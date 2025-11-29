Joe Arlauckas, sobre el actual Real Madrid de Scariolo: "No hay un jugador como yo, el último parecido sería Yabusele"

Joe Arlauckas (Nueva York, 1965) es uno de los jugadores más míticos de la década de los 90 en el baloncesto español. A muchos les invadirá la nostalgia al pensar en su figura y no es para menos, suyo es todavía el récord de anotación en un partido de la Copa de Europa con 63 puntos.

A sus 60 años se mantiene como un pincel. Sus 206 centímetros de altura vienen acompañados de una complexión perfecta. Fino, musculado y con una sonrisa de oreja a oreja, desprende buen humor por los cuatro costados.

Ahora se dedica a comentar baloncesto... y fútbol americano en DAZN. Sí, fútbol americano, porque en realidad esa es su gran pasión. Como los Miami Dolphins, su equipo preferido, aunque bromea con que quizás no devería revelarlo.

Arlauckas charla con EL ESPAÑOL.

En la redacción de la televisión donde ahora comenta partidos de la Euroliga y la NFL recibe a EL ESPAÑOL para hablar de fútbol americano, su pasado como jugador y su percepción del Real Madrid de baloncesto actual, donde él jugó desde 1993 hasta 1998.

¿Por qué es Joe Arlauckas tan aficionado a NFL?

"Para mí es el deporte número 1. El deporte por el que le dije a mi mujer, que por cierto ahora llevamos 10 años juntos, que los domingos desde las 7 de la tarde hasta las 2 de la mañana eran míos, para que lo tuviera claro (ríe). Me encanta ver todos los partidos, es un vicio para mí. Entre las alitas de pollo, la pizza, la cerveza... Disfruto mis domingos.

No veo fútbol y no veo baloncesto. Sólo para estudiar, para trabajar como comentarista, pero no veo los partidos, tengo más cosas que hacer en la vida".

¿Cómo nace esta pasión tan grande?

"Yo creo que es porque los deportistas siempre queremos hacer una cosa, pero hacemos otra. Yo era más jugador de béisbol que de baloncesto, intenté fútbol americano durante medio año, pero era muy duro para mí. Me encantó el tema de estrategia, cómo se entrena...

Béisbol es mi deporte número uno, el fútbol americano es el número dos, y el baloncesto es el número tres".

¿Tiene equipo preferido?

"No debería decirlo, pero es Miami. Yo tengo 60 años, y en los 70 los Dolphins eran muy buen equipo. Era el único equipo en la historia que ha ganado la Super Bowl sin perder un partido, con un balance de 17-0. Siempre ha sido mi equipo. Yo soy de Nueva York, pero no me gustan los Giants, no me gustan los Yankees, no me gustan los Jets... Siempre de Miami".

Joe Arlauckas, exjugador del Real Madrid de baloncesto, atiende a EL ESPAÑOL.

Si cambiamos de balón, ¿cuánto baloncesto ve?

"Fuera de mi trabajo no veo nada. No veo ni un partido de la Euroliga por verlo. Si estoy en casa y no tengo nada que hacer, puedo ver un Olympiacos-Panathinaikos, por ejemplo, algo importante. Pero si es un partido normal no lo veo.

Por ejemplo, un Barça-Villeurbanne no lo veo, pero eso sí, si me toca la semana que viene comentar al Barcelona o al Villeurbanne, lo veré después repetido".

¿Y al Real Madrid lo ve?

"Igual, solo los partidos que voy a comentar. Veo sus partidos un día antes de comentarlos para estudiar y ver las jugadas, para tener conocimiento".

Lo que ve del Real Madrid este año, ¿qué le está pareciendo?

"Muy raro todo. Me parece un equipo muy raro de momento. Cuando está al alza son muy buenos, porque tienen mucho talento, pero cuando están a la baja, bajan mucho. Creo que Scariolo está buscando la forma de cambiar esto.

Creo que la victoria contra el Hapoel fue un partido importante, aunque también lo pensé cuando ganaron El Clásico en Barcelona. Está siendo un año muy raro en Euroliga porque los equipos son muy irregulares. Creo que no han tenido mucho tiempo de entrenar en pretemporada, aunque si yo fuera jugador, hubiera estado encantado (ríe)".

¿Hasta dónde ve llegando al Real Madrid en la Euroliga?

"Yo los veo llegando al playoff, lo que pasa es que lo importante siempre es tener el factor cancha a favor. Si no ganas fuera y no llegas entre los primeros cuatro, lo tienes muy difícil para llegar a la Final Four".

¿Cómo es de diferente el baloncesto actual al de su época?

"Es muy diferente, no hay ninguna duda. El otro día el Real Madrid metió 100 puntos contra el Zalgiris tirando nueve triples. Una vez tiraron 44 triples en un partido contra el Valencia. ¿Podría jugar hoy en día? No lo sé, imagino que sí. Si tuviera 15 o 16 años y viera cómo juegan, empezaría a tirar triples y me convertiría en un triplista, pero en mis tiempos era más de espaldas a la canasta y más físico".

¿Quién es el 'Arlauckas' del Real Madrid ahora? ¿Lo hay?

"Yo creo que no lo hay. De mi tipo hay muy pocos jugadores ya, no lo digo por bueno o malo. Ahora se juega diferente. Yabusele en su día era un tío que corría mucho y era muy físico cuando estaba en el Madrid, pero ahora mismo ninguno. Y Garuba no porque defiende demasiado.

Suyo sigue siendo ese récord de 63 puntos de anotación en un partido de la Copa de Europa, ¿eso se va a llegar a batir?

"Bueno, eso ahora mismo está ganado, ahora mismo Nigel Hayes-Davis tiene 50 puntos -en alusión a que en muchas estadísticas no se cuenta su récord anterior a la era de la Euroliga-. Es mi punto de vista, si no cuentan con mis 63 puntos, no me preocupa, me da igual. ¿Pero entonces cuántos títulos tenemos que quitar del Real Madrid y de Obradovic?

Entonces el Real Madrid no será el equipo con más títulos ganados, será el Panathinaikos, y Obradovic no será el entrenador con más títulos. O valen mis 63 puntos, o no valen. Hay que jugar Fair Play".