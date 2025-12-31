Pau Gasol (45), exjugador de la NBA, sobre sus inversiones: "Tuve que aprender que el dinero también se entrena"

Pau Gasol lleva años lejos de las pistas, pero no de la élite. Tras casi dos décadas en la NBA, el exjugador español ha convertido su nombre en una plataforma empresarial con vocación global, agrupada hoy en Gasol16 Ventures, su propio vehículo de inversión.

Si en la pista aprendió a leer partidos, hoy aplica esa misma lectura al mundo de las startups, el capital privado y los proyectos con impacto social.

Gasol reconoce que el talento deportivo no garantiza estabilidad financiera. Muchos compañeros terminaron con problemas de dinero tras retirarse, víctimas de malas decisiones, ausencia de asesoramiento o simplemente de no entender que su carrera tenía fecha de caducidad.

Él decidió que ese no sería su camino. "Tuve que aprender que el dinero también se entrena", podría resumir su filosofía: disciplina, paciencia y rodearse de un equipo solvente, igual que hizo en los mejores vestuarios de la NBA.

Ese "equipo" hoy se llama Gasol16 Ventures. Desde allí, el catalán agrupa sus inversiones, su labor de asesoría y sus alianzas empresariales, con cuatro grandes ejes: deporte, salud y bienestar, emprendimiento español con vocación internacional y capital privado.

Pau Gasol consagró aún más su aura en España y el mundo gracias a los Lakers. Reuters

El objetivo no es solo rentabilidad, sino apostar por compañías con potencial de crecimiento y capacidad de generar un impacto positivo en las personas.

Gasol se ha movido en un rango de inversiones que va desde tickets de decenas de miles de euros hasta participaciones significativas en empresas consolidadas, siempre con una regla clara: entrar en proyectos que ya han demostrado encaje producto-mercado y capacidad de escalar.

Rechaza la idea de invertir "por impulso" y asegura que menos del 5% de las oportunidades que analiza terminan en participación efectiva. La selección, insiste, es tan importante como lo fue escoger al compañero adecuado en un pick and roll decisivo.

Bagaje internacional

Su experiencia internacional, viviendo entre España y Estados Unidos, le ha permitido conectar dos ecosistemas: el emprendimiento tecnológico y de salud americano y el talento emergente español.

Gasol insiste en que muchos deportistas se están formando más y mejor, conscientes de que, una vez retirados, les queda media vida por delante que hay que planificar. Cita programas de formación impulsados por ligas y asociaciones de jugadores como una señal de cambio respecto a generaciones anteriores.

Aun así, el riesgo sigue presente. Por eso, el ex NBA no cree en el héroe solitario que lo decide todo. "Creo en el valor del equipo", ha repetido al explicar por qué se ha rodeado de profesionales con experiencia empresarial que completan su visión.

Su estructura le ayuda a filtrar proyectos, a negociar condiciones y a pensar en el largo plazo, más allá del brillo inmediato de una ronda de financiación.