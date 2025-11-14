El Barça sale a flote a costa de la Virtus de Bolonia con su segunda victoria consecutiva en la Euroliga

Nico Laprovittola, con el balón en el partido de la Euroliga. EFE

Los culés cogen aire (88-81) en pleno cambio de ciclo tras la llegada de Xavi Pascual al banquillo.

El Barça tiró de orgullo en el último cuarto para doblegar (88-81) a la Virtus Bolonia en el Palau Blaugrana. Ese mismo lugar en el que hace una semana la afición despedía a jugadores y directivos con silbidos, se reconcilió con un equipo que se asienta en la zona noble de la Euroliga. [Así vivimos la victoria del Barça ante la Virtus en la Euroliga]

En el penúltimo partido de Óscar Orellana como entrenador interino antes de la llegada de Xavi Pascual, el conjunto azulgrana completó un parcial de 27-14 en los últimos 10 minutos para desenredar un encuentro muy igualado.

Cinco jugadores locales superaron los 10 puntos -Punter (17), Vesely (12), Laprovittola (10), Clyburn (13) y Shengelia (10)- en un Barça en el que sobresalió desde el perímetro (14 triples de 33 intentos) ante un rival competitivo en el que destacó el escolta Matthew Morgan (17 puntos).

Shengelia, con el balón en su poder. EFE

El partido empezó igualado, con un intercambio de puntos entre ambos equipos. El Barça, al que le costaba cerrar el rebote defensivo, se aferró al acierto de Punter y Laprovittola desde la línea de 6,75 metros para contrarrestar el trabajado ataque del equipo de Dusko Ivanovic (7-9, min.5).

En el primer cuarto, el conjunto local frenó a Carsen Edwards, la estrella de la Virtus, pero Diouf, Diarra y Smailagic agujerearon la zona del conjunto azulgrana, que, sin embargo, cerró el primer parcial con una pequeña renta gracias a un triple de Nico Laprovittola (20-19).

El partido siguió por los mismos derroteros, sin ningún equipo rompiendo el duelo, si bien el ritmo del mismo parecía estar controlado por el equipo italiano, que apretaba atrás y mascaba cada ataque con pases que desarbolaban con facilidad la defensa de la segunda unidad del Barça.

Of course it was going in, it´s KP



Calm down, it´s what he does 😎#MotorolaMagicMoment @FCBbasket pic.twitter.com/xtu9t516gs — EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2025

Liderados en ataque por la versatilidad de Jallow, autor de un espectacular mate, y Morgan, el conjunto transalpino fijó una renta favorable de seis puntos (min.14).

Apretó en defensa el Barça y se notó especialmente en el rebote defensivo. La Virtus no gozaba de segundas oportunidades y los pupilos de Óscar Orellana encontraron con facilidad a Vesely y Kevin Punter.

Un parcial de 7-0 en los últimos 2 minutos y medio culminado con dos triples de Punter, el último sobre la bocina desde el centro de la pista, situaba el 45-43 favorable a los locales antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el duelo tampoco se rompió. Edwards, con dos canastas fáciles seguidas, volvía a poner por delante a su equipo (45-47, min.21).

Pero el protagonista del tercer acto en el bando azulgrana fue un exjugador de la Virtus, Will Clyburn, que tiró de clase en el poste bajo para anotar 8 puntos que mantuvieron a flote en un tercer cuarto en el que los visitantes parecían tener más claro a qué jugar.

Con su baloncesto paciente, el conjunto transalpino firmó, bajo la jerarquía exterior de Morgan, un parcial de 2-9 en los últimos tres minutos del tercer periodo que dejaba al Barça, desacertado desde el perímetro, seis puntos por detrás (61-67) antes de afrontar los últimos 10 minutos del encuentro.

Y cuando el Barça se reencontró con el acierto desde el perímetro, volvió a coger las riendas del partido. Un triple de Brizuela y otros dos consecutivos de Parra en los primeros 2 minutos y 8 segundos del periodo, dieron aire a los locales (70-69) y obligaron a Ivanovic a parar el encuentro.

Y del 61-69 se pasó en cinco minutos al 77-69. Un parcial de 16-0 que encendió al público del Palau, huérfano en los últimos años de arrebatos de orgullo de su equipo.

El partido no estaba ni mucho menos acabado. El conjunto italiano, con Diouf en la zona y Morgan desde el perímetro, se acercó a tres puntos a menos de dos minutos del final.

Pero un triple de Clyburn a 53 segundos para el final finiquitó el encuentro a favor de los catalanes, que el domingo ante el Baskonia tendrán otra oportunidad, esta vez en la Liga Endesa, para seguir haciendo las paces con su afición antes de la llegada de Xavi Pascual.

Barça 88 - 81 Virtus

Barça (20+25+16+27): Satoransky (3), Punter (17), Cale (2), Shengelia (10), Vesely (12) -cinco inicial-, Marcos (-), Brizuela (6), Hernangómez (7), Laprovittola (10), Clyburn (13) y Parra (8).

Virtus Bolonia (19+24+24+14): Vildoza (6), Edwards (13), Smailagic (5), Alston jr (2), Diouf (11) -cinco inicial-, Pajola (2), Niang (4), Hackett (3), Morgan (17), Diarra (5) y Jallow (13).

Árbitros: Borys Ryzhyk (Ucrania), Sergio Silva (Portugal) y Amit Balak (Israel). Sin eliminados.

Incidencias: partido de la undécima jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana.