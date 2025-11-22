El Real Madrid reacciona en el último cuarto y firma ante el Granada su sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa

El conjunto echó por tierra en el tercer cuarto los ocho puntos de ventaja que se trabajó en la primera parte, aunque Hezonja emergió cuando más lo necesitó el equipo (100-111).

El Real Madrid ha hecho los deberes esta semana y después de la victoria el jueves ante Zalgiris en la Euroliga, frente al Granada ha sumado su sexto triunfo consecutivo en la Liga Endesa para mantener el pulso por el liderato con el Valencia Basket [Narración y estadísticas del partido].

A pesar de enfrentarse ante el colista de la clasificación -los de Ramón Díaz ya dieron la sorpresa hace dos jornadas tras ganar al conjunto taronja en el Palacio de los Deportes-, el conjunto blanco volvió a mostrar una versión irregular y sufrió para llevarse una nueva victoria a domicilio, su talón de Aquiles.

Los de Sergio Scariolo se han habituado a vivir en una montaña rusa de la que suelen salir indemnes en Liga, pero que les cuesta muchos triunfos en Europa. El Real Madrid se está convirtiendo en especialista en desconectarse de los partidos y en dejar escapar grandes rentas.

Los dos equipos se olvidaron de defender en el primer cuarto, con el estadounidense Chuma Okeke liderando el ataque blanco y el flamante internacional Lluis Costa el de los locales (19-19, m.7, tras tres triples del base del Covirán Granada).

Este primer periodo, espectacular para el espectador pero frustrante para los técnicos por la actitud atrás de ambos conjuntos, acabó 29-31 (m.10), con diez puntos consecutivos de Sergio Llull y dos triples más para los andaluces del montenegrino Jovan Kljajic.

El festival anotador, y los altos porcentajes en el tiro de los dos equipos, siguió en el inicio del segundo cuarto, con los locales llegando a tomar la delantera (43-42, m.16) gracias a los buenos minutos del croata Luka Bozic.

Intercambio de canastas

El Real Madrid, que en todo momento leyó muy bien las defensas alternativas de los granadinos, apretó en los instantes previos al descanso para llegar al intermedio por delante en el electrónico (48-56, descanso) tras un parcial de 1-9.

El cuadro madridista no levantó el pie del acelerador en el inicio del segundo tiempo (55-69, m.24), con una actitud defensiva mucho mejor, pero el Covirán Granada no se rindió y volvió al partido con una fe inquebrantable (68-73, m.28) después de un 13-4 de parcial.

Hezonja lanza a canasta presionado por Elias Valtonen. EFE

El conjunto andaluz, incluso, llegó con una mínima ventaja a los diez minutos finales (79-78, m.30) gracias a su intensidad y acierto, pero en el periodo definitivo el croata Mario Hezonja, máximo anotador del partido con 20 puntos, tiró de un Real Madrid que nunca perdió la calma pese al ímpetu local (93-101, m.37).

‘Súper Mario’, absolutamente imparable, logró catorce puntos en el último cuarto y le dio un trabajado triunfo al equipo blanco para colocarlo líder provisional de la Liga Endesa.

Ficha técnica del partido:

Covirán Granada (29+19+31+21): Costa (17), Thomas (17), Valtonen (6), Bozic (15), Hankins (17) -cinco inicial-, Rousselle (3), Kljajic (14), Burjanadze (6), Babatunde (6) y Durán (0).

Real Madrid (31+25+22+33): Maledon (18), Kramer (5), Hezonja (20), Okeke (14), Tabares (12) -cinco inicial-, Feliz (2), Lyles (9), Abalde (8), Procida (0), Llull (13), Almansa (2) y Garuba (6).

Árbitros: Arnau Padrós, Joaquín García y Cristóbal Sánchez.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 7.727 espectadores. Antes del encuentro fue homenajeada la marchadora granadina María Pérez por sus últimos éxitos deportivos