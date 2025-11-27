España se lleva una trabajada victoria ante Dinamarca en el debut de Chus Mateo como seleccionador nacional

Great Osobor, con 12 puntos y ocho rebotes firmó una gran actuación en la fase de clasificación rumbo al Mundial de Qatar.

La era Chus Mateo en la selección española comenzó en Dinamarca con una victoria más funcionarial que brillante (64-74), en un partido que España controló, sobre todo bajo los aros y en el que se sobrepuso a su desacierto en los triples (27%).

Jaime Fernández, en su regreso a la selección, fue el máximo anotador con 15 puntos, seguido por el debutante Great Osobor, que logró 12 y 8 rebotes y que dejó una muy buena impresión.

Mateo, que descartó antes del encuentro a Salvo y a Busquets, tiró de veteranía para iniciar su primer partido, frente a una Dinamarca que con un juego rápido y no demasiado elaborado aguantó los minutos iniciales.

Con Yusta como principal baza ofensiva, España abrió hueco con el 11-19 a falta de cuatro minutos. Pero dos pérdidas seguidas y un arreón danés, con triple sobre la bocina incluido de Heede-Andersen, apretó de nuevo el resultado, con un 11-4 de parcial.

España apretó en defensa y, guiada por Paulí y Díez -que dio el susto al retirarse con un posible esguince de tobillo y ya no jugó más en todo el partido-, le devolvió parcial (27-36, min. 17).

Sin brillo

Dinamarca ya no encontraba el camino al aro tan fácil y con Jaime Fernández anotando con facilidad, España, que capturó once rebotes defensivos en la primera parte, alcanzó una renta de 12, a pesar de un 4-16 en triples al descanso.

España se atascó en el arranque del tercer cuarto y cometió varias pérdidas innecesarias. Un triple de Dibba puso a Dinamarca a 7 (38-45, minuto 23). Jaime Fernández respondió enseguida para evitar sustos.

Pero dos mates de Great Osobor colocaron una nueva máxima (38-54, minuto 24). Parecía que el partido podía romperse, pero un nuevo empuje danés y varios ataques erráticos españoles dejaron el marcador con una ventaja cómoda pero no definitiva al término del tercer cuarto (47-60).

El juego español no acababa de fluir, con demasiados errores en el tiro exterior y problemas para encontrar lanzamientos liberados. Aun así, dos triples consecutivos de Alonso y Díez parecían dejar sentenciado el partido (52-69, minuto 35).

Dinamarca no se rindió y, con un Jensen muy inspirado desde el triple, llegó a ponerse a nueve (62-71, m.38), pero hasta ahí llegó la reacción local. Y España, apoyada en su defensa, evitó un final más apretado y firmó una victoria coral que deberá refrendar el domingo contra Georgia en La Laguna.

Ficha técnica del partido:

Dinamarca (23+10+14+17): Jensen (20), Knudsen (11), Erkstrup (10), Larsen (4), Dibba (11) -cinco inicial-, Engelhardt, Pedersen (5), Heede-Andersen (3), Jukic, Klussmann.

España (25+20+15+14): Díaz (6), Fernández (15), Díez (4), Yusta (10), Guerra (2) -cinco inicial-, Osobor (12), Cárdenas (6), Alonso (5), Paulí (8), Reyes, Almansa (4), Costa (2).

Árbitros: Martins Kozlovskis (Letonia), Michal Proc (Polonia) y Blaz Zupancic (Eslovenia). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente al grupo A de clasificación para el Mundial 2027 disputado en el Farum Arena (Farum) ante 2.600 espectadores