La Historia espera a Aday Mara: el gigante de 2,21 metros que dejó la portería por la canasta y fue 'bendecido' por Marc Gasol

Aday Mara celebra una acción en el partido de la semifinal de la NCAA. REUTERS

Apenas se habla de otro protagonista en el entorno del mundillo del baloncesto. Aday Mara ha copado la conversación en las últimas horas, y no es para menos después de su exhibición camino de la final de la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos.

Aday Mara (Zaragoza, 7 de abril de 2005) puede ser el primer español en toda la historia en proclamarse campeón de esta competición que permite compaginar los estudios universitarios con el deporte de alto nivel. Ninguno había conseguido llegar a la Final Four, y ahora el maño está decidido a ir hasta el fondo.

Esta misma madrugada jugará con su equipo, los Michigan Wolverines, la final ante los UConn Huskies. Un partido en el que estarán todos los ojos puestos, donde por una noche la NBA se ve eclipsada por este acontecimiento que tanto interés suscita.

Aday Mara, en plena celebración. REUTERS

La antesala del basket profesional, de la mejor liga del mundo, tiene a este español como una de sus grandes estrellas. Un joven de 20 años y 221 centímetros que ha sido comparado incluso con Nikola Jokic. Los expertos no dudan de que es el futuro del baloncesto nacional.

Surgido de una familia de deportistas que siempre han cuidado muy bien de la vida estudiantil de su hijo, 'bendecido' por Marc Gasol hace años y ahora seguido de cerca por el seleccionador Chus Mateo, el sueño para Aday parece no haber hecho más que empezar.

Una irrupción brutal

Aday Mara llegó al baloncesto tirando todas las puertas abajo. Empezó en el fútbol. Lo suyo era ser portero, detener los tiros de los demás, quizás una muestra de que jugar con las manos era lo que mejor se le daba.

Se cambió al baloncesto y muy pronto llamó la atención de la Federación, enseguida se enroló en las categorías nacionales inferiores y hasta fue subcampeón del mundo sub17 en 2022 firmando un campeonato espectacular.

Fue ahí quizás cuando pasó a estar realmente en el mapa. Ya no sólo del basket español, los cazatalentos que vieron de cerca aquel Campeonato del Mundo tuvieron claro que aquella joya estaba realmente por pulir.

El Zaragoza le sacó brillo en sus categorías inferiores. Los técnicos detectaron que ahí había madera, que aquel chico espigado y delgado iba a destacar por mucho más que por su increíble estatura.

Se integró en las filas del Olivar, filial del Zaragoza, pero el primer equipo siempre le tuvo muy presente. Tanto, que Ponsarnau le llamó a filas en 2021 para debutar en Europa, en la FIBA Europe Cup con tan sólo 16 años y todavía unos incipientes 2,18 metros.

Más tarde jugó con el Huesca en la LEB Oro, y allí se dio una de las imágenes consideradas más simbólicas de su carrera. Coincidió en pista durante unos segundos con Marc Gasol. Marcó de cerca al mítico exjugador catalán y aquello se entendió como un relevo generacional. Había quien le comparaba a su hermano Pau, de hecho, desde pequeño.

Aday Mara DOMINATED against Arizona to lead Michigan to the National Championship 🔥



Mara finished with 26 points, 9 rebounds, 3 assists, and 2 blocks for the Wolverines. pic.twitter.com/MWiGelJLTK — B/R Hoops (@brhoops) April 5, 2026

Su progresión resultó ya imparable y terminó haciéndose un hueco en el primer equipo del Casademont Zaragoza en la temporada 2022/2023, una de las irrupciones más ilusionantes de los últimos tiempos.

Su debut el 16 de octubre de 2022 en la máxima competición nacional ante Baskonia, disparó la ilusión. 17 años y dos momentos estelares, como un mate a dos manos y un alley-oop que suponían tan sólo el principio de una carrera muy prometedora.

Un entorno familiar diligente

Hijo de Angélica Gómez, jugadora histórica de voleibol español, y de Francisco Javier Mara, jugador de baloncesto que llegó a debutar en la ACB en 1986 con Zaragoza, Aday lleva el deporte en la sangre.

