El Real Madrid sufre para ganar al Morabanc Andorra y refuerza su liderato en la Liga Endesa

El conjunto blanco aprovechó la derrota del Valencia Basket imponiéndose al equipo andorrano en un partido gris que no se decidió hasta los últimos segundos (85-90).

El Real Madrid ha firmado una semana perfecta después de haber ganado los dos partidos correspondientes a la Euroliga y tras haber hecho lo propio ante el Morabanc Andorra en el campeonato nacional [Narración y estadísticas del partido].

La victoria del conjunto blanco no solo permitió al conjunto blanco volver a la senda de la victoria en la Liga Endesa tras la derrota en el último partido ante el Barcelona, sino que además refuerza el liderato después de que Unicaja se impusiera a domicilio ante el Valencia Basket.

No obstante, los de Scariolo no cuajaron un gran partido en territorio andorrano y es que después de haber superado la dificultad de ganar a domicilio, hacer un partido completo es la asignatura pendiente de este equipo. La más difícil, eso sí.

Shannon Evans entra a canasta presionado por Alex Len. EFE

En su política de rotaciones, Sergio Scariolo decidió dar descanso esta vez a Facundo Campazzo, además de Usman Garuba y Gabriel Deck.

Especialmente importante fue la baja del base argentino porque el Madrid jugó con poco o nada de rumbo casi todo el partido. Y le faltó la intensidad que muchas veces imprime Garuba.

Un mal inicio

El conjunto blanco revivió el mismo escenario que se encontró el martes en el partido de la Euroliga ante el Asvel. Los de Scariolo entraron al partido dormidos, aunque en esta ocasión la falta de intensidad no duró 20 minutos, sino que se mantuvo únicamente durante el primer cuarto.

Tiempo suficiente para que el equipo andorrano, liderado por Xavier Casteñeda, se creyera poder dar la sorpresa ante el campeón a base de triples. Shannon Evans, Chumi Ortega y el base estadounidense establecieron una máxima de 10 puntos que evidenciaba la floja defensa blanca.

El ataque tampoco funcionó: el Real Madrid solo metió 13 puntos en el primer parcial. Sin embargo, en el segundo cuarto el guion del partido cambió. Los de Scariolo no necesitaron reflejar una excesiva mejoría para acercarse rápidamente en el marcador, pero los triples que no entraron en los primeros minutos tras más de diez intentos ahora sí empezaban a entrar.

Abalde descorchó la botella y a él se le sumaron Llull, Hezonja y Okeke. No obstante, el Morabanc Andorra siguió por delante en el partido gracias a la gran actuación de Castañeda y Pustovyi, quienes castigaron la defensa en zona del Madrid con tiros de media distancia.

Tras el paso por los vestuarios el Real Madrid terminó por firmar la remontada que se había empezado a trabajar desde el segundo cuarto. Hezonja fue el artífice de que los blancos se pusieran por delante en el marcador, aunque a 'Super Mario' le quiso acompañar Chuma Okeke.

Los de Joan Plaza reaccionaron por medio de las canastas de Shannon Evans y un triple de Aaron Best, pero el conjunto blanco se terminó llevando el tercer cuarto por medio de la segunda unidad: Alex Len, Trey Lyles y Thèo Maledon (58-61).

El Madrid se puso en manos de Edy Tavares al que no podían parar en la pintura. El Andorra estaba liderado por un Castañeda que nada tenía que ver con el jugador de Unicaja. Varias acciones suyas mantuvieron cerca a su equipo.

Un parcial de 1-7 pareció dejar el choque sellado, 72-80, pero entre la quinta de Tavares y un triple de Kuric el Morabanc todavía soñaba, 81-82 a 1:13 para el final.

Los tiros libres de Llull, de Maledon y de Hezonja solventaron el choque para un Madrid que parecía más pendiente del próximo Clásico de la Euroliga (viernes 16).

Ficha técnica del partido:

MoraBanc Andorra (21+20+17+27): Shannon Evans II (8), Best (4), Okoye (8), Kostadinov (10) y Pustovyi (12) -cinco iniclal-; ‘Chumi’ Ortega (5), Kuric (9), Castañeda (21), Udeze (1), McKoy (7) y Rubén Guerrero (-).

Real Madrid (13+27+21+29): Feliz (4), Llull (9), Hezonja (14), Okeke (9) y ‘Edy’ Tavares (13) -cinco inicial-; Lyles (8), Len (10), Maledon (11), Abalde (10), Procida (2) y Krämer (-).

Árbitros: Antonio Conde, ‘Juande’ Oyón y Yasmina Alcaraz. Eliminado por cinco faltas personales ‘Edy’ Tavares (m. 38) -Real Madrid- y Kostadinov (m. 39) -MoraBanc-

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 15 de la Liga ACB disputado en el Pabellón Toni Marti de Andorra la Vella ante 3.922 espectadores.