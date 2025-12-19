La odisea de Valencia Basket en Israel: "Insultos racistas" de los ultras del Maccabi tras un viaje secreto para jugar el partido

El Valencia Basket vivió este jueves una experiencia hostil en su visita a Israel para enfrentarse al Maccabi Tel Aviv en la Euroliga. El partido, disputado en el Pais Arena de Jerusalén y que terminó con derrota para el equipo valenciano, estuvo marcado por el comportamiento de los aficionados locales hacia el club valenciano y, especialmente, hacia su entrenador Pedro Martínez.

Inmediatamente después del choque, el Valencia Basket emitió un comunicado oficial anunciando que presentaría una queja formal ante la Euroliga.

El texto del comunicado era contundente: "Valencia Basket, que ha estado en comunicación con la Euroliga durante todo el partido, presentará mañana una queja formal aportando pruebas gráficas a la competición por el comportamiento incívico de los aficionados de Maccabi", iniciaba el escrito.

El club continuó denunciando: "Actitudes como las de hoy, con insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y nuestro entrenador, Pedro Martínez, impidiendo además por esas vías que pudiera hacer la comparecencia post partido para la televisión, dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto".

En rueda de prensa, el técnico catalán fue preguntado sobre el ambiente hostil vivido en las gradas durante el encuentro. "No es asunto mío. Todos tienen que saber el ejemplo que dan, como personas, como club, como seguidores. No es un problema para mí. Quizás sea su problema", se limitó a responder.

Esta declaración, aunque diplomática, dejó entrever la incomodidad y el malestar experimentado por el equipo valenciano durante su estancia en Jerusalén.

Regreso a Israel

Este partido fue el primero de un equipo español en territorio israelí desde octubre de 2023, cuando estalló el conflicto bélico entre Israel y Hamás. Durante más de dos años, la Euroliga había prohibido que los equipos israelíes jugaran sus partidos como locales en su país, obligándolos a disputar sus encuentros en campos neutrales de diversos países europeos.

La Euroliga anunció el 1 de diciembre de 2025 que los equipos israelíes (Maccabi y Hapoel Tel Aviv) podrían volver a jugar en casa. Esta decisión colocó al Valencia Basket en una posición única: fue el único equipo español que debía viajar a Israel durante la fase regular, ya que Real Madrid, Barcelona y Baskonia ya habían disputado sus partidos ante los equipos israelíes cuando estos jugaban en territorios neutrales.

El viaje de Valencia se realizó bajo estrictas medidas de seguridad: el club decidió mantener absoluto secretismo sobre su itinerario, hotel y desplazamientos; contó con escolta policial y seguridad privada durante toda su estancia; y tuvo prioridad en los controles de pasaporte para garantizar la máxima protección.

Un mes antes de realizar el viaje, Pedro Martínez expresó públicamente su incomodidad y preocupación por esta decisión. Fue el 22 de octubre antes de un choque frente a Olimpia Milan.

Braxton Key devuelve los insultos a la afición del Maccabi.

"Como deportistas, abogamos por la normalidad de las competiciones, entonces a nosotros nos gusta que Hapoel y Maccabi puedan jugar en su casa, que los partidos no tengan que ser a puerta cerrada, como nos pasó aquí hace unos días. Eso es lo que realmente nos gusta que pase", dijo.​

"Luego, saliéndonos de lo deportivo hay muchos más matices. Muy tranquilos no estamos , porque cuando vemos las noticias, creemos que no está la situación normalizada como nos gustaría", añadió.

Los directivos que no tienen que viajar, nosotros sí, nos gustaría que nos dijeran por qué para ellos el 25 de noviembre no es seguro (jugar en Israel) y diez días después, sí. Eso nos tranquilizaría mucho. Hasta que eso pase, cómodos con la situación no estamos".