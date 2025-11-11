Lyles no es suficiente y el Real Madrid sucumbe en su estreno en el Roig Arena ante un Valencia inspirado en el triple

El canadiense anotó 23 puntos, pero los de Pedro Martínez marcaron la diferencia con 16 canastas de tres por las siete del conjunto blanco (89-76).

Dos años llevaba sin perder el Real Madrid en Valencia en Euroliga, pero su primera visita al Roig Arena acabó en pesadilla (89-76). Los de Scariolo se toparon con el festival de triples de los valencianos y sucumbieron para dejar en cuatro su racha de victorias consecutivas. [Narración y estadísticas del partido]

Fue una fiesta el pabellón ché en su primer día grande. Alentaron sin cesar a los suyos, especialmente en unos últimos minutos donde se decidió el choque. El equipo de Pedro Martínez ya le mojó la oreja al Real Madrid en la Supercopa Endesa e hizo lo propio en su primer duelo europeo de la temporada.

Poco pudo hacer Trey Lyles, quien volvió a ser el mejor del equipo blanco. Tiró del carro junto a Campazzo en los momentos más delicados, pero las continuas canastas desde más allá de los siete metros hicieron muy complicada la faena.

Tavares, durante el partido frente a Valencia Basket. EFE

Lo intentó Scariolo con un 'small ball' en los últimos minutos. Fue a la desesperada. Pero tampoco surtió efecto. Los valencianos, llevados en volandas por su afición, acabaron sellando sin problemas la victoria para cortar la mala racha de la última semana.

Alternancia

Se preveían emociones fuertes y tanto el Valencia como el Real Madrid no decepcionaron a un Roig Arena vestido de gala para la cita. Ambos conjuntos saltaron al parqué muy inspirados y firmaron unos primeros 10 minutos de juego donde los triples fueron protagonistas.

Fueron los valencianos quienes sacaron más rédito de ello. De hecho, cinco de sus primeras seis canastas llegaron desde más allá de los siete metros. Los de Pedro Martínez hicieron daño desde fuera del perímetro y lograron mantener el pulso a un conjunto blanco que salió sin complejos de la mano de Facundo Campazzo.

Los de Scariolo llevaron la iniciativa desde el parcial de 5-0 logrado por el base argentino, pero acabaron el primer cuarto por detrás en el marcador fruto de una canasta de Taylor y un fallo de Alex Len en una posición muy favorable.

El buen final se vio reflejado también en el inicio del segundo cuarto en el que Valencia Basket firmó un 7-2 de inicio. El Roig Arena cogió temperatura, pero Alex Len y Maledon se encargaron de poner cloroformo. El primero, con tres puntos seguidos y un tapón. El segundo, con dos asistencias propias de Jokic o Doncic.

No te fíes de Kameron Taylor. #EuroLeague pic.twitter.com/RtHSwTRxn5 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) November 11, 2025

Dos minutos de chispazos individuales con un 7-0 que permitieron al Real Madrid coger de nuevo la batuta en el partido. Pero la perdió poco después fruto de cuatro triples en apenas cinco minutos que dieron a los valencianos la mayor renta del choque hasta el momento (+7) al término de la primera mitad.

"Nos gusta correr, pero no tanto. Estamos jugando a lo que quiere el Valencia. Hay que pausar un poco", reconoció Campazzo antes de marcharse a los vestuarios al término de la primera mitad.

Sin fisuras

Lograron los blancos bajar el ritmo tras la reanudación. De hecho, el inicio de la segunda parte fue algo atropellado. Pero no cambió demasiado el guion. El Valencia continuó castigando desde la zona de tres y los de Scariolo tuvieron que sujetarse por medio de Campazzo y Lyles.

Ambos anotaron los 16 primeros puntos de los suyos en la segunda mitad. Lyles volvió a ser el mejor y creciendo con el paso de los minutos convirtiéndose en un quebradero de cabeza para la defensa local con sus continuas penetraciones que forzaron varias faltas.

No mostró fisuras Valencia Basket y la tarea de remontar se volvió cada vez más complicada al Real Madrid. Los de Pedro Martínez bajaron ligeramente su acierto en el triple, pero encontraron nuevas maneras para hacer daño a un equipo visitante incapaz de frenar los ataques rivales.

Valencia 89-76 Real Madrid

Valencia Basket (22+23+22+26): Moore (16), Montero (9), Taylor (9), Pradilla (8), Reuvers (14) -cinco titular- Thompson (14), Badio (6), López-Arostegui (-), Puerto (4), Key (1), Costello (4) y Sima (4).

Real Madrid (21+17+22+16): Campazzo (15), Abalde (-), Deck (5), Lyles (23), Tavares (1) -cinco titular- Maledon (14), Llull (-), Feliz (-), Hezonja (11), Okeke (2) y Len (5).

Árbitros: Mogulkoc (TUR), Jovcic (SER) y Thepenier (FRA). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Roig Arena ante 14.922 espectadores.