El Real Madrid firma una nueva remontada en una segunda parte colosal ante el Dubái para empezar el año con victoria

El conjunto blanco se fue al descanso 14 abajo, pero una notable mejoría en defensa, además de un buen ataque, permitió darle la vuelta al marcador (107-93).

No hay mejor forma que empezar el año con una victoria, aunque a tenor de lo visto en el Movistar Arena, esta peligró por momentos para el Real Madrid. Más concretamente en los primeros 20 minutos, porque en el segundo tiempo los de Scariolo no dieron opción al Dubai Basketball [Narración y estadísticas del partido].

La tendencia que viene reflejando el conjunto blanco de encajar una media de 94 puntos en los últimos partidos en la Euroliga se repitió ante el equipo debutante, pero a diferencia de los partidos ante el Milan y el Mónaco, la reacción llegó con tiempo para mejorar en defensa y desatarse en ataque.

Sobre el parqué del Movistar Arena se vivió un tiro y afloja constante entre dos equipos que replicaban lo que había hecho su rival. Las canastas y los triples se sucedían con una facilidad que ya desde los primeros minutos se vislumbraba que iba a ser un partido con muchos puntos. Y así fue.

Tavares defiende a Kabengele. EFE

El Real Madrid mostró sus dos caras. Después de una primera parte para olvidar, los de Scariolo cambiaron el chip por completo en la segunda mitad, y desde la defensa, le dieron completamente la vuelta al partido.

El único problema del conjunto blanco es su inconsistencia para mostrar este nivel durante los cuatro cuartos de un partido, pero cuando lo hace es uno de los equipos más duros de la competición.

Intercambio de canastas

El Real Madrid disimulaba su fragilidad defensiva con un ataque acertado, mientras el Dubai Basketball conseguía tener el control del partido a través de un ritmo alto de juego. La igualdad era máxima y el guion del encuentro favorecía al equipo debutante en la Euroliga.

A pesar de que el conjunto blanco contó con un enchufado Hezonja, la defensa no supo cómo frenar los lanzamientos de media distancia de Dwayne Bacon, quien fue un quebradero de cabeza para el Madrid.

Un parcial de 8-0 permitió a los de Scariolo llevarse el primer cuarto con una ventaja mínima (27-24) tras unos primeros minutos donde fueron de menos a más, aunque las sensaciones no eran del todo buenas.

El Dubai Basketball le metió una marcha más al partido en los siguientes diez minutos y el Real Madrid empezó a hacer aguas en defensa. Además, el ataque empeoró y los de Jurica Golemac se escaparon en el marcador tras un 0-8 en el que el equipo local había perdido la brújula del encuentro.

No quiso bromas Scariolo y tras haber metido a Llull -quien jugó su partido 1.200 con la camiseta blanca-, dio entrada a Tavares (con dos faltas) y Hezonja. No obstante, el plan del exseleccionador no funcionó.

Con un acierto en el triple del 60%, el Dubai Basketball se llegó a poner 12 arriba. Nadie en el Madrid supo cómo salir del bucle ante un equipo que anotaba con suma facilidad y dejaba retratada un día más la floja defensa blanca.

Hasta 34 puntos encajó el Real Madrid en el segundo cuarto. El equipo se marchó al vestuario entre pitos tras irse 14 abajo al descanso (44-58). "Es inadmisible. Tenemos que subir el nivel defensivo", reconocía muy crítico Alberto Abalde.

"Que nos metan 58 puntos al descanso en nuestra casa es inadmisible".



🎙️ Alberto Abalde, con @MilenaMartinn tras el +14 de Dubai Basketball. #EuroLeague pic.twitter.com/hqv7ZCyCRD — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 2, 2026

El alero fue uno de los jugadores -junto con Campazzo, Lyles y Garuba- que se echó el equipo a la espalda con un recital tanto en ataque como en defensa. El Real Madrid subió la intensidad y estableció un parcial de 11-0 en tres minutos y medio con el que hacía posible la remontada.

No tuvo ninguna capacidad de reacción el Dubai Basketball y el cambio de actitud de los jugadores del equipo blanco se reflejó en el parqué: una actuación defensiva sobresaliente y un ataque colosal.

En 5:30 minutos, el conjunto blanco remontó el partido tras firmar un parcial de 20-6. La experiencia es un grado y más en esta competición donde el Madrid se desenvuelve tan bien.

𝐀𝐐𝐔𝐈́ 𝐍𝐎 𝐒𝐄 𝐑𝐈𝐍𝐃𝐄 𝐍𝐀𝐃𝐈𝐄.



💥 Lyles enchufa al Real Madrid en el partido. #EuroLeague pic.twitter.com/X1zIT1ypAf — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 2, 2026

La segunda unidad -Thèo Maledon, Andrés Feliz y Usman Garuba- respondió a la perfección ante las continuas ofensivas de Dwayne Bacon y a pesar de ir uno abajo al último cuarto (73-74), la tendencia reflejaba un dominio del Real Madrid aplastante.

Con todo por decidirse, el conjunto merengue recuperó la mejor versión de Hezonja, con seis puntos consecutivos, pero se cargó de personales quedando en situación de bonus a falta de ocho minutos para el final.

La energía de un activo Usman Garuba redujo la alagada sombra de Kabengele en la zona y el Real Madrid, tras un triple de Campazzo, obligó a un incrédulo Jurica Golemac, a pedir tiempo muerto con 86-80 (min.34).

Lejos de mejorar, el Dubái cayó de nuevo en la telaraña del Real Madrid, que establecía los 11 de ventaja después de otro acierto de Campazzo desde más allá del arco. El argentino, en otro gran encuentro, brilló en los instantes finales para iniciar el nuevo año con una victoria en casa.

Ficha técnica del partido:

Real Madrid (27+17+29+34): Campazzo (17), Abalde (14), Hezonja (20), Okeke (2) y Tavares (6) -cinco inicial-, Maledon (10), Feliz (5), Llull (-), Deck (12), Lyles (17), Garuba (4) y Len (-).

Dubái (24+34+16+19): Wright IV (14), Abass (-), Bacon (26), Petrusev (11), Kabengele (11) -cinco incial-, Avramovic (13), Prepelic (-), Bertans (5), Anderson (6), Sanli (7), Armstrong (-) y Kamenjas (-).

Árbitros: Sreten Radovic, Arturas Sukys y Saso Petek. Eliminaron por faltas personales a McKinley Wright IV (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Euroliga de baloncesto, primero del año 2026, que se disputó en el Movistar Arena de Madrid ante 9.875 espectadores.