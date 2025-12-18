El Real Madrid se reencuentra con la victoria ante el París tras la exhibición de Théo Maledon en el último cuarto

Los de Scariolo se hicieron fuertes en el Movistar Arena en un partido de lo más igualado donde la mejoría defensiva del conjunto blanco en los últimos minutos decantó el resultado (95-90).

Una victoria muy sufrida ante un rival inspirado en el triple. El Real Madrid se refugió en el Movistar Arena para hacerse de su campo un fortín y sellar una nueva victoria en la Euroliga ante un París Basketball que vendió muy cara su derrota [Narración y estadísticas del partido].

El conjunto blanco se llevó el triunfo gracias a un Maledon sensacional que se encargó de liderar a su equipo sobre todo en los últimos minutos del partido, cuando la igualdad del inicio se mantenía en el marcador.

No fue el francés el único que allanó el camino del Real Madrid hacia la victoria. Campazzo hizo hasta cinco defensas pletóricas que Garuba y Trey Lyles se encargaron de hacer buenas en ataque. El tándem funcionó.

Nunca es tarea fácil para un equipo que visita el Movistar Arena imponer su juego y el París Basketball lo consiguió durante gran parte del partido. El ritmo vertiginoso de los de Francesco Tabellini puso en serios aprietos a un Real Madrid que supo mantenerse en el encuentro en los peores momentos.

Y es que los de Scariolo tuvieron que sobreponerse a los lanzamientos a canasta erráticos de Hezonja y al acierto del conjunto parisino en el triple.

El exseleccionador encontró la solución en el banquillo: Deck, con dos canastas consecutivas, cortó un parcial de 2-12 para el París Basketball mientras que las penetraciones de Théo Maledon permitieron ponerse por delante tras los primeros diez minutos de partido (24-21).

Un ritmo fulgurante

El Real Madrid quiso meterse en el juego del equipo visitante y la jugada no le salió bien. Trey Lyles replicó el triple de Jared Rhoden -que firmó un partido excelso-, pero este fue respondido por Amath M'Baye y Yakuba Ouattara de manera consecutiva.

Los 17 puntos que metió el París en tan solo cinco minutos obligaron a Scariolo a parar el partido, pero más allá de un triple de Hezonja en su primera canasta del partido -a falta de tres minutos para el final del segundo cuarto-, el conjunto visitante se siguió divirtiendo en el Movistar Arena.

Rhoden protagonizó uno de los mejores mates de la temporada tras dos tapones seguidos de Tavares y en un abrir y cerrar de ojos el Real Madrid se vio siete abajo en el electrónico.

Un triple de Okeke, un 2+1 de Maledon y una canasta de Tavares sobre la bocina permitieron al conjunto blanco coger oxígeno e irse uno por debajo antes del descanso (49-50).

No invitó al optimismo el arranque del París Basketball en el tercer cuarto. Dos triples de Lamar Stevens, otro de Herrera y la canasta de M'Baye certificaron la máxima de los visitantes en el partido (53-61), aunque no duró mucho.

El Real Madrid se aplicó atrás y con tres buenas defensas se puso otra vez a uno bajo el liderazgo de Tavares, Hezonja y Campazzo. El guion del partido no cambió y en el momento en el que el espectador pestañeaba, ya se perdía una canasta. El ritmo de partido fue muy alto.

Dos pérdidas seguidas del conjunto blanco fueron castigadas por un Rhoden descomunal y el acierto también en el tiro exterior de Herrera. Otra vez los de Scariolo tuvieron que seguir remando a contracorriente y sin margen de error en defensa ante el gran acierto del equipo parisino.

Mate de Tavares ante Mouhamed Faye. EFE

No obstante, emergieron Lyles, Maledon y Garuba con un 14-3 de parcial al inicio del último cuarto. El estadounidense metió dos triples consecutivos; el francés logró dos canastas seguidas y con sus penetraciones asistió para que el español despertara al aletargado Movistar Arena.

Resurgió el París Basketball por medio de un triple de Sebastián Herrera, pero frenó Lyles el ímpetu del equipo visitante. Le necesitaba su equipo después de haber estado desaparecido en el primer tiempo.

El Real Madrid se hizo fuerte en defensa en el momento cumbre: cinco 'robos' de Campazzo, el último a falta de nueve segundos ante Hifi cuando el marcador era de 94-90 fue determinante para que el conjunto blanco sellara la victoria en un partido muy igualado desde el comienzo.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.