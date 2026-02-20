El Baskonia mantiene vivo el sueño de la Copa del Rey tras ganar a La Laguna Tenerife y meterse en las semifinales

Trent Forrest, con 21 puntos, lideró al conjunto vitoriano hacia la victoria en un partido que se decidió en el último cuarto (91-81).

El Kosner Baskonia se convirtió en el tercer semifinalista de la Copa del Rey de baloncesto que se disputa en el Roig Arena de Valencia tras superar, en el tercer partido de cuartos de final, a La Laguna Tenerife por 91-81, en una gran actuación del estadounidense Trent Forrest, autor de 21 puntos [Narración y estadísticas del partido].

Su rival este sábado por un puesto en la final del domingo saldrá del partido que jugarán a continuación el Barça y el UCAM Murcia. La primera semifinal enfrentará al Real Madrid con el Valencia Basket.

