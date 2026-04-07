Aday Mara reescribe la Historia con Michigan y se convierte en el primer español en ganar la prestigiosa NCAA

Aday Mara, el pívot aragonés de los Michigan Wolverines, se convirtió esta pasada madrugada en el primer jugador español de la historia en proclamarse campeón de la NCAA.

Lo hizo en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, ante más de 77.000 espectadores, en una final épica y sufrida frente a los UConn Huskies que Michigan resolvió con un marcador final de 69-63. Y lo hizo, además, el día en que cumplía 21 años.

El destino, caprichoso como siempre, quiso que la mayor gesta deportiva de su vida llegara en su propio cumpleaños. Nacido en Zaragoza el 7 de abril de 2005, Aday Mara ya había acumulado hitos históricos durante la semana anterior.

Fue el primer español en participar en una Final Four masculina de la NCAA y el artífice de una semifinal de otro mundo ante los Arizona Wildcats.

En ese duelo registró 26 puntos -récord personal en competición universitaria-, nueve rebotes, tres asistencias y dos tapones en 30 minutos para liderar una victoria aplastante por 91-73. Una actuación tan descomunal que le valió la inclusión en el mejor quinteto de la Final Four.

La final ante UConn fue un partido de otro carácter. Los Huskies, uno de los programas más laureados del país con seis títulos universitarios, llegaron con la lección aprendida y desplegaron una presión defensiva intensa sobre los Wolverines.

Michigan, que había superado los 90 puntos en todos sus partidos previos del torneo -algo nunca antes visto-, se encontró con un adversario dispuesto a cortar esa racha. El partido fue un combate táctico, tenso, con los dos equipos midiendo cada posesión.

Fundamental

Mara no tuvo su noche más brillante en términos estadísticos, pero su impacto fue mucho más allá de los números. El zaragozano tardó 12 minutos en anotar su primera canasta, pero antes ya había dejado un tapón providencial a Tarris Reed que encendió a su equipo.

Cerró el primer tiempo con 6 puntos, 2 rebotes y un tapón, y Michigan se marchó al descanso con una ventaja de cuatro puntos (33-29).

En la segunda mitad, fue su brega en defensa, su dominio de la pintura y su imponente envergadura de 2,35 metros lo que desnudó las opciones de los Huskies.

En un momento clave del partido, robó un balón y protagonizó un mate de autoridad que abrió una brecha que UConn ya no pudo cerrar. Al final, acabó con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón en 30 minutos.

Aday Mara celebra el título de la NCAA. REUTERS

Michigan, dirigida por Dusty May, terminó con un récord de 37 victorias y solo 3 derrotas en toda la temporada. El máximo anotador del equipo en la final fue Elliot Cadeau con 19 puntos, seguido de Yaxel Lendeborg con 13.

Pero la figura que condensó el espíritu campeón de los Wolverines fue Mara: el Defensor del Año de la Big Ten Conference, el jugador que convirtió a Michigan en el equipo más temible de todo el país con una defensa de élite, situada como la número uno en eficiencia ajustada.

Acabado el partido, el aragonés fue directo a la grada para abrazar a sus padres: Francisco Javier, exjugador del CAI Zaragoza, y Geli Gómez, exinternacional de voleibol.

Junto a ellos, entre los más de 72.000 espectadores, se encontraba Chus Mateo, seleccionador nacional, que ya sueña con contar con Mara en la selección española durante muchos años. El futuro a corto plazo apunta a la NBA: su exhibición en la Final Four ha disparado su posición en los tablones del próximo Draft.

Tres años después de cruzar el Atlántico, tras dos temporadas de adaptación en UCLA en las que apenas jugaba nueve minutos por partido, el salto a Michigan en abril de 2025 lo cambió todo.

Este curso, Mara promedió 11,9 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias, arrancando como titular en 36 de los 37 partidos disputados. Y cuando llegó el momento de la verdad, en el escenario más grande, el gigante de Zaragoza cortó la red de la canasta -como hacen los campeones- y puso su nombre en la historia del baloncesto español para siempre.