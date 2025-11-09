El Barça de basket destituye a Joan Peñarroya tras la derrota ante el Bàsquet Girona

Joan Peñarroya da instrucciones a sus jugadores durante el partido ante el Partizan. EFE

La pañolada de la afición azulgrana tras perder el Clásico ante el Real Madrid y la derrota ante el Bàsquet Girona ha llevado a la directiva del Barça a tomar la decisión de destituir a Joan Peñarroya.

Con una plantilla desequilibrada, varios jugadores lejos de su mejor nivel, derrotas dolorosas y un rendimiento muy por debajo del exigido para competir con la élite europea, en la cúpula del Camp Nou se ha tomado la decisión definitiva.

La derrota de este domingo en la pista del Bàsquet Girona (96-78), equipo destinado a pelear por la salvación en la Liga Endesa y que solo había ganado uno de los cinco partidos disputados, ha sido el detonante definitivo para el técnico, que llegaba muy cuestionado por los tropiezos previos ante el UCAM Murcia (78-81) y el Real Madrid (92-101).

𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭.



L’entrenador del Barça, Joan Peñarroya, no seguirà al capdavant de la banqueta blaugrana. El Barça vol agrair al tècnic la seva professionalitat i li desitja molts… pic.twitter.com/BhDQygnl5w — Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2025

En los pasillos de Fontajau se improvisó una cumbre de urgencia entre los máximos responsables de la directiva del equipo de baloncesto. Josep Cubells, al que el Palau pidió su dimisión el viernes, junto a Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Jordi Trias valoraron la situación.

Peñarroya llegó al Barça el verano de 2024, para reemplazar a un Roger Grimau que fue destituido de su cargo tras cerrar la temporada 23/24 sin títulos. Sin embargo, el periplo del ya extécnico azulgrana no ha sido positivo.

La temporada pasada se cerró en blanco y la dinámica del equipo en este inicio de campaña no invitaba al optimismo tras un balance de 5 victorias y 4 derrotas en Euroliga, y un pobre 2-4 en la Liga Endesa.

Joan Peñarroya da una charla a sus jugadores durante el Barça de basket-Joventut

La intención del Barça, desde que en verano se decidió mantener a Peñarroya en el banquillo, era contar con él hasta final de temporada, momento en el que varios pesos pesados del vestuario terminan contrato: Satoransky, Vesely o Willy, lo que permitirá liberar una parte significativa de la masa salarial.

Esa situación iba a dar al futuro entrenador un mayor margen para diseñar una plantilla acorde a sus ideas. Sin embargo, el creciente descontento en el Palau ha acelerado los acontecimientos: la continuidad de Peñarroya se había vuelto insostenible.

La opción de Xavi Pascual

Ante este panorama, desde la dirección del club se ha decidido no prolongar más la situación. Ahora todos los esfuerzos se centran en cerrar la llegada del que está previsto sea su relevo: Xavi Pascual.

El técnico que conquistó la última Euroliga con el club es, casi con total seguridad, el elegido para asumir el cargo. Está libre y dispuesto a incorporarse de inmediato, y ya ha dejado claro que el aspecto económico no será un obstáculo.

Mientras se formaliza su incorporación, será el asistente Óscar Orellana quien dirija al equipo de manera provisional.