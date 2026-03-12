El Real Madrid se aferra al Movistar Arena para cazar a un desacertado Valencia Basket y asaltar el Top 3 de la Euroliga

El conjunto blanco sumó la uncédima victoria consecutiva en casa ante un rival directo a quien le arrebata el average (96-79).

El Real Madrid ha vuelto a demostrar por qué es el mejor equipo de la Euroliga cuando juega en su casa. Ante un Valencia Basket que llegaba al Movistar Arena tras ganar los últimos cuatro partidos de manera consecutiva, los de Scariolo se impusieron con las armas del equipo taronja [Narración y estadísticas del Real Madrid 96-79 Valencia Basket].

Los blancos jugaron a placer y rompieron el partido en la segunda parte con las armas del Valencia: una buena defensa, correr en cuanto se recupera el balón y muchos tiros de tres.

La victoria del conjunto blanco ha servido para romper la igualdad entre ambos conjuntos, que se encontraban 2-2 en sus cuatro enfrentamientos esta temporada. Los de Pedro Martínez se impusieron en la Supercopa de España y en la primera vuelta de la Euroliga; mientras que los de Scariolo contrarrestaron imponiéndose en la Liga Endesa, en las semifinales de la Copa del Rey y ahora en el partido de la segunda vuelta de la Euroliga.

Campazzo, en una acción del partido contra el Valencia Basket. EFE

Sobre el parqué del Movistar Arena se vivió un duelo, tal y como se preveía, igualadísimo. El conjunto taronja no estuvo fino en el triple, su mejor arma para ganar los partidos. Los de Scariolo habían aprendido la lección.

Con una gran intensidad defensiva desde los primeros minutos pusieron en dificultades a un Valencia que a través de la inspiración de Jean Montero mantenían la iniciativa en un marcador que en ningún momento se iba a inclinar para un lado u otro.

Si Pedro Martínez insistió en repartir minutos entre sus jugadores, Scariolo no iba a ser menos. La segunda unidad, siempre protagonista en el conjunto blanco, mantuvo a raya a su rival por medio de Gaby Deck y Andrés Feliz, quien sufrió la bronca de Scariolo al no bajar a defender con rapidez en un desajuste defensivo.

La leyenda Llull rompió la igualdad

Los primeros minutos se resumieron en mucho ritmo de partido, pero poca precisión. Esa tendencia continuó hasta la mitad del segundo parcial. Después de que el Real Madrid sobreviviera desde el poste bajo a la mejoría del Valencia Basket desde la línea de tres, un parcial de 11-2 con un descomunal 'Gaby' Deck empezaba a abrir un pequeño hueco para los blancos en el partido.

No obstante, las canastas de Braxton Key y Jean Montero volvían a poner el empate en el marcador (38-38). Una igualdad que empezó a romperse con un triple sensacional de Sergio Llull.

En su partido 474 anotó el triple número 700 con un lanzamiento desde más de ocho metros, pegado a la línea de banda y con el balón haciendo una parábola que levantaba al aficionado blanco de sus asientos.

A la fiesta del triple se sumó Hezonja, con dos consecutivos, el tercero seguido para el Madrid. La lectura que hizo el conjunto blanco fue sublime: no se precipitó durante los primeros minutos, eligieron los tiros con pausa para luego anotar en situaciones más cómodas.

Los de Scariolo aguantaron los mejores minutos del Valencia Basket desde la pintura, con canastas en penetración y luego castigando con el triple. El resultado al descanso era el fiel reflejo de una primera parte muy igualada que terminó con los blancos despegándose (51-43).

No quitó el pie del acelerador el Real Madrid tras el paso por los vestuarios y Abalde, con un nuevo triple, ponía a su equipo once arriba, la máxima hasta el momento para su equipo en el partido.

El Real Madrid corre.

Los blancos empezaron a jugar a placer y rompieron el partido con las armas del Valencia: una buena defensa, correr en cuanto se recupera el balón y muchos tiros de tres. El marcador (67-48) reflejaba un dominio absoluto del equipo dirigido por Scariolo, pero Josep Puerto, De Larrea y Omari Moore salieron al rescate del equipo taronja.

A través del triple los de Pedro Martínez mantenían algo de vida en el partido y al último y decisivo cuarto se fueron diez abajo (75-65), aunque la sensación que se transmitía del Movistar Arena es que el control del partido seguía en la mano de los blancos.

Esa percepción se confirmó tras los dos triples consecutivos que metieron Deck y Trey Lyles (83-67).

La segunda unidad del Madrid disparó a los suyos con los triples de Deck y Lyles, en un Valencia descontrolado que perdió el balón en varios intentos de pases largos y donde sólo Pradilla aparecía como argumento válido, 83-67 (min.34). Scariolo recurrió a Llull y el capitán respondió, ayudado por Tavares atrás, para volver a disparar el ánimo de la parroquia local, 91-73 (min.36).

Con el average en juego, el Real Madrid apostó los últimos minutos con un quinteto pequeño y adherir algo de velocidad a su balance defensivo y amarró una importantísima victoria en la clasificación, la número 15 de esta temporada en casa, donde ejerce un dominio incomparable, para ajustar todavía más la lucha por la segunda plaza, donde ahora, Real Madrid, Valencia Basket y Olympiacos partes con 20 triunfos.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (20+31+24+21): Campazzo (9), Abalde (6), Hezonja (16), Okeke (7) y Tavares (8) -cinco inicial-, Maledon (5), Feliz (7), Llull (6), Deck (14), Lyles (12), Garuba (6) y Len (-).

Valencia Basket (19+24+22+14): Thompson (-), Badio (7), Puerto (11), Key (7), Reuvers (5) -cinco titular-, Montero (18), De Larrea (8), Moore (8), López-Arostegui (-), Pradilla (8), Costello (1) y Sako (6).

Árbitros: Sasa Pukl (SLO), Olegs Latisevs (LAT), Marcin Kowalski (POL). Sin eliminados. Señalaron falta técnica a Walter Tavares (min.6) y Sergio Scariolo (min.30) y falta antideportiva a Facundo Campazzo (min.38), del Real Madrid.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo primera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.837 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid y del baloncesto europeo, fallecido el pasado 8 de marzo a los 78 años de edad.