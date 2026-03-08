Muere Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid de baloncesto, a los 78 años

El baloncesto español está de luto después de conocerse el fallecimiento de Vicente Paniagua Logroñoha (Alcazar de San Juan, 1947) en la noche de este sábado 7 de marzo a los 78 años.

Paniagua dejó una marca profunda en el Real Madrid, club en el que construyó buena parte de su carrera deportiva. Durante once temporadas formó parte del primer equipo -entre 1966 y 1977- y en ese tiempo se consolidó como una de las figuras más representativas de la entidad blanca.

Su paso coincidió con una de las etapas más exitosas del club, a la que contribuyó con un destacado palmarés: 10 Ligas, 3 Copas de Europa, 1 Campeonato del Mundo de Clubes y 7 Copas del Rey.

Vicente Paniagua, con la camiseta del conjunto blanco. Real Madrid

Además de su brillante carrera en el club blanco, fue internacional con la selección española en 20 ocasiones, consolidándose como uno de los nombres destacados del baloncesto nacional de su generación.

Su fallecimiento supone la pérdida de una figura muy querida tanto en su tierra como en el deporte español.

Y es que más allá de su carrera como jugador, Paniagua permaneció estrechamente vinculado al Real Madrid durante años, desempeñándose dentro de la asociación de veteranos.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Vicente Paniagua. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 7, 2026

Una sección que, encabezada por él, sigue vigente a día de hoy. Los veteranos del Real Madrid han jugado en numerosas ocasiones, sobre todo en la Castilla La Mancha de 'Pani', que no dudaba ni un segundo en vestirse de corto y disfrutar de su pasión.

Desde esa posición, promovió múltiples iniciativas y tomó parte activa en encuentros y eventos, con especial dedicación a Castilla-La Mancha, región en la que mantuvo viva su conexión con el baloncesto y con los aficionados.

