La nueva vida de Juan Carlos Navarro: la 'bomba' convertida en arquitecto y en hombre de despachos en el Barça

Hace tiempo que Juan Carlos Navarro cambió las zapatillas por la americana, pero sigue jugando el partido más importante de su vida en el mismo escenario de siempre: el FC Barcelona.

Desde que colgó definitivamente las botas en 2018, "La Bomba" se ha reconvertido en cerebro de los despachos azulgranas, dirigiendo el proyecto de baloncesto del club que marcó su carrera y su identidad.

Su retirada oficial llegó en agosto de 2018, cuando el Barça anunció el final de una era tras más de dos décadas viendo a Navarro dinamitar defensas desde el perímetro. No fue, sin embargo, una despedida total, sino una transición pactada: el club y el jugador firmaron un acuerdo de larga duración para mantenerle ligado a la entidad en un rol ejecutivo, aprovechando su experiencia y su tirón como leyenda.

Roger Grimau junto a Juan Carlos Navarro siguiendo un entrenamiento del Barça. FC Barcelona

A partir de ahí, empezó un proceso silencioso pero constante de transformación: del líder en la pista al gestor que toma decisiones clave lejos de los focos, en oficinas y salas de reuniones.

El primer paso fue su desembarco como mánager de la sección de baloncesto. Navarro arrancó en los despachos como una figura de enlace entre el vestuario, la estructura técnica y los altos estamentos del club, con una misión muy clara: acompañar a las jóvenes promesas en su salto al primer equipo y representar al Barça en actos institucionales y mediáticos.

Era una forma de seguir cerca de la pista, pero desde un rol más estratégico, aprendiendo las dinámicas internas del club desde el otro lado de la barrera.

La gestión

En 2019, dio un giro más hacia la gestión pura al ser nombrado secretario técnico de la cantera. Desde esa posición, Navarro pasó a tener bajo su paraguas el baloncesto de formación del Barça: captación de talento, planificación de la base, coordinación entre los diferentes equipos y definición de una línea de trabajo que conectara La Masía con el primer equipo.

Si como jugador había sido el símbolo de una generación, como dirigente se convertía en uno de los arquitectos de las futuras estrellas azulgranas.

El verdadero salto, sin embargo, llegó cuando el club decidió entregarle el timón completo de la sección. En los últimos años, Navarro ha sido elevado a director de baloncesto o general manager del Barça, asumiendo el rol que antes desempeñaba Nacho Rodríguez y convirtiéndose en el máximo responsable deportivo del proyecto.

Su nombre aparece ya en informes y organigramas como el del ejecutivo que marca la línea a seguir en fichajes, salidas, estructura de plantilla y apuesta por jugadores de cantera.

Toma de decisiones

Ese ascenso le sitúa en el centro de la toma de decisiones más delicadas. Navarro participa en negociaciones con agentes, valora operaciones millonarias, define junto al entrenador el tipo de equipo que quiere construir y mantiene una relación directa con la junta directiva, que le exige resultados tanto deportivos como económicos.

Su figura está, por tanto, asociada a algunos de los grandes movimientos del Barça de los últimos años, tanto a la llegada de estrellas europeas como a polémicas internas sobre la gestión y el rumbo de la sección en un contexto de fuerte presión financiera.

Esta nueva vida va mucho más de reuniones que de triples frontales. El día a día de Navarro se desarrolla entre despachos, despachos y más despachos: análisis de presupuestos, planificación de plantillas a medio plazo, reuniones con el staff técnico, evaluaciones de la cantera y representación del club en eventos, presentaciones y actos con patrocinadores.

Su experiencia como jugador le da una perspectiva privilegiada a la hora de entender qué necesita un vestuario de élite, cómo gestionar egos y cómo equilibrar veteranos y jóvenes en un proyecto que quiere competir por todo en la ACB y la Euroliga.

Para el aficionado, quizá resulte chocante ver a "La Bomba" lejos del parqué, sin el balón en las manos. Pero, en realidad, Navarro sigue jugando un papel determinante en el baloncesto europeo: ya no decide partidos con una penetración imposible, sino proyectos enteros con su firma al pie de contratos y decisiones estratégicas.