El Real Madrid sobrevive a un partido loco y corta ante el Zalgiris Kaunas su mala racha en la Euroliga

El conjunto blanco se apoyó en las actuaciones sensacionales de Maledon y de Campazzo para sumar una victoria fundamental (100-99).

Ni uno solo de los presentes en el Movistar Arena, independientemente del equipo al que apoyara, pudo salir del pabellón diciendo que se había aburrido. El Real Madrid reinó en la locura de un partido ante el Zalgiris a cara de perro que dejó un último cuarto sensacional y una reacción blanca maravillosa. [Así vivimos la victoria del Real Madrid en la Euroliga]

Los blancos pudieron cortar su mala racha en la Euroliga. Venían de dos derrotas consecutivas, pero el Palacio de los Deportes volvió a imponer su ley. Y no fue porque no hubiera momentos delicados, que los hubo. Pero el intercambio de golpes de los últimos diez minutos favoreció a los de Scariolo, que vuelven a asomar la cabeza.

Un partido en el que el Real Madrid apenas recurrió al triple y se apoyó en dos actuaciones sobrenaturales. Las de Maledon y Campazzo, aunque en el caso de este último ya no es nada nuevo. La exhibición de Francisco en las filas del Zalgiris no fue suficiente para frenar el torrente madridista.

Aprieta el Real Madrid

El Real Madrid quería resarcirse de lo sucedido la pasada semana en la Euroliga. Las derrotas ante Valencia y Panathinaikos, esta última además en casa, habían escocido. Se había profanado un lugar inmaculado como el Palacio de los Deportes, así que había que voltear sensaciones.

Se lanzó convencido el equipo de Scariolo en el arranque con Campazzo a la cabeza. No hubo otro líder. Los blancos alcanzaron la decena de puntos de diferencia (18-8), y todo ello gracias a la labor del argentino.

El 'Facu' cerró el primer cuarto con 10 puntos en su casillero. Toda una delicia ver cómo flotaba por la cancha y hacía lo que quería. Tan sólo el apretón final del Zalgiris en este primer cuarto redujo la diferencia hasta los 6 puntos (22-16).

Campazzo y Maledon celebran una acción con el Real Madrid. EFE

Estaba fallón el equipo lituano en esta primera mitad, y eso lo aprovechó el Real Madrid para protagonizar varios robos de balón y correr con espacios. Como consecuencia de ello, la brecha volvió a dispararse y llegó al máximo de los 12 puntos (28-16), una ventaja que no volvió a repetirse.

Dos minutos le costó al Zalgiris anotar en este segundo cuarto, y su defensa no era precisamente la más fiable de todas. Sin embargo, este equipo tiene mucho talento y jamás se fue del partido.

El Madrid se atascó en ataque y los visitantes se colocaron a tiro de piedra (33-31), aunque otras dos acciones brillantes de Campazzo desbloquearon la situación para mandar al Real Madrid de nuevo 6 arriba al descanso (43-37). Y eso con un 0/4 en triples.

Un final de locura

Al Zalgiris le sentó fenomenal el descanso. Como si fuera sencillo, enseguida borró la ventaja madridista y se puso por delante mucho tiempo después (44-45), aunque Abalde se empeñó en mantener arriba a los suyos.

Estaba, no obstante, paralizado el Real Madrid en ataque. Tan sólo dos canastas en los primeros cinco minutos así lo atestiguaban. No aprovechó la situación el equipo lituano para distanciarse, y tres tiros libres de Maledon mandaron el partido al último cuarto igualado (62-62).

Lyles protege el esférico. EFE

Lejos de ver muñecas encogidas y manos fallonas, los últimos diez minutos fueron una oda al baloncesto de ataque. Francisco se puso el mono de héroe en el Zalgiris con una actuación como pocas se han visto, pero no fue suficiente para los suyos. Se marchó ovacionado por el público madridista, con eso está todo dicho.

El intercambio brutal de golpes tuvo al Real Madrid abajo en el arranque del último cuarto, pero la reacción fue sensacional. Un parcial de 10-2 con Maledon y Campazzo tirando del carro volvió a apretar todo. Y el partido no se decidió hasta el último segundo. Garuba también tuvo su dosis de importancia.

Garuba celebra una canasta con el Real Madrid. EFE

El equipo de Scariolo pareció haber matado el partido, pero dos triples consecutivos del Zalgiris le dieron de nuevo vida. Con Francisco en pleno show, un 2+1 de Maledon fue fundamental, además de una falta en ataque de los lituanos cuando tenían posesión para ponerse por delante a falta de pocos segundos.

Campazzo falló los dos últimos tiros libres y le dio una mínima esperanza al Zalgiris. Pero en apenas dos segundos era casi imposible hacer nada. El Real Madrid sobrevivió a un partido de locos para romper su mala racha en Europa.

Real Madrid 100 - 99 Zalgiris

Real Madrid (22+21+19+38): Campazzo (20), Lyles (21), Deck (-), Hezonja (2), Tavares (12) -cinco inicial-, Maledon (25), Llull (2), Abalde (6), Krämer (), Okeke (-), Andrés Feliz (6), Garuba (6).



Zalgiris Kaunas (16+21+25+37): Francisco (33), Sirvydis (-), Tubelis (19), Ulanovas (8), Birutis (4) -cinco titular- Wright (11), Brazdeikis (10), Lo (1), Butkevicius (-), Rubstavicius (-) y Sleva (13).



Árbitros: Robert Lottermoser (Alemania), Milos Koljensic (Montenegro) y Marcin Kowalski (Polonia). Eliminaron con cinco personales a Sleva (m.39) y Francisco (m.39).



Incidencias: partido de la jornada 12 de la Euroliga disputado en el Movistar Arena ante 9.152 espectadores.