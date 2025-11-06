Barça de basket - Real Madrid, Euroliga: horario y dónde ver el partido de baloncesto

El Barcelona y el Real Madrid se citan en el Palau Blaugrana en la novena jornada de la fase regular de la Euroliga, en una nueva edición del gran clásico del baloncesto español. Un duelo cargado de rivalidad histórica, en el que ambos conjuntos buscarán imponerse ante su eterno adversario.

El conjunto dirigido por Joan Peñarroya llega al encuentro situado en la octava posición de la clasificación, con un balance de cinco victorias y tres derrotas.

Arropado por su público, el Barça confía en aprovechar el factor cancha para asestar un golpe importante al proyecto de Sergio Scariolo, cuyo Real Madrid ha mostrado dificultades en sus encuentros lejos de casa.

El Real Madrid llega al clásico a un solo triunfo del Barcelona en la clasificación. El conjunto de Sergio Scariolo se sitúa en la novena posición con un balance de cuatro victorias -todas ellas conseguidas en el Movistar Arena- y cuatro derrotas, las cuatro a domicilio. El duelo en el Palau Blaugrana se presenta, por tanto, como una ocasión propicia para romper su mala dinámica lejos de casa.

Por su parte, el Barça tampoco atraviesa su mejor momento. El equipo azulgrana cayó el pasado fin de semana frente al UCAM Murcia (78-81) en la Liga Endesa, donde ocupa actualmente la décima plaza con apenas dos triunfos en cinco jornadas.

¿Dónde se juega el Barça de basket - Real Madrid de baloncesto?

Este partido correspondiente a la jornada 9 entre Barça de basket y el Real Madrid de baloncesto se disputa en el Palau Blaugrana, en la ciudad de Barcelona. Este feudo tiene una capacidad para unas 7.585 personas.

¿Cuándo y a qué hora es el Barça de basket - Real Madrid de baloncesto?

El encuentro de la jornada 9 de la Euroliga entre el Barça de basket y el Real Madrid de baloncesto se disputará el domingo 7 de noviembre a las 20:30 hora peninsular. El choque se jugará a las 13:30 en México y a las 16:30 en Argentina.

¿En qué canal se puede ver el Barça de basket - Real Madrid de baloncesto?

En España, este partido que disputan el Barça de basket y el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga se podrá seguir en el canal Movistar Deportes (63) y Movistar Plus+ (7).

También se podrá seguir el encuentro en directo gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del Barça de basket - Real Madrid de baloncesto correspondiente a la jornada 9 de la Euroliga.