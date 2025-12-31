Alex Acker, ex de la NBA, sobre la importancia de las finanzas: "Un 60% de los jugadores tienen graves problemas"

Alex Acker, escolta estadounidense formado en Pepperdine y elegido en el draft de 2005 por los Detroit Pistons, es un exjugador de la NBA que ha reconvertido su experiencia con el dinero en un mensaje de educación financiera para deportistas.

Tras una larga carrera entre la liga estadounidense y Europa, hoy vive en Como (Italia) y dirige un fondo de inversión pensado para que otros atletas no repitan los errores económicos que él mismo cometió.

Acker creció en un entorno muy humilde en Estados Unidos, hasta el punto de recordar que de niño "llegó a jugar con una naranja" porque en casa no podían permitirse un balón de baloncesto. Una beca universitaria y su buen rendimiento en Pepperdine le abrieron las puertas de la NBA, donde fue elegido por los Pistons en el draft de 2005.

Aunque nunca fue una estrella mediática, su condición de profesional le permitió sostener económicamente a buena parte de su familia desde muy joven. Ese rol de "sostén" en un contexto sin educación financiera es el punto de partida de la historia que ahora cuenta como advertencia para otros jugadores.

En su testimonio, Acker admite sin rodeos que, pese a ganar bien, no estaba preparado para gestionar esas cantidades: "Mirando atrás, puedo ver que cometí errores al gestionar mis finanzas al principio de mi carrera".

Explica que su contrato como segunda ronda no era garantizado y que, mientras su familia pensaba que cobraba cifras astronómicas, una parte importante se iba en impuestos y en el plan de pensiones de la liga.

El exjugador reconoce que, como muchos atletas jóvenes, delegó demasiado: "Pensaba que todo el mundo a mi alrededor tenía mis mejores intereses en mente y permití que otros se encargaran de pagos y gastos sin prestar atención a los detalles".

Cifras preocupantes

El giro llega cuando Acker se topa con los datos sobre deportistas arruinados tras retirarse: "Recibí una llamada de atención cuando escuché estadísticas sobre atletas que se arruinan, que decían que el 60% de los jugadores de la NBA y el 78% de la NFL sufren graves problemas financieros después de dejar sus ligas".

A partir de ahí, empezó a hacerse preguntas incómodas sobre su estilo de vida: "Me hizo pensar más en mis deseos frente a mis necesidades. Me preguntaba: '¿Necesito comprar otro coche? ¿Necesito diez pares de zapatillas?'".

Dejó de centrarse en fiestas y caprichos y dedicó más tiempo libre a formarse en mercados financieros, a "aprender a hacer las preguntas correctas y prepararse para las incertidumbres de la vida".

Del vestuario al fondo de inversión

Retirado del baloncesto profesional en 2021, Acker decidió pasar de la reflexión a la acción. En 2024 lanzó Amongst Elite Capital, un fondo de inversión alternativo pensado para atletas, artistas y figuras del entretenimiento, junto a dos cofundadores.

Su objetivo declarado es "hacer algo" frente al problema de los deportistas que terminan arruinados, ofreciéndoles estructuras de inversión y, sobre todo, educación financiera.

De la NBA a Europa

En lo estrictamente deportivo, Alex Acker tuvo una trayectoria mucho más larga en Europa que en la propia NBA. Tras su paso por Detroit y Los Angeles Clippers, desarrolló una sólida carrera en ligas como la italiana, la francesa, la griega o la turca, convirtiéndose en un exterior fiable y experimentado en el baloncesto FIBA.

Esa condición de jugador "de clase media" -sin contratos estratosféricos, pero con ingresos altos durante muchos años- es precisamente la que hace que su relato sea especialmente relevante para el grueso de los profesionales.

Su historia demuestra que no hace falta ser una superestrella para ganar mucho dinero… ni para perderlo rápido si no se cuenta con la formación, los límites y el asesoramiento adecuados.