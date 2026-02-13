El Real Madrid salva la papeleta tras un tercer cuarto desastroso al vencer al Partizán y romper la mala racha a domicilio

Un triple de Andrés Feliz, un tiro libre de Campazzo y dos de Hezonja en los últimos segundos dieron la victoria a un conjunto blanco que se mantiene en los playoff de la Euroliga (73-77).

Tres partidos después, el Real Madrid ha vuelto a ganar a domicilio en la Euroliga. Lo ha hecho ante el Partizán de Belgado en un partido que no se decidió hasta los últimos segundos después de que los blancos dejaran escapar una ventaja de 15 puntos en el tercer cuarto [Narración y estadísticas de la victoria del Real Madrid ante el Partizán (73-77)].

Y es que el conjunto blanco, un partido más, volvió a desenchufarse preocupantemente en ataque y en defensa de un partido que tenía controlado. Los serbios llegaron a firmar un parcial de 18-2 que ponía contra las cuerdas a un Real Madrid que, con todo en contra, pudo mantenerse en el partido.

Los de Scariolo se llevaron una sufrida victoria que empezó a trabajarse Trey Lyles en los primeros 20 minutos y que acabaron certificando Deck, Campazzo, Andrés Feliz y Mario Hezonja.

Tavares, presionado por Isaac Bonga. EFE

El dominicano metió un triple decisivo a falta de 39,5 segundos para el final que puso al Real Madrid tres arriba (71-74). Los segundos transcurrían y a los jugadores del Partizán les empezó a quemar el balón. La sabiduría de Campazzo provocó que la diferencia aumentara un punto después de que el argentino metiera uno de los dos tiros libres que tuvo a falta de 13 segundos para el final.

La canasta de Sterling Brown cuando el crono marcaba que restaban 8 segundos no metió el miedo en el cuerpo a Mario Hezonja, quien metió sus dos tiros libres a falta de 6,5 tras la falta personal de Lakic. A la desesperada, Brown falló el triple definitivo que le dio la victoria a un Real Madrid que se quitó un importante peso de encima.

Un Madrid de menos a más

El Real Madrid supo leer a la perfección el partido que estaba jugando en el Belgrado Arena a pesar de las dificultades que se encontró el equipo en un ataque que estuvo atascado durante los primeros minutos.

El alto ritmo de partido permitió a Calathes y a Bruno Fernando marcar la diferencia, sobre todo este último. El angoleño, con una motivación extra por jugar frente a su exequipo, sacó músculo sobre la pintura y se hizo con la mayoría de los rebotes ofensivos de su equipo.

Sin embargo, los de Scariolo no se quedaron atrás en esa faceta del juego y con el acierto de Andrés Feliz y Trey Lyles el guion del partido ya no era tan favorable para el equipo local.

Hezonja lanza a canasta durante el partido ante Partizán. EFE

El parcial de 0-8 permitió al Real Madrid distanciarse ligeramente en un marcador que denotaba una igualdad máxima, pero las dos canastas de Pokusevski maquillaron el electrónico al término del primer cuarto (19-20).

A pesar de la ventaja mínima, las sensaciones eran más favorables a un conjunto blanco que las confirmó al inicio del segundo parcial. Garuba, Maledon y un triplazo de Deck obligaron a Joan Peñarroya a parar el partido a las primeras de cambio, pero al acierto madridista aún faltaba por sumarse Trey Lyles.

A la eficacia del Real Madrid en ataque se sumó la intensidad en defensa y con un Partizan sin capacidad de reacción, el exentrenador del Barça volvía a detener el encuentro después de la máxima de 11 puntos que registró el Real Madrid.

Los de Scariolo percutieron bien la zona, tanto en entradas desde fuera como con el balón debajo del aro, y detrás metieron manos que incomodaron de forma notable a los de Belgrado. Tras unos minutos de intercambio de canastas, el resultado al descanso fue de 33-43.

La diferencia se amplió tras el paso por los vestuarios. El conjunto blanco se mostró letal en el ataque mientras que los serbios se sintieron desbordados en defensa y sin ideas en ataque. El resultado fue una diferencia del Madrid de 15 puntos tras los triples de Okeke y Hezonja.

Un partido nuevo

Sin embargo, en cuestión de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, el Partizán se puso a tan solo uno puntos después de firmar un parcial de 14-0 con cuatro triples consecutivos obra de Sterling Brown, Isaac Bonga y Aleksej Pokusevski.

Los aficionados presentes en el Belgrado Arena se vinieron arriba e hicieron de su campo una caldera en la que al Real Madrid estaba empezando a sufrir por primera vez en el partido. El ataque madridista se atascó y con un parcial de 16-2, el partido se convirtió en uno nuevo (61-62).

El conjunto blanco dejó de coger los rebotes ofensivos y sin acierto sobre la pintura, el Partizán dio la vuelta al marcador. En cuestión de minutos los de Joan Peñarroya habían renacido y ya eran un equipo completamente distinto. Ese que venía de ganar siete de los últimos nueve partidos.

El Real Madrid, un partido más, volvió a desenchufarse preocupantemente en ataque y en defensa de un partido que tenía controlado. Las canastas dejaron de sucederse en ambos equipos y con el partido atascado, cada acierto podía ser definitivo. La victoria se decidiría por la mínima.

Con empate a 71 y sólo un minuto en el reloj de partido, Feliz anotó un triple vital para los suyos, tras un rebote ofensivo de Lyles, para aliviar a Scariolo a falta de 39,5 segundos, 71-74.

La lucha bajo los aros de Fernando y Calathes dieron una vida extra al Partizan tras dos errores de Bonga desde el 6,75, pero los locales no aprovecharon a la tercera y se vieron obligados a llevar el partido a la línea de tiros libres.

Con sólo un acierto de Campazzo y 13 segundos, Brown anoto una penetración para acortar distancias, pero Hezonja no perdonó y amarró una necesitada victoria como visitante del Real Madrid, 73-77.

Ficha técnica del partido:

Partizan (19+14+28+12): Calathes (5), Brown (14), Bonga (12), Lakic (2), Fernando (12) -cinco inicial-, Washington Jr (13), Radanov (-), Bosnjakovic (-), Mijailovic (-), Pokusevski (7) y Jekiri (8).

Real Madrid (20+23+19+15): Campazzo (4), Abalde (-), Hezonja (14), Okeke (7) y Tavares (13) -cinco inicial-, Feliz (9), Maledon (5), Llull (-), Deck (7), Lyles (14), Garuba (4) y Len (-).

Árbitros: Emin Mogulkoc (TUR), Rain Peerandi (EST), Thomas Bissuel (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 28 de la Euroliga disputado en el pabellón Stark Arena de Belgrado (Serbia). Se guardó un minuto de silencio en memoria de David Federman, copropietario del Maccabi Tel Aviv, fallecido recientemente a los 81 años de edad.