Hezonja lidera al Real Madrid a la final de la Copa del Rey tras imponerse en una histórica semifinal al Valencia Basket

El croata, con 27 puntos, decidió un partido que se puso muy cuesta arriba tras los 28 puntos de ventaja del equipo taronja en el primer cuarto (106-108).

El Real Madrid es el primer finalista de la Copa del Rey. El conjunto blanco ha eliminado al anfitrión, al Valencia Basket, en un partido que fue un recital anotador por parte de ambos equipos [Narración y estadísticas del Valencia Basket 106-108 Real Madrid].

Era la final anticipada y los dos equipos se encargaron de reflejarlo en un partido de alto voltaje. La intensidad por bandera, el acierto en el triple, la defensa siendo superada por el ataque, la lucha por el rebote... no le faltó nada a la primera semifinal de la Copa del Rey.

Braxton Key lanza a canasta frente a Alberto Abalde. EFE

Los anfitriones hicieron del triple su mejor arma para dominar a un Real Madrid que encadenaba una pérdida tras otra. El conjunto taronja efectuó el primer cuarto más anotador de la historia de la Copa del Rey (34-16), superando los 33 puntos del Barça ante La Laguna Tenerife del año pasado.

El ritmo de juego que impusieron los de Pedro Martínez, sumado a la estrategia de sacar a Tavares de la zona y los siete triples en el primer cuarto dejaba al Real Madrid contra las cuerdas.

Los de Scariolo estaban sin ideas con el Valencia presionando fuera de la canasta. Y es que el nivel de actividad del equipo local fue muy superior al del conjunto blanco y eso se reflejó en el resultado.

La dupla argentina formada por Campazzo y Deck resultó insuficiente para tirar del carro de un Real Madrid que no conseguía evitar los lanzamientos desde el tiro exterior de los jugadores del Valencia Basket.

Un cambio de guion

Los primeros 10 minutos fueron un monólogo del equipo taronja, pero el ritmo y la intensidad fueron imposibles de mantener en el segundo cuarto ante un Real Madrid que equilibró la balanza.

Scariolo pidió mayor intensidad y concentración a sus jugadores y estos siguieron las órdenes del técnico. Los blancos cogían aire en el partido con tres triples consecutivos (dos de Campazzo y uno de Hezonja) que obligaban a Pedro Martínez a parar el partido.

Ahora era el Valencia quien se quedaba sin ideas ante un rival que en poco más de cuatro minutos ya había metido el mismo número de puntos que en el primer cuarto. Con un parcial de 2-16, la semifinal volvía a estar de lo más igualada (36-32).

Sobre el parqué del Roig Arena se reflejó el principio de acción y reacción con canastas continuas de un lado para el otro. Los taronja acabaron encontrando la fórmula para desatascarse en ataque con un descomunal Kameron Taylor que sufrió un esguince de tobillo en los últimos instantes del segundo cuarto (54-50).

El máximo anotador del partido se marchaba al banquillo entre lágrimas y cojeando al descanso con evidentes síntomas de dolor en su rostro, aunque pudo continuar en el encuentro.

Sergio Llull y Mario Hezonja se encargaron de mantener la tendencia positiva del Real Madrid en el partido y terminaron por culminar la remontada de un equipo que llegó a estar 28 puntos abajo en el primer cuarto.

Los ataques continuaron imponiéndose a las defensas y el acierto en el triple ya no solo acompañaba al Valencia, también al Real Madrid. Theo Maledon emergió en el equipo blanco, mientras De Larrea lo hacía en el equipo anfitrión de la competición. Con el partido loco, Pedro Martínez solicitó un tiempo muerto que no frenó la tendencia del encuentro.

Un intercambio de canastas constante donde finalmente el Valencia consiguió irse por delante al decisivo cuarto tras un triple de Matt Costello y el acierto irregular de Trey Lyles en el tiro libre. El banquillo del Valencia plantaba cara a la segunda unidad del Real Madrid (79-77).

Al aún renqueante Kameron Taylor, Jean Montero le cogió el relevo y fue el factor diferencial en el partido. Después de intercambiar canastas con Andrés Feliz, el dominicano sacó un 2+1 y metió un triple en la siguiente jugada que ponía al Valencia ocho arriba y obligaba a Scariolo a parar el partido.

No obstante, la exhibición del escotal no se detuvo y a falta de poco más de cinco minutos para el desenlace del partido, los taronja estaban 11 arriba (97-86) siendo Jean Montero el artífice.