Sin embargo, pese a que sus padres fueron deportistas profesionales y se ganaron la vida en la cancha, siempre le han inculcado a Aday la importancia de contar con el respaldo de unos estudios y llevar una vida ordenada.

Para Angélica y Francisco Javier, el buen desempeño en las aulas siempre fue innegociable. No había entrenamiento si no estaba todo en orden académicamente.

Aday Mara dialoga con uno de los árbitros del partido de la semifinal. REUTERS

Una hora de gimnasio a primera hora de la mañana, las clases del instituto después para preparar su entrada a la carrera de Fisioterapia, y entrenamiento con el primer equipo de Zaragoza por la tarde. Incluso la escuadra maña llegó a cambiar el horario de sus ejercicios para poder contar con él.

Ese fue su ritual durante unos cuantos meses, con todo claro, como su uso de las redes sociales. En casa también le inculcaron la importancia de saber utilizar esta herramienta y no perderse en ella como sí hacen cientos de adolescentes.

Una salida abrupta de Zaragoza

Pese a que fue en Zaragoza donde se formó y donde dio sus primeros pasos en la élite, la salida del club no se dio precisamente de una manera suave.

Aday comunicó en verano de 2023 que se marchaba a Estados Unidos para estudiar y jugar al baloncesto en la NCAA. UCLA debía ser su destino, pero no lo entendieron de esta manera en el Casademont Zaragoza.

En el club maño se aferraron al contrato que había firmado el jugador, o sus representantes al ser menor de edad por entonces, que según ellos le ataba hasta 2027. El jugador, sin embargo, siguió su camino y voló a Estados Unidos.

El caso levantó una gran polvareda. El club pedía los cerca de 600.000€ de su cláusula para dejarle salir, y todo terminó en los tribunales tratando de dilucidar cuál de las dos partes tenía razón.

Unas cualidades sobresalientes

Todos los técnicos y expertos que han visto o tratado a Aday Mara coinciden en señalar unas condiciones extraordinarias del pívot para el baloncesto.

Más allá de los 221 centímetros que recorren su cuerpo y que le hacen de por sí una figura temible bajo los aros, siempre se ha hablado de la inteligencia de Aday para entender el baloncesto. Es mucho más que un jugador que domina en la pintura y hace valer su estatura para sacar ventaja.

Se le comparó haciendo tiempo con Nikola Jokic, uno de los mejores jugadores de la NBA en la actualidad, aunque siempre las comparaciones son odiosas y no hacen sino meter una presión añadida.

Aday Mara machaca el aro en el partido de la semifinal de la NCAA. REUTERS

De Mara todos han coincidido en señalar su inteligencia para entender el juego en la cancha. Siempre buscaba el por qué de las cosas, comprender el trasfondo de todo lo que sucede.

Pero sobre todo el maño tiene una personalidad destacada. Dotes de líder desde bien pequeño. Tanto, que incluso en las categorías inferiores tuvieron que darle algún que otro toque de atención. Llegó a tener también roces con algunos de sus entrenadores, como con Porfirio Fisac, y es que se suele decir que las estrellas siempre tienen un genio diferente.

Camino a la NBA

Su aterrizaje en Estados Unidos no fue sencillo. Aday tenía unas expectativas altas con su llegada a UCLA, pero las dos temporadas iniciales no fueron precisamente esperanzadoras.

Su participación fue discreta. Tan sólo fue titular en ocho partidos durante estos dos años, y el pasado curso promedió apenas 13 minutos por encuentro.

Nada que ver sus estadísticas con las que firma desde que llegó a Michigan. Titular indiscutible, Mara ha sido durante toda la campaña una pieza imprescindible para que su equipo se encuentre ahora a las puertas de conseguir el segundo título de la NCAA de su historia.

Chus Mateo, con Aday Mara.

Ya se ha llevado los halagos de Sergio Scariolo y ahora es vigilado muy de cerca por Chus Mateo, el seleccionador que 'vigila' su desempeño en la Final Four de la NCAA en directo en Estados Unidos.

Esta madrugada Aday Mara puede convertirse en el primer español en ser campeón universitario. Una barrera más que puede derribar el basket nacional en la tierra prometida de este deporte.

La antesala de la NBA está consagrando a un joven maño de 221 centímetros que 'amenaza' con estar más pronto que tarde en la mejor liga del mundo.