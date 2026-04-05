El Real Madrid firma una nueva remontada ante el MoraBanc Andorra para mantener la racha de victorias en la Liga Endesa

Los de Scariolo se vieron 18 abajo en el primer cuarto, pero con un cambio de actitud e intensidad pudieron darle la vuelta al partido (97-90).

El Real Madrid va con el piloto automático en la Liga Endesa. Como si fuera un robot perfectamente programado y sin margen para el error, el conjunto blanco sigue deshojando la margarita en la competición regular victoria tras victoria. [Narración y estadísticas con la victoria del Real Madrid ante el MoraBanc Andorra].

Esta vez le tocó al MoraBanc Andorra sufrir la superioridad del equipo de Scariolo en el Movistar Arena. No obstante, los de Zan Tabak plantaron cara. Llegaron a ponerse 18 arriba en el primer cuarto y a pesar de la remontada del Madrid, se mantuvieron en el partido.

No fue, ni mucho menos, el mejor partido del conjunto blanco. Sin ganas de jugar, dejaron que el penúltimo clasificado de la Liga Endesa llevara la batuta del encuentro durante los primeros minutos. La reacción llegó en el segundo cuarto por medio de la segunda unidad y a pesar de que en los últimos minutos del tercer cuarto los de Scariolo parecían romper el partido, no se inclinó la balanza hasta los minutos finales.

Gaby Deck entra a canasta presionado por Yves Pons. EFE

Difícilmente pudo jugar peor el Madrid durante los primeros minutos del partido. Aletargados, permitieron que al Andorra le entraran muchos de los triples ante una permisividad excesiva. El penúltimo clasificado de la Liga Endesa puso al Madrid a correr, pero al no encontrar respuesta por parte de su rival, jugaron su partido.

Los de Zan Tabak establecieron un parcial de 0-14 a las primeras de cambio con un gran acierto de Yves Pons. El francés empezó a sumar puntos para su equipo mostrándose letal con el triple. De nada sirvió el tiempo muerto que solicitó Scariolo para despertar a sus jugadores.

Un triple de Xavier Castañeda reflejó un asombroso 12-30 en el electrónico del Movistar Arena. Recortó el Real Madrid la diferencia por medio de Deck y Andrés Feliz, los únicos que intentaron dar la cara en el primer cuarto (18-30).

El momento de la remontada

Todo cambió en el segundo acto de la primera parte. Tras una canasta de Alex Len y el posterior triple de Castañeda, un 2+1 del ucraniano y otro de Feliz pusieron al conjunto madridista a ocho puntos. Intentó el MoraBanc Andorra mantener la diferencia con otro triple, esta vez de Jabari Rice, pero el Madrid ya había activado el modo remontada.

Dos triples consecutivos de Llull pusieron al Real Madrid a tres (33-36) y la entrada al partido de Krämer (con 10 puntos) sirvió para igualar el encuentro después de muchos minutos (47-47).

Habían mejorado los de Scariolo en su balance defensivo y al Andorra ya no le entraron tantos triples como en el primer cuarto, aunque su acierto seguía siendo el factor diferencial y lo que le mantenía en el partido.

Andrés Feliz lucha por el balón con Sir Jabari Rice. EFE

Con un marcador tan igualado, no hacía falta añadir que los dos cuartos restantes serían de los más eléctricos. A pesar de que el conjunto blanco se puso cinco arriba tras las canastas de Tavares y un triple de Okeke, los de Zan Tabak replicaban las canastas de su rival.

Bajó la intensidad el MoraBanc Andorra, que se atascó en ataque y el Real Madrid rompió el partido con un parcial de 23-5. Por medio de la segunda unidad (Alex Len, Feliz y Deck), el conjunto blanco se mostró más intenso en el rebote y allanó el camino hacia un nuevo triunfo (75-60).

Cinco puntos consecutivos de Justin McKoy metió al equipo andorrano de nuevo en el partido, pero ese arreón inicial fue frenado inmediatamente por Andrés Feliz, uno de los motores del equipo de Scariolo junto con Campazzo. Y es que ambos supieron hacer una buena interpretación colectiva de lo que necesitaba el Real Madrid.

Campazzo, presionado por Chumi Ortega. EFE

Con la tranquilidad de tener quince puntos de ventaja en el marcador, el Real Madrid afrontó el último cuarto, en el que tirando de oficio, dominando el juego y sin cometer errores por imprecisiones, aseguró un resultado que siguió apuntalando debajo del aro pese a la oposición que mostró Xavi Castañeda, que sostuvo al equipo andorrano a base de triples.

En esos últimos minutos, uno de los mejores jugadores del Real Madrid fue Deck, que aportó tanto en ataque, llegando a los once puntos y cuatro asistencias, como en defensa con cuatro rebotes.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (18+29+20+30): Kramer (13), Campazzo (7), Okeke (5), Hezonja (3) y Tavares (12) -quinteto inicial- Len (17), Procida (8), Deck (11), Llull (6), Feliz (15) y Almansa.

MoraBanc Andorra (30+17+13+30): Evans (10), Rice (9), Ortega (2), Pons (20) y Pustovyi (14) -quinteto inicial- Castañeda (15), Kostadinov (2), McKoy (7), Kuric (11) y Guerrero.

Árbitros: Óscar Perea, Jordi Aliaga e Iyán González.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la Liga Endesa, disputado en el Movistar Arena de Madrid.