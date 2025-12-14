El Real Madrid arrolla a Bàsquet Girona de la mano de Lyles y firma su octava victoria consecutiva en la Liga Endesa

Los de Sergio Scariolo siguen en estado de gracia y mantienen el pulso a Valencia Basket por el liderato.

Suma y sigue el Real Madrid que viaja a velocidad de crucero. Esta vez, la víctima de los de Sergio Scariolo fue el Bàsquet Girona (112-76), quien intentó plantar cara, pero claudicó ante el vendaval ofensivo de los blancos que suman ya su octava victoria consecutiva en Liga Endesa. [Narración y estadísticas del partido]

No hubo color. El Madrid saltó con una marcha más ante su público y desde el primer cuarto dejó claras sus intenciones. Los catalanes mantuvieron el pulso hasta los últimos compases del segundo cuarto, pero a partir de ahí poco pudieron hacer.

Si se marcharon con 10 de ventaja a los vestuarios, los madridistas dieron la estocada definitiva en el tercer parcial. Un festival anotador de la mano de Lyles que fue suficiente para dejar todo visto para sentencia. No se relajaron en el último cuarto y superaron la barrera de los 100 puntos por quinta vez esta temporada.

Andrés Feliz, durante el partido contra Bàsquet Girona. EFE

Con este triunfo, el Real Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla junto a Valencia Basket. Ahora ponen el foco en la Euroliga con una doble jornada intersemanal frente a Olimpia Milano y París Basketball.

Sin sopresas

Cumplió Sergio Scariolo con su idea de rotar en liga, pero esta vez envidó a grande, dejando en la grada a Tavares, Hezonja y Deck. Sin tres de sus principales pilares, el objetivo era abrir distancia cuanto antes para, a partir de ahí, marcar el tempo del enfrentamiento.

En esa línea, el conjunto blanco apostó por los triples con bastante acierto. Desde lejos llegaron sus nueve primeros puntos, con un lanzamiento exterior acertado del canadiense Trey Lyles y dos más del joven italiano Gabriele Procida, a quien le sobra descaro para aprovechar las oportunidades cuando se las brindan.

La ventaja del conjunto blanco llegó a elevarse hasta los nueve puntos, momento en el que unos buenos minutos de Nikola Maric acercaron a los visitantes aprovechando los cambios del rival.

Esa tendencia alcista del Girona se prolongó hasta el arranque del segundo cuarto, cuando un parcial de salida de 7-13 que incluyó dos triples seguidos de Derek Needham (6 de 8 en total del equipo en los diez minutos hasta el intermedio) forzaron el empate (35-35, m.14).

Procida, durante el partido contra Bàsquet Girona. EFE

Respondió el Real Madrid de manera contundente, con un 10-3 desatado por Chuma Okeke, que hizo la mitad del trabajo anotador.

Fue el aperitivo de dos aciertos lejanos sin réplica de Facundo Campazzo y Alberto Abalde que permitieron a los suyos saltar por encima de la barrera psicológica de los diez puntos y, a la postre, marcharse al descanso ganando por 59-49 gracias también en gran parte al dominio en el rebote.

Lo que parecía bien encarrilado para el anfitrión terminó de concretarse en los cinco minutos iniciales del tercer cuarto. Con problemas en el lanzamiento el bando gerundense (5 de 18 en tiros de campo hasta la media hora), los de blanco fueron abriendo la brecha hasta tocar la doble decena de renta favorable de cara al cuarto decisivo (86-65, m.30).

Los diez minutos restantes resultaron intrascendentes para un equipo local que ya había alcanzado el centenar de puntos a falta de cuatro minutos y que suma de esta manera su octavo triunfo consecutivo entre todas las competiciones, el número 36 seguido en su cancha en liga.

Real Madrid 112-76 Bàsquet Girona

Real Madrid (28+31+27+26): Campazzo (10), Feliz (9), Procida (15), Lyles (16), Len (7), -cinco inicial-, Maledon (10), Llull (4), Krämer (13), Okeke (6), Garuba (7), Abalde (3), Almansa (12).

Bàsquet Girona (22+27+16+11): Livingston (10), Needham (10), Sergi Martínez (9), Geben (8), Juan Fernández (4) -cinco inicial-, Busquets (9), Maric (12), Susinskas (-), Hollanders (-), Hughes (9), Vildoza (3), Ferrando (2).

Árbitros: Carlos Peruga, Alberto Baena y Fabio Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la jornada 10 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.807 espectadores. En los prolegómenos, el base francés Theo Maledon recibió el premio de MVP del mes de noviembre en la competición de manos de Rudy Fernández.