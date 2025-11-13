El Real Madrid se pierde ante el Panathinaikos y cierra una semana negra en la Euroliga

Los blancos estuvieron a merced de los griegos en todo momento (77-87) y se quedan con balance negativo en la máxima competición continental.

Siempre a remolque. Así se puede definir el partido que firmó el Real Madrid ante el Panathinaikos para sumar su sexta derrota ya esta temporada en la Euroliga. Los griegos asaltaron el Movistar Arena (77-87) y borraron la fortaleza de los blancos como locales. [Así vivimos la derrota del Real Madrid ante el Panathinaikos]

La exhibición de TJ Shorts en la capital de España y la seriedad del Panathinaikos al completo durante los 40 minutos de juego se llevaron por delante a un Real Madrid que cierra una semana negra en la Euroliga con dos pinchazos.

Se queda con balance negativo (5-6) el conjunto de Scariolo, que pagó demasiado caro el bajo rendimiento de algunos de sus mejores jugadores como Campazzo, Okeke y Hezonja.

Demasiado Panathinaikos

El Real Madrid aterrizaba de regreso en casa tras su tropiezo en Valencia. Sin embargo, de vuelta al Movistar Arena los de Scariolo querían demostrar esa fortaleza como locales que tanto rédito les venía dando esta temporada, pero se toparon de frente con un Panathinaikos intratable.

El conjunto griego tenía un gran fondo de armario y munición en cada esquina. Apenas iniciado el partido, Rogkavopoulos y Shorts encendieron la mecha y el resto del quinteto se sumó al festival.

Kendrick Nunn exhibió talento NBA y Faried, el último en llegar, apuntaló la ventaja con una irrupción de puro músculo. El primer cuarto quedó marcado no tanto por el resultado —parejo, incluso engañoso— como por el dominio emocional visitante, que ya dejaba entrever la noche complicada que aguardaba al Palacio (16-22, min. 20).

El francés Maledon ejerció de bálsamo en la reanudación para impedir que el marcador se disparase, pero Panathinaikos respondía siempre. Sloukas, imperecedero, tejía ventajas con esa solvencia de quien ha visto todas las guerras. Un parcial de 4-11, sustentado en tiros libres madridistas, rompió el guion y disparó la brecha antes del descanso (38-52, min. 30).

El paso por vestuarios no frenó la avalancha. Faried, debutante hace unos días con doble-doble frente a París, demostró que no ha venido a pasear su nombre. Se fajó sin complejos ante Tavares, que firmó números de gigante —20 puntos, 10 rebotes, 30 de valoración— y aún así vio cómo su equipo no encontraba la manera de derribar el muro heleno.

Y cuando el Madrid lograba atisbar la remontada, un nuevo golpe le devolvía a la casilla de salida. De -19 se recuperó para rozar la frontera psicológica de los diez puntos, pero nunca la cruzó. Shorts, Sloukas y Osman sellaron el destino del partido antes de la media hora. A esas alturas, la derrota blanca ya era más que un síntoma (59-73, min. 30).

Scariolo no dejó de buscar la tecla que reavivara opciones: una nueva oportunidad, el tiro libre errado por Tavares, la respuesta inmediata de Juancho Hernangómez con un triple que certificó la sentencia. El Madrid cayó en casa por primera vez en seis meses, 196 días después, otra vez ante una escuadra griega.

Real Madrid 77 - 87 Panathinaikos

Real Madrid (16+22+21+18): Campazzo (4), Feliz (16), Deck (4), Lyles (7), Tavares (20), -cinco inicial-, Llull (-), Maledon (6), Abalde (8), Okeke (3), Hezonja (5), Garuba (-) y Len (4).

Panathinaikos (22+30+21+14): T.J. Shorts (19), Nunn (8), Rogkavopoulos (7), Juancho Hernangómez (5), Faried (16), -cinco inicial-, Osman (13), Sloukas (15), Mitoglou (4), Samodurov (-), Grant (-).

Árbitros: Ilija Belosevic (Serbia), Josseph Bissang (Francia) y Piotr Pastusiak (Polonia). Eliminaron por faltas personales a Faried (m.39).

Incidencias: partido de la jornada 11 de la Euroliga de baloncesto disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.176 espectadores.