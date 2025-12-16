El Real Madrid se estrella ante un serio Milan y corta su racha de victorias consecutivas en Euroliga

Los de Sergio Scariolo lucharon hasta el final, pero dos triples fallados por Abalde acabaron con el sueño de culminar la remontada.

Llegaba a la cita en un gran estado de forma, pero el Real Madrid acabó sucumbiendo en su visita a Milan (89-82). Los de Scariolo, algo erráticos en ataque, cayeron ante los italianos y pusieron fin a una racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. [Narración y estadísticas del partido].

Campazzo hizo ilusionarse al Madrid con una remontada épica anotando un triple para dejar a los suyos a cuatro y un minuto y medio por delante, pero Guduric respondió de forma inmediata con otra acción desde siete metros y dinamitó las opciones madridistas. Nunca le perdió la cara al partido, pero la reacción final no fue suficiente.

Tras la derrota, el conjunto blanco regresa a Madrid para verse las caras el jueves contra París Basketball. Un duelo ante un equipo correoso y en el que buscarán recuperar la senda del triunfo y mejorar su delicada posición en la clasificación.

Por detrás

Potenciado por su buena dinámica, se veía las caras el conjunto blanco con un rival que no le iba a la zaga, pues había ganado seis de los ocho anteriores encuentros de la máxima competición europea después de un comienzo dubitativo, dos de ellos con Peppe Poeta en el banquillo tras la salida de Ettore Messina.

En el arranque nadie brilló tanto como el canadiense Trey Lyles. Desatado en la anotación, suyos fueron los nueve primeros puntos del Real Madrid y diez de los anotados en seis minutos y medio.

Llegó el momento de sentarle y se le abrió una puerta a los locales por la que entraron al son de trompetas, con tres triples sin respuesta de Quinn Ellis, Armoni Brooks y Zach Leday, que fueron cinco en seis canastas gracias a otro de Marko Guduric antes del final del cuarto de salida y a uno más de Giampaolo Ricci en el comienzo del segundo. Okeke, con el 28-24, terminó cerrando un parcial que había sido de 19-7.

La tormenta exterior diluyó al Real Madrid, al que acabó por servirle de poco haber tiranizado el rebote ofensivo en el primer cuarto.

Valiéndose de nuevo del tiro exterior, faceta en la el equipo italiano es uno de los mejores en porcentaje de la Euroliga, su 10 de 17 al descanso, con todos los jugadores con minutos haciendo diana salvo los pívots Devin Booker y Josh Nebo, los locales llegaron al descanso ganando por once puntos a un rival en el que solo oponía algo de resistencia el argentino Facundo Campazzo.

A la vuelta de los vestuarios dos aciertos lejanos consecutivos de Alberto Abalde y Gabriel Deck permitieron al Real Madrid situarse a diez, que pudieron ser menos de no haber fallado los visitantes en tres ataques consecutivos. Fueron momentos en los que también flaqueó el anfitrión, incapaz de aprovecharse.

Acabó despertando el Real Madrid, que con un triple kilométrico de Mario Hezonja que le otorgó sus primeros puntos se ubicó a cuatro a poco más de dos minutos de la media hora. Esa distancia ni se recortó ni se amplió durante el primer minuto del cuarto decisivo.

El Real Madrid sufre y Olimpia Milano corre. #EuroLeague pic.twitter.com/CpDs9R7Pfl — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) December 16, 2025

Irrumpió entonces Armoni Brooks con un par de acciones importantes a las que siguió otro triple, de Guduric, y de nuevo llegaron los de rojo a la decena de renta favorable.

No cayeron los locales en los pecados previos y, sobre ese pedestal, terminaron por construir el triunfo ante un contrario que parecía estar más tocado de lo que a la postre resultó.

De hecho, de nuevo bajo la batuta de un Campazzo en una de sus mejores actuaciones del curso, estaba a solo cinco a falta de 01:14. El aroma a remontada se fue definitivamente cuando Abalde asumió dos triples en buena posición que no entraron.