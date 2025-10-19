El Real Madrid de Scariolo, en construcción pero aún con las mismas fisuras del año pasado: irreconocible fuera de casa

En el baloncesto, como en la mayoría de deportes colectivos, todo cambio sustancial en la estructura de un equipo necesita su tiempo para que se acoplen las piezas. Esto conlleva que los resultados puedan tardar en llegar y el Real Madrid no es ajeno a estos periodos de adaptación.

El conjunto blanco se ha movido con bastante astucia en el mercado y ha incorporado a seis nuevos jugadores. Además, el nuevo capitán del barco es el seleccionador más laureado en la historia del baloncesto español, Sergio Scariolo. El club se ha cargado de argumentos para hacer una gran temporada, aunque el comienzo ha generado ciertas dudas.

Y es que el Real Madrid está repitiendo ciertos patrones que fueron una importante losa la pasada campaña. El equipo mantiene su fortaleza en el Movistar Arena donde encadena 11 victorias consecutivas -32 en la Liga Endesa- contando también los partidos de la Euroliga, sin embargo, lejos de la capital española el guion de la película cambia de forma considerable.

"La diferencia de eficacia entre los partidos en casa y los partidos como visitante es demasiado grande".



🎙️ Scariolo, tras la derrota del Real Madrid en Belgrado. #Eurofighters pic.twitter.com/zWzlgjFhj0 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 17, 2025

Los problemas del Real Madrid cuando se pone el cartel de visitante no cesan y ante el Estrella Roja en la Euroliga prolongó sus malas sensaciones en pista ajena (90-75), donde ha perdido cuatro veces este curso y solo ha sido capaz de imponerse en las semifinales de la Supercopa de España ante el La Laguna Tenerife.

Belgrado es la palabra clave para el conjunto blanco en estas dos semanas en las que debe demostrar que avanza a buen ritmo a la hora de pulir detalles en su nuevo proyecto.

De allí es el Partizan, al que venía de ganar el miércoles en casa. Y en la capital serbia encaraba dos duelos, este primero ante los de rojo y blanco y el de la semana siguiente contra el Maccabi de Tel Aviv, con la visita liguera del San Pablo Burgos entremedias.

Una asignatura pendiente

Son ya 9 partidos los que se han disputado esta temporada y el Real Madrid ha salido victorioso únicamente en cinco de ellos. Tras la derrota ante el Estrella Roja, Scariolo se mostró preocupado porque intenta arreglar un problema y surge otro.

Ante la Virtus Bolonia no hubo acierto en el triple, ante Baskonia los jugadores desconectaron incomprensiblemente a partir del segundo cuarto y ante los serbios, el conjunto blanco se vio superado por un equipo que había cambiado de entrenador hace seis días.

Scariolo habla con Tavares durante el partido ante el Asvel Villeurbanne. EFE

"Una vez más empezamos muy bien con algunas excelentes jugadas en la primera parte y luego perdemos el control, ellos suben su dureza física y nosotros no respondemos ni físicamente ni con concentración. Eso es todo, toca resetear y pensar en la siguiente, no tenemos otra cosa que hacer. Tenemos mucho camino por delante", reconoció Scariolo el viernes.

El Real Madrid ha demostrado hasta el momento ser un equipo frágil y sin capacidad de volver a los partidos cuando se ponen difíciles.

Desde su llegada al conjunto blanco, el técnico italiano ha defendido que el equipo necesita tiempo y el juego que se efectúe en dos o tres meses no va a tener nada que ver con el que se está realizando hasta la fecha.

"Creo que dentro de unos meses podremos ver cómo están los equipos. Un día un equipo es muy dominante, al día siguiente los equipos sufren mucho. Es difícil comparar a ambos equipos (Partizan y Estrella Roja). Pero nosotros nos enfrentamos a Partizan en casa y jugamos ante el Estrella Roja fuera de casa. Es una gran diferencia también", manifestó el exseleccionador.

Un bajón considerable

La temporada pasada, la irregularidad fuera del Movistar Arena llevó al equipo a sufrir para estar entre los ocho mejores en la Euroliga y este año en el club no quieren que se repita la misma situación.

La vuelta a los partidos tras el descanso está siendo el segundo problema reseñable para el Real Madrid. Ha perdido el cómputo global de las segundas partes contra Virtus Bolonia, Gran Canaria, Baskonia, Partizan y Estrella Roja.

Incluso en partidos que acabó ganando se vio superado por su rival. Aunque el Real Madrid ganó a Partizan, cayó en el tercer cuarto por doce puntos, lo que demuestra ese bajón que se produce en los blancos en los dos últimos cuartos.

Con todo esto, el equipo de Sergio Scariolo tiene brotes verdes, sobre todo los fichajes del último verano. Théo Maledon, Chuma Okeke y Trey Lyles están dejando buenas sensaciones.