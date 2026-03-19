Ni Silicon Valley ni Bel Air: la inversión de LeBron James de 30 millones en la mayor zona de lujo de Estados Unidos

La mansión de LeBron James en Beverly Hills es mucho más que la típica casa de una estrella de la NBA.

Es un proyecto inmobiliario gigantesco, levantado sobre una finca de casi una hectárea en lo alto de una colina, que el alero de Los Angeles Lakers adquirió en 2020 por cerca de 36,75 millones de dólares al patrimonio de Lee Phillip Bell, creadora de culebrones como "The Young and the Restless".

A partir de ahí, decidió demoler la antigua residencia de estilo mediterráneo y diseñar su propio complejo residencial desde cero.

LeBron James, con Los Angeles Lakers Reuters

El proyecto de dos mansiones, firmado por el estudio Walker Workshop y gestionado por Crest Real Estate, contempla una residencia principal gigante apoyada en un gran garaje.

A su lado se levantará una segunda vivienda, de unos 600 metros cuadrados, pensada como casa de invitados o posible hogar para su hijo Bronny, también jugador de los Lakers.

La mansión de LeBron James en Los Ángeles está pensada como un refugio de máximo lujo y privacidad.

La finca contará con un guard house propio a la entrada, un motor court compartido para ambas casas, perímetro vallado con vallas de unos tres metros de altura y un sistema de seguridad avanzado. Todo ello en una ubicación privilegiada, a unos doce kilómetros del Crypto.com Arena, con vistas panorámicas sobre Beverly Hills y el skyline de Los Ángeles.

En el interior, la casa de LeBron James en Beverly Hills será un catálogo de comodidades a escala millonaria. La residencia principal incluirá un cine privado, varias salas de entretenimiento, bodega, gimnasio y, como no podía faltar tratándose del máximo anotador histórico de la NBA, una cancha de baloncesto cubierta para entrenar sin salir de casa.

El proyecto también contempla una gran cocina exterior, distintas zonas de estar tanto interiores como al aire libre y un diseño pensado para que la familia pueda moverse con total discreción entre las distintas estancias.

El exterior de la mansión de LeBron James en Beverly Hills está a la altura del personaje. El complejo contará con una piscina tipo resort y un spa con vistas abiertas sobre la ciudad, además de terrazas, solárium y jardines cuidadosamente diseñados.

En la segunda vivienda se han proyectado también plunge pools de agua fría y caliente, ideales para la recuperación física tras los partidos. La cubierta de las casas integrará placas solares para alimentar buena parte del consumo energético del complejo, un guiño a la sostenibilidad poco habitual en mansiones de este tamaño.

Con este proyecto, la mansión de LeBron James en Beverly Hills aspira a convertirse en el verdadero cuartel general del jugador en la recta final de su carrera.

Allí vivirá junto a su esposa Savannah y sus hijos, y todo indica que una de las dos casas podría quedar para Bronny, que ya ha dado el salto a la NBA. La operación refuerza un portfolio inmobiliario que, entre esta propiedad, su histórica casa de Akron (Ohio) y otras inversiones, supera ampliamente los 100 millones de dólares.

En un mercado como el de Beverly Hills, donde la competencia en lujo es feroz, la nueva casa de LeBron James se posiciona como una de las mansiones más espectaculares de Los Ángeles.

Un auténtico "palacio" moderno pensado para un rey de la NBA, que vuelve a demostrar que también en el terreno inmobiliario juega en la liga más alta.