, ha acumulado ganancias a lo largo de su carrera por valor de 3.280 millones de dólares, que ascienden a 4.500 millones ajustados a la inflación. Una cifra que le convierte en el deportista más lucrativo de todos los tiempos, con una ventaja considerable sobre Tiger Woods, segundo con 2.880 millones ajustados. El tercer lugar lo ocupa Cristiano Ronaldo, con 2.520 millones, según datos publicados por Sportico.