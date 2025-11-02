El Real Madrid se impone a un correoso Zaragoza y logra su primera victoria de la temporada fuera de casa

A la sexta fue la vencida. El Real Madrid de Sergio Scariolo se estrenó lejos de su pabellón esta temporada después de vencer al Casademont Zaragoza (83-95). [Narración y estadísticas del partido]

Un encuentro en el que el conjunto blanco llevó siempre la batuta y donde, a pesar de la insistencia de los aragoneses en entregar la cuchara, acabaron por solventar la papeleta sin demasiadas dificultades.

El Real Madrid logró su tercer triunfo consecutivo en Liga Endesa y poco a poco va recuperando su mejor versión. Tavares fue el más destacado. El pívot se fue por encima de los 15 puntos y, sumados a los doble dígitos de Deck, Lyles, Hezonja, Campazzo y Llull, hicieron inútiles los 30 de Yusta.

Los rojillos echaron en falta una mayor aportación del resto de sus compañeros en un encuentro que, pese a la derrota, evidenció el carácter competitivo de un Casademont que merodeó la victoria hasta los momentos finales.

Ahora, a los blancos les llegan unos días de descanso antes del trascendental partido de Euroliga frente al Barça en el Palau. Será el primer Clásico de la temporada y el Madrid buscará su noveno triunfo consecutivo ante su eterno rival.

Igualdad hasta el final

Las propuestas de juego de ambos equipos divergieron desde el comienzo. El Casademont Zaragoza, bajo la dirección de Jesús Ramírez, trataba de imprimir ritmo, ya convertido en seña de identidad del equipo aragonés, frente a un conjunto madridista con el objetivo de ralentizar las acciones y controlar el tempo del partido.

Los rojillos aguantaron el pulso con los blancos hasta la recta final del primer cuarto, momento en el que encajaron un devastador parcial de 2-10 que reflejó en el marcador la máxima diferencia hasta ese momento: 19-27.

El equipo de Sergio Scariolo se empleaba al límite en cada una de sus acciones y, gracias a sus hombres altos —especialmente Tavares—, conseguía mantener a raya a los zaragozanos, aunque en ningún momento fueron capaces de superar los diez puntos de ventaja durante el primer acto.

A pesar de estas tensiones arbitrales, los hombres de Ramírez no bajaban la intensidad, lo que les permitió cerrar la primera mitad tan solo tres puntos por debajo de su rival: 45-48, dejando el partido completamente abierto para los segundos veinte minutos.

Campazzo, durante el partido contra Zaragoza. EFE

A la vuelta de los vestuarios, un parcial de 0-10 en los primeros compases ayudó al Madrid a abrir la primera brecha clara en el electrónico. El conjunto rojillo se veía frenado por el poder de intimidación del gigante Tavares, tanto en ataque como en defensa, y no encontraba el camino a canasta.

Dos técnicas seguidas, fruto de la impotencia de los locales ante lo que entendían como un criterio arbitral desigual, llevaron a los madridistas a su máxima ventaja hasta el momento: 45-61. Los maños tardaron más de tres minutos y medio en anotar sus primeros puntos del tercer cuarto, un triple de Yusta, momento en el que el partido ya parecía cuesta arriba. Sin embargo, los aragoneses seguían creyendo.

Fue entonces cuando Yusta se echó el equipo a sus espaldas. Con 15 puntos en este tercer cuarto, el alero local mantuvo vivas las opciones de su equipo y permitió que Ramírez le diera un respiro para intentar la heróica en los diez últimos minutos.

Una canasta de Robinson en el inicio del último cuarto dejó a los maños a tan solo tres puntos: 70-73, reavivando las esperanzas de la cantera zaragozana. Sin embargo, un parcial demoledor de 0-9, con dos triples de Llull y Hezonja y un 2+1 para Garuba, hizo que los madridistas se fuesen por encima de los diez puntos, sentenciando prácticamente el partido.

El Real Madrid, con una segunda mitad de dominio abrumador, logró así sellar su primer triunfo fuera de casa y recuperar sensaciones tras una racha negativa como visitante.