Mario Hezonja aplasta al Anadolu Efes y le regala al Real Madrid su tercera victoria consecutiva en la Euroliga

El croata firmó un partido soberbio con 22 puntos y encabezó un nuevo triunfo de los blancos a domicilio (75-81).

Le cuesta, pero el Real Madrid parece que empieza a coger velocidad de crucero poco a poco en la Euroliga. El conjunto blanco doblegó al Anadolu Efes a domicilio y consiguió una tercera victoria consecutiva que le da mucho aire en Europa. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el Anadolu Efes]

Los de Scariolo consiguieron de nuevo derribar el muro mental de jugar fuera de casa. Este segundo triunfo seguido a domicilio puede suponer un punto de inflexión para los merengues, o al menos eso es lo que esperan.

En cualquier caso, mucho tiene que agradecerle el Real Madrid a Mario Hezonja de lo sucedido en Turquía. Una nueva exhibición de 'super Mario' con 22 puntos para relanzar a su equipo en Europa.

Un correcalles

Poco tardó Mario Hezonja en advertir que tenía una de esas tardes mágicas. Tocado por la varita del acierto y la confianza, el croata exhibió suma facilidad para ver aro en un partido que iba de baja anotación.

Tal fue el alarde de poderío de Hezonja, que los primeros 10 puntos del Real Madrid fueron suyos. No hubo otro jugador blanco capaz de anotar en Turquía que no fuera él, y todo ello con el primer cuarto ya bien entrado.

Rompió esta racha Llull, quién si no. El de Mahón se quitó el chándal, entró a la cancha, voló por ella dos segundos y, en el primer balón que tocó, enchufó el triple. Uno más en su carrera. Así de fácil como suena.

Lyles, del Real Madrid de baloncesto, en acción durante el partido ante el Anadolu. EFE

Con 17-17 se llegó al final del primer cuarto, y sobre todo con la sensación de que el partido por momentos parecía más propio de patio de colegio que de Euroliga. Un correcalles arriba y abajo, muchos fallos y poca precisión.

El segundo cuarto arrancó con el Anadolu haciendo daño por medio de Osmani. Eso hizo que el marcador se estirara hasta los cinco puntos de renta en el arranque de este segundo parcial (22-17), pero el Real Madrid no estaba por la labor de tirar el partido tan pronto.

Sergio Scariolo, en el banquillo del Real Madrid. EFE

Dos tiros libres de Lyles equilibraron la balanza otra vez (25-25), pero los turcos volvieron a apretar el acelerador para despegarse. De nuevo, el Real Madrid se puso las pilas y con un triple de Kramer volvió a ponerse por delante mucho tiempo después (33-34).

Otro espejismo, porque el marcador reflejó un 41-37 favorable a los locales al término del segundo cuarto. Una auténtica montaña rusa.

Un acelerón final

Okeke hizo acto de presencia nada más comenzar la segunda parte con dos triples consecutivos que limaron las diferencias en el luminoso. Con otro triple de Campazzo, el Real Madrid incluso se pegó el lujo de mandar levemente, pero Anadolu no iba a dar tregua con sus triples.

Aceptó el reto Hezonja, también enchufado en esta segunda parte, y contra un jugador tan en forma los turcos tenían las de perder. Con las espadas en todo lo alto se llegó al último y definitivo cuarto (59-60).

Smits fue quien se cargó la responsabilidad ofensiva del Anadolu a sus espaldas, un duelo de figuras ante Hezonja. El Real Madrid abusó del triple por momentos en el arranque de este último cuarto, y el partido navegaba instalado en la igualdad.

Apuntaba todo a un final de infarto, pero entonces los de Scariolo apretaron el acelerador para vivir un final relativamente plácido. Hezonja y Okeke hicieron de las suyas, Garuba contribuyó con un tapón marca de la casa y un triple de Campazzo cerró el triunfo.

El Real Madrid encadenó su tercera victoria consecutiva en la Euroliga, la segunda lejos del Movistar Arena. Scariolo empieza a sonreír viendo que cada vez más el equipo se parece a lo que busca.

Anadolu Efes 75 - 81 Real Madrid

Anadolu Efes (17+24+18+16): Weiler-Babb (3), Cordinier (10), Loyd (2), Smits (21), Osmani (18), -cinco inicial-, Yilmaz (-), Beaubois (11), Dessert (6), Hazer (4), Swider (-), Jones (-).



Real Madrid (17+20+23+21): Campazzo (9), Abalde (-), Okeke (10), Hezonja (22), Tavares (-), -cinco inicial-, Maledon (8), Llull (7), Lyles (11), Deck (7), Len (4), Garuba (-), Krämer (3).



Árbitros: Tomislav Hordov (Croacia), Milivoje Jovcic (Serbia) y Luka Kardum (Croacia). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la jornada 14 de la Euroliga disputado en el Turkcell Basketball Development Center de Estambul.