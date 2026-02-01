El Real Madrid no tiene piedad ante el Zaragoza y reafirma su liderato en la Liga Endesa

Los de Scariolo se desquitaron de la derrota en París y firmaron un gran encuentro en ataque liderados por Procida.

Suma y sigue el Real Madrid en la Liga Endesa. Los de Sergio Scariolo se resarcieron de la derrota en Euroliga frente al París Basketball y se exhibieron ante su gente imponiéndose con claridad al Casademont Zaragoza (99-78) para mantenerse en lo más alto de la tabla. [Así hemos vivido la victoria del Real Madrid].

Fue coser y cantar para el conjunto blanco. Salieron con intensidad desde el inicio y, a pesar del buen arranque de los aragoneses, fueron ganando terreno con el paso de los minutos. Dejaron todo sentenciado mediado el último cuarto y pudieron dosificar sus fuerzas para descansar de cara al duelo del martes en Grecia contra Panathinaikos.

Procida fue el más destacado del Real Madrid. El italiano firmó su mejor puntuación con la elástica madridista (18 ptos) y lideró el ataque de los suyos con un porcentaje altísimo de acierto. Len y Deck secundaron al transalpino, cada uno haciendo daño en una zona de la cancha.

El Zaragoza no pudo hacer frente al vendaval. Resistió en los primeros 10', llegó incluso a 'llevarse' el primer parcial, pero fue incapaz de seguir el ritmo de su rival una vez los vigentes campeones imprimieron una marcha más.

El último cuarto fue el de la sentencia. El Real Madrid se fue hasta los 34 puntos, rozó la centena y dio un golpe sobre la mesa para mantener su regularidad en la Liga Endesa.

Sin fisuras

En vista de la doble jornada de Euroliga como visitante la próxima semana, en la que el equipo madrileño visitará las canchas de Panathinaikos y Dubai, Scariolo dio descanso a Walter Tavares y Trey Lyles, en una convocatoria que contó con la presencia de Procida e Izan Almansa.

Sin la presencia del pívot caboverdiano, Alex Len asumió protagonismo en la zona interior formando pareja con Christ Koumadje. Los blancos tuvieron complicaciones desde la línea de tres puntos, lo que permitió al conjunto aragonés tomar ventaja gracias a dos aciertos consecutivos de Miguel González y las aportaciones de Devin Robinson (9-14, min.7).

La conexión Okeke-Campazzo mejoró la precisión exterior madridista, aunque el primer cuarto finalizó con ligera ventaja visitante (21-22). Durante este período debutó Josh Richardson, reciente incorporación del Casademont.

Koumadje aprovechó su envergadura frente a Garuba en la pintura, pero Sergio Llull respondió con varias canastas importantes, segundo por un triple de Procida que forzó el tiempo muerto de Jesús Ramírez (31-28, min.14).

El base uruguayo Joaquín Rodríguez mantuvo la competitividad visitante con penetraciones efectivas, mientras Santi Yusta debutaba en el marcador con un 2+1 (39-35, min.17). Un triple lejano de Campazzo y una transición de Procida ampliaron la renta local (44-37), aunque Miguel González y el dominio en el rebote del Zaragoza (18 frente a 15) redujeron distancias al intermedio (45-41).

La tercera falta temprana de Spissu complicó los aviones visitantes. Mario Hezonja conoció química con Alex Len en la pintura, estableciendo la máxima ventaja momentánea (56-47, min.24). La salida de Koumadje por agotación debilitó la defensa aragonesa, que apenas anotó seis puntos en más de siete minutos.

Pues sí... ¡Llegaron los PRIMEROS PUNTOS de JOSH RICHARDSON en #LigaEndesa con la camiseta de @casademontBZ! 🔥



Welcome, Josh 👋



📺 @DAZN_ES pic.twitter.com/bKL8qI8J0a — Liga Endesa (@ACBCOM) February 1, 2026

Josh Richardson revitalizó al Casademont con robos clave que encontraron a Yossouf Traoré en transición (56-51, min.28). Sin embargo, dos triples consecutivos de Llull sentenciaron el tercer período favorable a los intereses blancos (65-55).

Llull (15 puntos) y un inspirado Procida, que demostraron cualidades físicas y técnicas, ampliaron distancias hasta el 72-55 (min.32). El italiano alcanzó los 18 puntos en uno de sus mejores partidos con la elástica madridista, mientras el Casademont apenas conseguía su primer triple del último cuarto faltando tres minutos (80-61, min.35).

Andrés Feliz abandonó el partido con molestias aparentes, dando entrada a Abalde como base circunstancial. Con el resultado sentenciado, Krämer aportó dos triples y Almansa sumó desde la línea de personal, completando una cómoda victoria ante un Movistar Arena entregado.