El escándalo de las apuestas de la NBA salpica a LeBron James: un amigo habría vendido información sobre sus lesiones

El escándalo de las apuestas deportivas de la NBA vuelve a dar un giro dramático, salpicando en este caso al mítico jugador estadounidense LeBron James.

Según ha informado el New York Post, su amigo y exentrenador de los Ángeles Lakers, Damon Jones, habría vendido información sobre las lesiones del jugador, detalles que se habrían sumado a un esquema masivo de apuestas por el que ha sido detenido junto a otro jugador y un entrenador.

En concreto, Jones "vendió o intentó lucrarse con información no pública para que otros pudieran apostar por ella" y ganar dinero, según la acusación del FBI.

En uno de los casos, el exjugador de los Cleveland Cavs y "entrenador asistente no oficial" de los Lakers durante la temporada 2022-2023, habría enviado un mensaje a uno de los miembros de la red de apuestas el 9 de febrero de 2023 instándolo a realizar una gran apuesta por el oponente de los Lakers, los Milwaukee Bucks, porque James estaría fuera por una lesión esa noche, señala The Post.

“¡Apueste fuerte por Milwaukee esta noche antes de que se conozca la información!”, decía el mensaje que presuntamente escribió Jones sabiendo que The King no jugaría por una lesión. Esa noche, LeBron no saltó a la pista y los Lakers perdieron.

Es por ello que ha sido detenido junto a Terry Rozier, jugador de Miami, y Chauncey Billups, entrenador de Portland, por estar implicados en estas presuntas apuestas ilegales aprovechándose de información confidencial sobre equipos y jugadores de la NBA.

Jones, de 49 años, jugó con 10 equipos durante 11 temporadas de la NBA. Él y James jugaron en el mismo equipo entre 2005 y 2008, y Jones fue asistente en Cleveland cuando James se reincorporó al equipo entre 2014 y 2018.

Los detalles del caso

La investigación federal ya apuntaba a Damon Jones como uno de los alrededor de 30 implicados en estas conexiones con redes del crimen organizado.

En el caso de Billups, la acusación preliminar lo señala como responsable de haber operado partidas ilegales de póquer con vínculos directos a la mafia. Esta actividad, según fuentes de ABC News, se desarrollaba como parte de una campaña de juego ilegal en la costa oeste del país.

Rozier, en cambio, está relacionado con un caso distinto pero conectado a esta red.

Las acusaciones contra él giran en torno al uso de información confidencial para facilitar apuestas deportivas ilegales, lo que lo situaría dentro de un esquema más amplio que incluye a otros cinco acusados señalados por convertir el baloncesto profesional en un vehículo para prácticas delictivas.

Precedentes

Esta situación recuerda al escándalo protagonizado por Jontay Porter, exjugador de los Toronto Raptors, quien fue suspendido de por vida por la NBA en 2024 tras declararse culpable de fraude electrónico.

En aquel caso, se le acusó de fingir lesiones y compartir información interna para favorecer apuestas ilegales. Su sentencia definitiva está programada para diciembre.

También guarda similitud con la imputación reciente de Gilbert Arenas, exestrella de los Wizards, detenido por organizar partidas clandestinas de póquer en una propiedad de su propiedad en Los Ángeles.