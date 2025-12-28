Mario Hezonja encabeza la remontada del Real Madrid ante Unicaja y deja a los blancos líderes de la Liga Endesa

Los de Scariolo solventaron con éxito su penúltimo compromiso del 2025, aunque tuvieron que sudar en la segunda parte para superar un resultado adverso (91-82).

Quería el Real Madrid despedir el 2025 en el Movistar Arena por todo lo alto. Como si de un regalo navideño se tratase, los de Scariolo tenían claro que la victoria no se podía escapar en este último partido como locales, el penúltimo del año (91-82). [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante Unicaja en la Liga Endesa]

Estaba claro que el rival no lo iba a poner nada fácil. Un Unicaja que, aunque le está costando más que otros años, siempre resulta peligroso, y que por momentos instaló el nerviosismo en el bando blanco.

El 46-54 con el que terminó la primera parte hizo saltar las alarmas, pero la reacción del Real Madrid en la segunda mitad fue extraordinaria. Mario Hezonja, con 19 puntos, se encargó de sacar la cabeza del conjunto blanco, que llegará líder en solitario a la última jornada del año.

Una remontada exprés

Unicaja llegó a la capital dispuesto a convertirse una vez más en la pesadilla del Real Madrid. Casi lo consigue. Aterrizó con ese atrevimiento que le caracteriza, con esa capacidad de mirar de frente a los gigantes sin pestañear, sin bajarse del ring.

Porque Unicaja es de esos rivales que incómoda al Madrid, que le obliga a tensarse, que le roba esos minutos de relax que en Europa le salen caros.

Sergio Scariolo lo sabía. Por eso sus hombres empezaron con gesto serio, con Mario Hezonja y Sergio Llull trazando líneas de fuego entre los primeros compases. Anotaban con soltura, pero Unicaja se aferraba al partido con fiereza.

Y entonces llegó Killian Tillie, ese gigantón que creció entre cuartos y rompió la ilusión madrileña con ocho puntos que fueron el grito de guerra de los visitantes.

Los de verde se lanzaron al asalto. Sulejmanovic fue su brazo armado, con ese parcial de 0-7 que hizo tambalear los cimientos. El Real Madrid dudaba, pero no caía. Así se llegó al descanso con un resultado de 46-54 que no dejaba otra opción a los locales que ir a por la remontada sin tapujos en el segundo acto.

La segunda mitad fue la radiografía de un equipo que conoce sus heridas. Porque el Real Madrid sabía dónde le dolía: en la defensa. Cincuenta y cuatro puntos en la primera mitad es un grito de auxilio que no podía ignorar. Y entonces, se puso manos a la obra.

Tardó apenas un suspiro en voltear el 48-62 en un 71-66 que supo a victoria antes de serlo. Abalde y Garuba, esos soldados sin gloria que aparecen cuando llueve, fueron los tornillos que ajustaron la defensa blanca.

Pero Unicaja no era víctima, era rival. Se acercó a tres puntos con la osadía de quien no tiene nada que perder. Tillie volvió a amenazar, la angustia volvió a acechar. Sin embargo, los malagueños pagaron su tributo: los triples no entraban tras el descanso y la faltas se acumularon. Y cuando la fortuna se fue, la defensa madrileña ya era un búnker.

Maledon pintó sus trazos finos en ataque. Garuba siguió su tarea de cemento en la pintura. Tres minutos decisivos donde solo Feliz y Abalde anotaron cinco puntos. Cinco puntos para cerrar una puerta que no volvería a abrirse. El Real Madrid dejaba fuera del Movistar Arena a otro rival que se atrevió a soñar. El año termina como empezó: con la fortaleza blanca intacta.

Real Madrid 91 - 82 Unicaja

Real Madrid (27+19+25+20): Campazzo (11), Llull (6), Procida (4), Hezonja (19), Tavares (7), -cinco inicial-, Maledon (15), Abalde (5), Deck (4), Garuba (13), Len (-), Feliz (7).

Unicaja Málaga (30+24+12+16): Perry (11), Duarte (16), Barreiro (2), Webb III (-), Balcerowski (17) -quinteto inicial- Díaz (4), Tillie (12), Sulejmanovic (7), Kalinoski (-), Audige (6), Rubit (3), Tyson Pérez (4).

Árbitros: Jordi Aliaga, Francisco Araña y Esperanza Mendoza. Eliminaron por cinco faltas a Tavares (m.38).

Incidencias: partido de la jornada 12 de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Movistar Arena ante 9.783 espectadores