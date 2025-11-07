NBA confirma cuándo arranca su competición europea con Madrid y Barça en la lista y qué ciudades quieren que sean fijas

La NBA continúa afinando su llegada a Europa con una competición organizada junto a la FIBA, que está prevista para arrancar en octubre de 2027.

A medida que se van conociendo más detalles del proyecto, George Aivazoglou, director general de la NBA para Europa y Oriente Medio, ha confirmado las 12 ciudades que contarán con un equipo con plaza asegurada.

Durante su intervención en el Football Business Forum de la Universidad Bocconi de Milán, el directivo aclaró que Milán y Roma tendrán equipos en la NBA Europe, además de Londres y Mánchester por el Reino Unido; París y Lyon por Francia; Madrid y Barcelona por España; Berlín y Múnich por Alemania; y uno por Atenas y otro por Estambul, según recoge la Gazzetta dello Sport.

En cambio, no está previsto que Belgrado cuente con un equipo fijo, pese a ser uno de los mercados más fuertes del baloncesto europeo. Tanto Partizan como Estrella Roja figuran entre los clubes que más público atraen en la Euroliga, con alrededor de 20.000 espectadores por partido. Su única vía de participación sería a través de la ABA o de la Basketball Champions League.

Las otras cuatro plazas se asignarán mediante criterios deportivos. "Una fórmula semiabierta de 16 equipos, 12 permanentes y cuatro por mérito deportivo: uno de la Basketball Champions League organizada por la Federación Internacional, que es nuestro socio, y otros tres de ligas nacionales, y es la parte más interesante porque permite que todos tengan ambiciones".

De cara al futuro, no se descarta que la NBA y su rama europea puedan colaborar en proyectos conjuntos. Hace unos meses se planteó la posibilidad de incluir equipos europeos en la Copa NBA, y también se está valorando la creación de un campeonato Mundial de Clubes similar al que organizó la FIFA el pasado verano.

Por lo tanto, si se respetan los plazos previstos, el baloncesto europeo conservará su estructura actual durante esta temporada y la próxima, antes del posible desembarco de la NBA en el continente.

Respecto a esa llegada, todavía no existe información oficial, ni siquiera sobre qué clubes o proyectos pretende atraer la liga estadounidense para integrar su competición.

Por ahora, la única certeza es que el Real Madrid y el Barça aún no han renovado su licencia con la Euroliga, la cual expira al término de la campaña en curso.