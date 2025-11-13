Barça de basket - Virtus Bolonia, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

El Barça de basket y la Virtus Bolonia se enfrentan este viernes 14 de noviembre en el Palau Blaugrana de Barcelona en la undécima jornada de la Euroliga de baloncesto. El choque se disputará a las 20:30 horas y reunirá a dos de los equipos más ofensivos del torneo.​

El choque, sin embargo, no dejará la posibilidad de ver a Xavi Pascual en el banquillo después de la marcha de Peñarroya. El nuevo técnico no se hará con las riendas del equipo hasta el próximo lunes. Pascual regresa al banquillo culé tras nueve temporadas fuera -y muchos títulos en Europa- con el reto de devolver al Barça a la élite continental.

El cambio de técnico llega en pleno proceso de reconstrucción del equipo y en una semana de máxima exigencia, ya que tras la Virtus, los catalanes reciben también a Baskonia.

​

El Barça llega tras una importante victoria en Múnich ante el Bayern (74-75). No en vano, ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos de Euroliga, incluyendo triunfos de mérito como el logrado frente al Partizán. Actualmente, los catalanes presentan uno de los mejores ataques del torneo con 86 puntos por duelo.​

La Virtus Bolonia, por su parte, viene de una brillante victoria ante Anadolu Efes (99-89), aunque antes cayó frente a Baskonia. Los italianos han superado los 75 puntos en cada uno de sus últimos 12 partidos y tienen un promedio global de 81,6 puntos por choque.

​La previa augura un duelo en el que el Barça buscará aprovechar la energía del banquillo renovado y su racha positiva, frente a una Virtus que no renuncia nunca al intercambio de golpes ofensivos y que puede poner en aprietos a cualquiera.

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga entre el Barça y la Virtus Bolonia?

El encuentro entre los de Xavi Pascual y el conjunto italiano se disputa este viernes 14 de noviembre a partir de las 20:30 hora peninsular. En México serán las 12:30 horas, mientras que en Argentina serán las 15:30.

¿Dónde se juega el partido de Euroliga entre el Barça y la Virtus Bolonia?

El duelo que mide al equipo catalán y al conjunto de Bolonia se disputa en el Palau Blaugrana. El recinto tiene una capacidad para acoger a unos 7.500 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido de Euroliga entre el Barça y la Virtus Bolonia?

En España, el choque de la undécima jornada de la Euroliga se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el duelo entre españoles e italianos.