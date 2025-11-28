Ignas Sargiunas, protagonista de una remontada histórica: mete tres triples a 9,8 segundos para el final ante Gran Bretaña

La fase de clasificación para el Mundial de baloncesto de 2027, que se celebrará en Qatar, arrancó con emociones fuertes. Y es que la jornada dejó un episodio memorable en el ajustado duelo entre Gran Bretaña y Lituania, resuelto con victoria visitante por 88-89.

Lo noticioso no fue el resultado, sino la forma en el que se produjo. A falta de apenas diez segundos, los británicos mandaban en el marcador por 87-80 y parecían tener el encuentro en el bolsillo.

Entonces emergió la figura de Ignas Sargiunas, protagonista absoluto de una remontada inaudita. El lituano firmó tres triples consecutivos en ese breve tramo final y selló un desenlace de película que dejó atónitos a los aficionados presentes.

9 POINTS IN 9 SECONDS IS PURE MADNESS 🤯🤯🤯🤯



Ignas Sargiunas hit three triples in 9 seconds and the GAME-WINNER 😱#FIBAWC x #StepItUp 🇱🇹 pic.twitter.com/f3bI1CMBRB — FIBA Basketball (@FIBA) November 27, 2025

Ignas Sargiunas, el nuevo héroe de Lituania, es un escolta de 26 años que juega en el Lietuvos Rytas y que había sido por primera vez internacional con su país en el pasado Eurobasket. Acabó el encuentro frente a Gran Bretaña con 27 puntos y 24 de valoración.

Y es que el lituano se vistió de Tracy McGrady. Tras el primer triple, el británico Myles Hesson recibió una falta rápida y anotó solo el segundo de sus tiros libres cuando restaban 7,9 segundos. Tras el saque de fondo, los lituanos sacaron rápido y Sargiunas volvió a lanzar de tres y anotó nuevamente.

A falta de 3,5 segundos, el seleccionador británico solicitó un tiempo muerto. En la reanudación, un errático saque de banda de Gran Bretaña permitió al escolta recuperar la posesión.

Sargiunas retrocedió hacia su propio campo y, desde más de diez metros, clavó el tiro decisivo sobre la bocina, culminando una remontada que ya es historia.

Tras la canasta ganadora, sus compañeros corrieron a abrazarlo para celebrar una victoria tan inesperada como memorable.

El hito de McGrady

La remontada protagonizada por Ignas Sargiunas en los segundos finales del encuentro recuerda inevitablemente a la mítica actuación de Tracy McGrady, cuando anotó 13 puntos en 35 segundos para culminar una de las gestas más célebres en la historia de la NBA.

Aquel 9 de diciembre de 2004, la estrella de los Houston Rockets obró lo imposible ante los San Antonio Spurs.

Con 35 segundos por jugar y el marcador 76-68 a favor de los texanos, McGrady asumió todo el peso del equipo y encadenó 13 puntos consecutivos, sellando una remontada legendaria (81-80) que aún perdura en la memoria del baloncesto mundial.