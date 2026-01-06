Juan Aísa (54), ex de la ACB y en la élite de la representación: "En el deporte español no hay tantas oportunidades de inversión"

Juan Aísa es una rara avis en el ecosistema deportivo nacional. Mientras la mayoría de sus compañeros estiraban sus carreras en las canchas hasta que el cuerpo decía basta, él decidió colgar las botas voluntariamente a los 29 años.

No fue una lesión, sino una decisión calculada: quería evitar el abismo profesional que devora a tantos deportistas el día después de su retiro.

Tras pasar por las aulas del IESE, este exalero de Estudiantes y Real Madrid cambió el balón por los despachos para fundar YouFirst, la agencia que hoy opera en 14 países, emplea a más de 300 personas y ha redefinido las reglas del juego en la intermediación deportiva.

En su paso, meses atrás, por el podcast La Bolsa del Deporte, Aísa desgranó la tesis que le llevó a construir su imperio: la profesionalización frente al oportunismo. Su visión nació de la observación comparada entre el modelo norteamericano y el europeo.

"Cuando empezamos, el trabajo de un agente era negociar los contratos con los clubes y no mucho más. Nosotros veíamos que en Estados Unidos era distinto y que aquí tarde o temprano iba a serlo", explica el empresario.

Juan Aísa, CEO de YouFirst, en una imagen de archivo

Apostó por crear una estructura corporativa sólida cuando el sector aún se movía por contactos informales. "Queríamos ser parte de ese cambio: crear una estructura que aprovechara las eficiencias del mercado".

Esa obsesión por la transparencia financiera se ha convertido en su sello de identidad. Sin embargo, Aísa es crítico con la falta de cultura financiera que todavía impera en los vestuarios, donde la juventud y el éxito rápido crean un cóctel peligroso.

El directivo alerta sobre el error más común entre las estrellas: confundir confianza personal con competencia profesional. "A veces hay que buscar gente de confianza que no sea necesariamente de mi entorno familiar o de amistades, porque no necesariamente mi entorno familiar es profesional de un tema tan complejo como el asesoramiento patrimonial", advierte.

Para evitar suspicacias, Aísa impuso una línea roja en su compañía: nunca tocar el dinero de sus representados. Aunque YouFirst gestiona carreras de estrellas como Alexia Putellas o Serge Ibaka, se mantiene al margen de sus carteras de inversión.

"Nosotros decidimos no meternos en eso. Lo estudiamos durante muchos años, pero al final nunca nos llegamos a meter de verdad", confiesa. El motivo es puramente ético: "Hay un poco un conflicto de intereses. Nosotros lo que queremos es que el deportista tome las mejores decisiones y hay otros actores que están más especializados".

Desde su atalaya privilegiada, el ejecutivo ofrece una lectura macroeconómica que rebaja la euforia sobre la industria del deporte como activo financiero en España. A pesar del ruido que genera, los números no siempre acompañan al hype.

"El deporte en España ocupa más espacio mediático y en la mente de la gente que en la economía real", sentencia con frialdad analítica. Y lanza un aviso a navegantes e inversores desprevenidos: "Desde el punto de vista económico no hay tantas oportunidades de inversión".

Su modelo, basado en la racionalidad y el largo plazo, parece haberle dado la razón. "Es para mí una bendición porque ahora el mercado es completamente distinto, mucho más racional, mucho más transparente, donde la gente que lo hace bien prospera", concluye.

Unas condiciones, asegura, "mucho más sanas que las que había hace 20 años cuando empezamos".