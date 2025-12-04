Una proeza sin precedentes: las noches de 50 puntos de Gordon, Jokic y Murray marcan un hito nunca antes visto en la NBA

La NBA ha vuelto a escribir una página inédita en sus libros de récords. Los Denver Nuggets han logrado un hito sin precedentes en la historia de la liga: tres jugadores del mismo equipo han alcanzado la barrera de los 50 puntos en un solo partido durante los primeros 21 encuentros de la temporada.

Aaron Gordon inauguró esta hazaña el 23 de octubre, en el partido inaugural de la temporada contra los Golden State Warriors en el Chase Center. El alero de los Nuggets completó una actuación de ensueño con 50 puntos anotados con una eficiencia sobrenatural: 17 de 21 en tiros de campo y 10 de 11 en triples.

A pesar de su actuación histórica, Denver sufrió una amarga derrota por 137-131 en la prórroga, debido a que Stephen Curry respondió con 40 puntos para los Warriors.

⚒️ DENVER TRIO MAKES HISTORY ⚒️



Aaron Gordon - 50 PTS (10/23/25)

Nikola Jokić - 55 PTS (11/12/25)

Jamal Murray - 52 PTS (12/3/25)



Tonight marks the first time in NBA history that three teammates have each recorded a 50-point game within a team’s first 21 games of a season ‼️ pic.twitter.com/werR5YLT3b — NBA (@NBA) December 4, 2025

Con todo, Gordon se convirtió en el sexto jugador en la historia de la NBA en lograr un doble de 50 puntos en el primer partido de la temporada, unos registros a la altura solo de Michael Jordan, Kyrie Irving, Anthony Davis, Elgin Baylor y Wilt Chamberlain.​​

La odisea de los Nuggets por hacer historia continuaría tres semanas después. Nikola Jokic, el corazón de la franquicia, llegó el 12 de noviembre con una actuación que rozó la perfección.

Unos números escandalosos

En la victoria 130-116 sobre los Los Angeles Clippers, el pívot serbio anotó 55 puntos en solo 33 minutos de juego, capturando 12 rebotes y repartiendo 6 asistencias.

Con un porcentaje de acierto del 78.3%, Jokic se situó en un grupo reducido de apenas cuatro jugadores en la historia que han superado los 50 puntos manteniendo porcentajes tan abrumadoramente altos. Su dominio fue total desde el inicio, anotando 25 puntos solo en el primer cuarto.​

HAVE YOURSELF A NIGHT, JAMAL MURRAY.



52 POINTS.

10–11 FROM DEEP.

19–25 FROM THE FLOOR.



Denver grabs the road win & moves to 15-6 on the season 🔥 pic.twitter.com/xW4uAp3tDy — NBA (@NBA) December 4, 2025

La corona de la trilogía llegó en las últimas horas. Jamal Murray completó el círculo histórico el 3 de diciembre, tan solo tres noches después de recuperarse de un esguince de tobillo derecho.

En la victoria 135-120 sobre los Indiana Pacers, el base canadiense aportó 52 puntos con un 19 de 25 en tiros de campo y una asombrosa cifra de 10 de 11 en triples.

Murray, quien se quedó a tan solo tres puntos de su récord personal de 55, también repartió 6 rebotes y 4 asistencias, dejando un impactante +23 en el campo.​

Con esta tercera actuación de 50 puntos, Murray se inscribió en un selecto grupo de apenas dos nombres en toda la historia de la NBA: es el segundo jugador en alcanzar dos partidos de 50 puntos con un porcentaje de tiros libres del 95% o superior, siendo Michael Jordan el único que lo había logrado anteriormente.

Además, la actuación de Murray generó que se convirtiera en el segundo base en toda la historia en registrar dos partidos de 50 puntos con un 75% o superior de acierto en tiros de campo, compartiendo protagonismo con la excelencia histórica de Wilt Chamberlain y Michael Jordan.​

La convergencia de estos tres logros individuales en Denver no es simplemente una coincidencia o una racha de fortuna. Refleja el dominio ofensivo y la versatilidad de un equipo construido alrededor de tres All-Stars en su prime.

Con los 50 puntos de Gordon, los 55 de Jokic y los 52 de Murray, los Nuggets han demostrado poseer una capacidad de anotación sin precedentes en la NBA contemporánea, donde la defensa ha tendido a ser predominante sobre el ataque.