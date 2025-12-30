El Real Madrid da un golpe de autoridad en la cancha del UCAM Murcia y despide 2025 como líder de la Liga Endesa

Los blancos maniataron a su principal rival en la competición regular (80-91) y cierran el año en lo más alto de la clasificación.

De menos a más. Así está marchando el Real Madrid de Sergio Scariolo. Si bien arrancó el curso con dudas, apenas unos meses después puede presumir de cerrar el año como líder destacado de la Liga Endesa. [Así vivimos la victoria del Real Madrid sobre el UCAM Murcia]

Los blancos maniataron a su rival más directo en el campeonato regular (80-91) y mandaron un aviso a navegantes de lo que puede estar por venir en 2026. Era el choque que iba a decidir el líder de invierno, y el Real Madrid no ofreció concesión alguna a un UCAM que está firmando una de sus mejores temporadas históricas.

Con Campazzo y Feliz a los mandos, los murcianos constataron rápidamente que no iban a tener ninguna oportunidad. Los nueve puntos de renta para los visitantes al descanso así lo aventuraron (32-41), así que a los blancos les valió con no bajar el pistón en la segunda mitad para cerrar 2025 por todo lo alto.

Tavares pelea por un balón. EFE

Los blancos mandan

El UCAM Murcia soñaba con dar una campanada antes del día 31 y terminar el año como líder de la Liga Endesa. La misión era complicada, doblegar al Real Madrid, pero jugaba en casa y eso podía darle alas.

Sin embargo, los murcianos se toparon con una versión intratable del equipo de Scariolo. Los blancos no concedieron oportunidades, se mostraron siempre muy serios y con un trabajo sensacional de Feliz y Campazzo solventaron la papeleta.

En un primer cuarto muy igualado, cada canasta del UCAM era respondida rápidamente por el Real Madrid, que logró su primera ventaja con un tiro de Alberto Abalde (12-13). Fue entonces cuando apareció Facundo Campazzo, quien anotó un triple y, junto con un parcial de 0-7, permitió que los de Sergio Scariolo se estiraran hasta el 13-20.

U̶n̶ ̶m̶o̶n̶s̶t̶r̶u̶o̶ Usman Garuba viene a verte 🔥



VAYA PEDAZO DE MATE#LigaEndesaxDAZN 🏀 pic.twitter.com/sb9nAu9BtQ — DAZN España (@DAZN_ES) December 30, 2025

Sito Alonso trató de frenar la racha, pero un pequeño incidente entre Usman Garuba y Forrest hizo que el partido se calentara. Los árbitros sancionaron a Garuba con una técnica y el público prendió su mecha, pero eso no fue óbice para el 18-22 con el que terminó el primer cuarto.

En el segundo ambos equipos se atascaron en ataque. El Real Madrid aprovechó el bajón en el juego del UCAM y amplió su ventaja a +11, mientras que los locales luchaban con su mala puntería (3/15 en triples).

A pesar de todo, la defensa murciana evitó que la diferencia fuera aún mayor. En los últimos minutos de la primera mitad, dos canastas cerca del aro de Moussa Diagne dejaron el marcador en 32-41 al descanso.

Sergio Scariolo pide cabeza a sus jugadores. EFE

Tras el descanso los murcianos se acercaron a 44-49, pero una serie de acciones de Campazzo, con un triple y tres tiros libres, permitió que la diferencia volviera a estirarse.

A pesar de algunos problemas con las faltas de jugadores como Tavares o Len, el Madrid mantuvo todo bajo control y finiquitó el tercer cuarto con 55-67 arriba.

Mario Hezonja penetra a canasta. EFE

Sito Alonso buscó la defensa en zona en el tramo final, pero el Real Madrid rompió la táctica con dos triples de Andrés Feliz (58-73). El UCAM buscó cerrar la brecha con triples de Ennis y DeJulius y dejó el marcador en 74-80 con tres minutos y medio por jugar.

Sin embargo, no hubo forma de reducir aún más la diferencia entre ambos conjuntos. Alberto Abalde sentenció el encuentro con una penetración y un triple, y certificó el liderato del Real Madrid para despedir 2025.

UCAM Murcia 80 - 91 Real Madrid

UCAM Murcia Club Baloncesto (18+14+23+25): DeJulius (7), Ennis (7), Raieste (3), Hicks (7) y Cate (11) -cinco inicial-, Cacok (12), Michael Forrest (13), Sant-Roos (8), Radebaugh (5), Falk (3), Moussa Diagne (4) y Toni Nakic (-).

Real Madrid (22+19+26+24): Campazzo (15), Llull (7), Abalde (7), Hezonja (9) y Tavares (6) -cinco inicial-, Lyles (7), Maledon (3), Deck (6), Usman Garuba (6), Feliz (13) y Len (12).

Árbitros: Óscar Perea Lorente, Jorge Martínez Fernández y Carlos Merino Campos. Eliminaron por cinco faltas personales al visitante Tavares (m.35).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 7.500 espectadores que llenaron sus gradas. Antes del encuentro, que inició con 11 minutos de retraso, se rindió homenaje a Sadiel Rojas, exjugador del UCAM Murcia CB, y cuya camiseta fue retirada. Entre el tercer y el cuarto periodo los espectadores se tomaron al unísono las 12 uvas de la suerte adelantando un día la Nochevieja.